Un 8M diferente

por Silvina Marquez

El Día Internacional de la mujer es una fecha que se recuerda en todo el mundo por la muerte de 129 mujeres en la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, establecida la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Así como hay muchas mujeres que participan de marchas y eventos donde se reclaman porque hay diferentes derechos que aún no se respetan y por la violencia de género que pasó a ser una noticia cotidiana; hay otras -o las mismas- que ven el 8 de marzo una “excusa” para juntarse con amigas y por qué no viajar. Este año mucho de los festejos están en dudas en dudas o a confirmar por el coronavirus. En el caso de los aeropuertos de Ezeiza y el de Sao Pablo, Brasil si bien hay gente con barbijos, sobre todo los que trabajan, ahí, no se visibiliza paranoia. Es más unas amigas argentinas que hacían conexión en Brasil manifestaron que ellas no cancelarían su viaje por el virus.

Desde la línea aérea Gol se emitió un comunicado donde manifiestas que “gol ha seguido las recomendaciones del Ministerio de Salud y está tomando las medidas apropiadas en relación con el coronavirus. Antes de abordar, en el caso de que algún cliente haya viajado o visitado alguno de los países afectados y presente síntomas de gripe o se confirme la sospecha del coronavirus, la Compañía puede evitar que vuele. De este modo, se busca garantizar tanto su salud y seguridad como la de otros viajeros y seguir los protocolos alineados con el agente sanitario.” Con respecto a sus viajes por el día de la mujer manifestaron a PERFIL que “nao temos esse impacto” es más se tiene previsto honrar este 8 de marzo por un vuelo tripulado por todas mujeres.

*Desde Sao Pablo, Brasil.