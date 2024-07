Entrenar en invierno: te damos algunas recomendaciones para hacer ejercicio con temperaturas muy bajas

Este año, el invierno llegó con fríos extremos que complicaron la práctica del deporte al aire libre. En este contexto nos preguntamos: ¿es recomendable entrenar con temperaturas tan bajas? Y de ser así, ¿qué medidas deberíamos tomar?

La próxima semana el termómetro va a caer nuevamente. Para que te prepares y te mantengas en actividad, te ofrecemos algunas recomendaciones.

3 tips para que sigas en actividad

#1 | Elegí bien la ropa que vas a utilizar

Tené en cuenta que las prendas de algodón absorben la transpiración, se enfrían y te mojás. Intentá usar ropa deportiva, preferentemente térmica y ajustada, para mantener tu temperatura sin perder comodidad.

#2 | Entrá en movimiento antes de salir a la calle

De esta manera, el choque térmico va a ser menor y vas a estar en activación desde el momento en que salís de tu casa. También vas a evitar el uso excesivo de ropa que después puede incomodarte o dar calor.

#3 | No te enfríes cuando hayas terminado tu actividad

Siempre que puedas, volvé rápido para darte una ducha. Si el regreso es largo o vas a tardar, te recomendamos que uses una muda de ropa seca para cambiarte, sobre todo remera y medias, para prevenir enfermedades respiratorias. No te olvides de mantener tu hidratación, aunque no sientas la necesidad como en las jornadas de calor.

Beneficios de hacer actividad física con bajas temperaturas

Con las medidas adecuadas, podés entrenar todo el año.

Vas a reforzar tu sistema inmunológico, acostumbrándolo progresivamente a los ambientes gélidos.

Tu organismo va a soportar mejor las bajas temperaturas dándote nuevas oportunidades de entrenar.

Vas a ser más resistente a enfermedades invernales, como la gripe, anginas o laringitis, entre otras.

Vas a sumar salud emocional, porque a pesar de los días cortos con poca luz y calor, vas a generar endorfinas.

La llegada del calor te va a encontrar con mejor estado físico, sin haber perdido capacidad aeróbica.

Nunca vas a dejar de moverte con precaución, una medida vital para tu bienestar integral.

