Paulina Cocina: una cátedra de carisma y marketing

Más allá de su imagen de creadora de contenido descontracturada y accesible, Paulina Cocina deja en claro que su éxito no es fruto de la casualidad. La influencer gastronómica más relevante de Argentina, socióloga de formación y con estudios en España, confesó que en su juventud había considerado estudiar en la Universidad de Bolonia. Por eso, regresar, como lo hizo a fines del año pasado, pero como profesora, fue para ella una experiencia gratificante. Su presencia en el aula, en el marco del máster en Business Management Europa-Latam, para una “Lectio Magistralis”, el campus de Buenos Aires de la Universidad de Bolonia, no solo trajo consigo su característico carisma y sentido del humor, sino también una profunda reflexión sobre la intersección entre la gastronomía, el marketing y el análisis de datos.

La cocina como estrategia y marca personal. Detrás de cada video, receta y publicación, Paulina revela que hay una minuciosa planificación basada en datos y tendencias. “Siempre estoy revisando estadísticas. Si un video no funciona bien, trato de entender por qué: ¿fue el tema, el formato, la duración? No se trata solo de cocinar, sino de comprender qué espera la audiencia y cómo conectar con ella”, explica ante un auditorio atento.

Uno de los puntos claves que destacó fue cómo construyó su marca personal, combinando su conocimiento en sociología con su pasión por la cocina. Su estrategia ha sido mezclar autenticidad con análisis, logrando que su audiencia se identifique con su estilo cercano y realista. “Desde el principio supe que no bastaba con cocinar bien. Había que construir una identidad, algo que la gente recordara y con lo que sintiera conexión”, afirmó. Además, habló sobre la importancia de la diferenciación y cómo su forma de comunicar, combinando humor, storytelling y simplicidad en las recetas, le permitió destacarse en un espacio altamente competitivo.

Paulina también expresó su orgullo por haber sido una de las primeras creadoras de contenido en YouTube y por haber contribuido a la definición misma de lo que significa ser un youtuber. “Cuando comencé, esto no era una carrera ni una profesión establecida. Me tocó aprender y experimentar sobre la marcha, pero también sentí que estaba ayudando a construir algo nuevo. Hoy, ser creador de contenido digital es una opción profesional reconocida, y me enorgullece haber sido parte de ese proceso”, comentó.

La evolución del consumo digital y la exigencia del público. A lo largo de la charla, Paulina destacó cómo ha cambiado la manera en que las audiencias consumen contenido digital. Explicó que, al principio, la simpleza de ver a alguien cocinando en su casa era suficiente para captar la atención. Sin embargo, hoy la competencia es feroz y los estándares han subido considerablemente. “La gente espera contenido rápido, claro y atractivo. Si en los primeros segundos no captás su interés, simplemente deslizan hacia otro video”, mencionó.

Asimismo, resaltó la creciente importancia de la producción técnica. “Antes, un video grabado con lo que tuvieras a mano funcionaba perfectamente. Ahora, la iluminación, el sonido y la edición tienen un peso enorme. Pero también hay que equilibrarlo: demasiada perfección puede parecer poco auténtica y alejar a la audiencia”, reflexionó.

El rol de los datos en la creación de contenido. Otro aspecto fundamental de su trabajo es el uso de métricas y datos para optimizar su contenido. Paulina reveló que analiza constantemente el rendimiento de sus videos para entender qué funciona mejor. Además, comentó que estar al tanto de las tendencias no significa seguirlas ciegamente, sino decidir estratégicamente si vale la pena sumarse a una o no. “El objetivo es crear contenido con identidad propia, sin caer en la trampa de copiar lo que está de moda solo por estar en la conversación”, subrayó.

La enseñanza como puente entre autenticidad y rigor académico. Durante la clase, fue fácil reconocer su estilo descontracturado y cercano, pero al mismo tiempo quedó en evidencia su sólida formación académica. Su manera de responder a las innumerables preguntas del aula fue siempre precisa, respaldada por datos y análisis, demostrando un conocimiento profundo de su campo.

En la enseñanza moderna de las maestrías, la última tendencia es traer “casos en vivo”, donde los estudiantes pueden aprender de experiencias reales. Poder contar con una oradora de este nivel, que no solo relató cómo construyó su marca sino que también ofreció un análisis detallado de su estrategia, fue un privilegio. No solo por su trayectoria como influencer, sino también por su capacidad pedagógica y su nivel como docente.

El futuro del contenido digital y consejos para nuevos creadores. Al referirse al futuro del contenido digital, Paulina destacó que la clave seguirá siendo la conexión genuina con la audiencia. Si bien las tendencias van y vienen, lo más importante es ofrecer algo único y valioso. “El contenido auténtico es lo que realmente perdura. Hay que encontrar un equilibrio entre lo que funciona en el momento y lo que representa tu identidad”, comentó.

Además, mencionó que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías jugarán un rol cada vez más importante en la creación de contenido. “La IA está empezando a influir en la producción y personalización del contenido, y es fundamental entender cómo usarla a nuestro favor sin perder la esencia”, explicó.

Finalmente, dejó un consejo para quienes aspiran a incursionar en redes sociales: paciencia y constancia. “Construir una audiencia lleva tiempo. No intenten copiar a otros, porque la autenticidad es lo que realmente conecta. Y siempre analicen los datos desde el principio, porque entender qué funciona y por qué les da una ventaja enorme para crecer”, concluyó.

Su paso por la Universidad de Bolonia dejó en claro que Paulina Cocina es mucho más que una influencer: es una estratega que ha sabido fusionar el arte de la gastronomía con el análisis de datos y el entendimiento profundo del comportamiento digital. Una lección invaluable para futuros profesionales del marketing y la gestión empresarial.

*Consultoraconnectar.com.