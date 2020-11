UN ZOOM QUE FUE MÁS UNA TERAPIA DE GRUPO CON MIRAS A 2023

El Gran Hermano de la pandemia, es decir, el Zoom, habilitó el regreso de Daniel Angelici como el orador principal de una reunión política. Boca Juniors quedó afuera. Obviamente, hubo críticas a la gestión de gobierno actual y unos minutos para recordar el pasado reciente de Mauricio Macri en el poder. Y se ensimismó con Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau, y sobre todo con la confianza en el regreso al poder nacional en 2023. La clave, según su mirada, rearmar una coalición que garantice el consenso de sus integrantes a la hora de tomar decisiones. El destrato que toleró la UCR con el macrismo no se debería repetir, dijo. Si bien no hubo un cruce, dado que el Zoom dio idea de que es todo un borrador de cara a 2023 –no 2021–, un ex diputado remarcó que lo que estuvo faltando desde la salida de Macri del gobierno fue una autocrítica verdadera y que eso es parte de lo difícil que es la reconstrucción del espacio. Para que no quedaran dudas de a qué se refería, señaló como un error hablar de que la derrota electoral fue solo por el problema económico que provocó Macri en 2019. Recordó y preguntó si creían que esa fue la causa de que les sacaran 20 puntos de diferencia en las PASO con Vidal de gobernadora. Y condensó otros errores: soberbia, meritocracia mal explicada, alejamiento de propios, y sobre todo deajenos, erosionaron la cuestión para ser hoy más bien observadores que gente de acción con respaldo.

LA “NEW ANITA”

Parafraseando el clásico tema pop de Nek, Ana no está, Ana se fue. Y así es. Finalmente, a Anita Moschini le llegó su merecido retiro después de ser “la secretaria” de Franco Macri por décadas, y luego la de Mauricio Macri durante los cuatro años de su presidencia. Para su reemplazo, Fernando de Andreis cedió a la suya, Amparo. El ácido comentario ad hoc sobre este recambio es, cómo estará –por ahora– devaluado el ex mandatario, que su “new Anita” es una secretaria de su ex secretario de la Presidencia.

LLEGAR AL ESTE

Un símbolo de estatus como en décadas que quedaron allá lejos y hace tiempo. Así se ubica en el presente Punta del Este. El verano 2021 se acerca y mientras Luis Lacalle Pou no define si abre o no las fronteras en diciembre, muchos argentinos que no resignan quedarse fuera del balneario esteño se pasan datos de ver cómo ingresar. Incluso analizan arriesgarse con unos leguleyos uruguayos con conexiones, que por US$4.500 podrían –digamos– acelerar el papeleo de quienes quieren recibir 2021 en la vecina orilla.

ALTA TENSIÓN EN TIGRE

Un nuevo acto oficial en el municipio de Tigre volvió a dejar expuesta la incomodidad del intendente Julio Zamora con los intentos “invasivos” de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. Junto al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, entregaron computadoras a jóvenes de primer año del secundario de escuelas públicas de las islas de la zona, como parte del programa Delta Conectado. Por protocolo, la ceremonia iba a ser cerrada por el intendente Zamora, pero por gentileza le había cedido su lugar a Trotta. La que se armó cuando el ministro le avisó que iba a ser Massa el orador final del acto, que intenta volver a jugar de local en Tigre al no disponer de territorio propio, algo que para cualquiera en el peronismo no es sencillo de digerir. Y como la protesta de Zamora no fue atendida, decidió lisa y llanamente no participar del acto.