Juan Grabois junto a Jorge Fontevecchia: "Con Alberto nos va ir mejor"

El dirigente social Juan Grabois aseguró que "terminó una batalla" y resaltó que "con la gestión de Alberto nos va a ir mejor".

Grabois estuvo en la redacción de PERFIL junto a Jorge Fontevecchia, en una emisión especial de Periodismo Puro, y reveló que su espacio construyó "una alianza para derrotar a este personaje que teníamos de presidente (por Mauricio Macri)".

"Mi agrupación tiene ideas y va a pelear por ellas. Acompañaré lo que está bien y criticaré lo que está mal", aseveró el líder de la CTEP frente al nuevo escenario político.

Sobre el presidente electo, Alberto Fernández, opinó que es un "dirigente conciliador" y destacó que "es importante el consenso entre gobernador, presidente y vice".

"Yo estoy con Alberto y tenemos una agenda difícil", recalcó, y agregó que "éste es un proyecto que acompaño porque tengo la confianza de que con la gestión de Alberto nos va a ir mejor".

En la entrevista, el dirigente social hizo una fuerte crítica a los cuatro años de gobierno de Macri: "No hizo más que profundizar el antagonismo entre quienes no tenemos intereses tan divergentes. Hay sectores que necesitan antagonismo para consolidar el proyecto, que es el no proyecto".

"Si alguien ganó en estos cuatro años -agregó- ese fue el sector financiero. Edenor y Edesur también ganaron espuriamente. La pirámide social del más pobre al 90 por ciento significa que todos perdieron".

Por último, se refirió a la amplia victoria de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires: "Es muy inteligente, aunque tendrá que lidiar con las mafias".