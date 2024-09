La tentación de la espera o el coraje de la acción

Hace más de 50 años que la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP), se dedica a generar espacios y experiencias de encuentro y formación. Fui becaria muy joven, y volví varios años después para poner mi granito de arena en eso que creo tan necesario que es construir puentes, entre argentinos y argentinas y entre nuestra Patria y el mundo. Su programa más importante es la “Semana del País Federal” en la que convergen todos los años alrededor de ochenta jóvenes de todo el país y de distintos lugares políticos, sociales y económicos. Con el incentivo de una beca y después de una ardua selección, se encuentran para conocer juntos la estructura política y económica concentrada en Buenos Aires. Y a debatir los temas de la agenda del país. En el proceso ocurre de todo, pero sobre todo, se reconoce la camiseta celeste y blanca debajo de cada color político y posición. Es conmovedor lo que ocurre cuando nos reconocemos.

La beca y los programas senior que se arman todos los años tienen el mismo espíritu: convivencia entre diferentes miradas y formación técnica y política sobre alguna realidad. La convivencia hace diferencia. Te muestra al otro como un ser humano con tus mismas dudas y desafíos. Y se produce muchas veces el milagro de construir confianza, o al menos sembrar semillas de futuras conversaciones que la construyan.

Era difícil armar un viaje con dirigentes de todos los sectores en una etapa tan crítica y con tanto dolor. La dirigencia opositora está, además de cuestionada, como paralizada y titubeante, y la oficialista con pocos recursos, dificultada en la gestión, y con un discurso agresivo y desafiante. ¿Se puede en ese escenario sembrar una agenda de futuro? Podría ser una vía a encontrar caminos comunes.

Con la ayuda de una de las empresas de mayor avanzada tecnológica, la FURP hizo un intento. Si bien al final –y con pasajes emitidos– se bajaron algunos que hubieran evidenciado aun más el propósito de pluralidad (uno era un dirigente oficialista), se armó un viaje al corazón de la innovación y la tecnología.

En medio de la gran desconfianza que genera la dirigencia hubo algunos y algunas que se animaron. Y al estilo furpiano, federal y de todos los colores políticos. El exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, dos gobernadores: Carlos Sadir (Jujuy) e Ignacio Torres (Chubut); un vicegobernador: Lucas Spinelli (Misiones); dos senadores: Alejandra Vigo (Córdoba) y Maximiliano Abad (Buenos Aires); dos diputados nacionales Rodrigo de Loredo y Cristian Ritondo, ambos jefes de sus respectivos bloques; una intendenta: Mayra Mendoza (Quilmes); una funcionaria del Gobierno: Noelia Ruiz (directora de Arsat), un legislador de la Ciudad: Darío Nieto; funcionarios locales: Agustina Brizio y Nicolás Karavaski; del sector privado: Nicolás Perchersky y Juan Miller (WorldCoin) y Julián Colombo (Bitso Argentina). Por la Fundación fueron su presidente Francisco Quintana, Jorge Prats y quien escribe, Lourdes Puente.

Y aunque la foto invita a los trolls del Gobierno a denostar a la dirigencia “responsable” de la crisis, tomar riesgo es eludir la parálisis. Apostar a que podemos encontrar una agenda distinta que nos reúna a construir diferente y pensar en el futuro.

El Presidente había estado en San Francisco poco tiempo antes. La Fundación reunió otros dirigentes para hacer el mismo recorrido. Lo valioso no fue la foto, sino lo que sucedió allí.

San Francisco es la meca de la innovación. Conversaciones con empresas que están en la vanguardia de lo que viene. Explicándonos qué hace la diferencia para que el ecosistema de innovación suceda. El rol del Gobierno, del sector privado y de la academia. Un círculo virtuoso que evidencia que es posible. No se trata de que el Gobierno ayude y la empresa se convierta en dependiente de por vida. Solo da el impulso, acompaña y promueve. La empresa se compromete, financia la investigación y a la academia.

La visita a la Universidad de Stanford donde conversamos con alumnos y profesores, también giró sobre el ecosistema de innovación. Preguntamos, debatimos. Argentina fue, es nuestra pasión. El muro del cambio testimonia una mirada abierta, y nos invita.

Es más fácil censurar participación. Decir este o esta no porque es responsable de la crisis. Sin embargo, algunos y algunas se hacen cargo, se animan, y dan ese paso. De animarse a escuchar la otra mirada pensando futuro.

La dirigencia tradicional está sospechada, pero no sobra dirigencia, no es que podemos desechar lo que hay, porque hay otra. Necesitamos encontrarle la vuelta a cómo salir de este estancamiento y debilidad. Esperar es dejar que todo se siga cayendo, algunos apostando a que a este gobierno le vaya bien, otros creyendo que ya se va a caer. Más difícil, más valiente, es animarse a subirte a un tren distinto, donde está tu oponente. Y pensar que algo tenemos que hacer porque la ola, el tsunami de la tecnología, y la inteligencia artificial, se viene y ya no alcanza con las categorías viejas que aprendimos. Más allá de haber fracasado. Porque lo otro que aprendimos de quienes están en la frontera de la innovación, es que el fracaso es aprendizaje, nunca el final del camino. Estos fracasos duelen, sobre todo en los más débiles. No es tan fácil seguir caminado con esa responsabilidad. Nadie quiere que haya otro fracaso.

Hay muchas argentinas y argentinos sufriendo. Podemos quedarnos a esperar, o encontrar la manera de ir poniendo ladrillos a la reconstrucción.

El Gobierno solo no podrá hacerlo. Nos necesita a todos y todas en el rol que nos toque. No nos interpela el troll que nos acusa y señala. Sino un pueblo que sufre y no encuentra inspiración en nosotros. No es actuando ni disfrazándonos que recobraremos la confianza. Es animándonos a jugar diferente, apostando a escuchar otras cosas y encontrar la manera de vestir la celeste y blanca aprendiendo de tantos fracasos.

* Consejera FURP y Directora de la Escuela de Política y Gobierno de la UCA.