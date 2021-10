Metallica vuelve a la Argentina en 2022: cómo conseguir entradas para el show más esperado

¡La espera terminó! Finalmente se anunció la reprogramación del show de Metallica para el 30 de abril de 2022 en el Campo Argentino de Polo de la Ciudad de Buenos Aires. El espectáculo más esperado, producido por DF Entertainment, tendrá como invitado especial a Greta Van Fleet. En esta nota te contamos cómo conseguir las entradas.

Actualmente, la legendaria banda liderada por James Hetfield se encuentra celebrando el 30 aniversario de The Black Album, uno de sus discos de mayor éxito. Su lanzamiento en 1991 fue número 1 en múltiples países y constituyó el formador de algunos de los hits más importantes de la historia: "Enter Sandman", "The Unforgiven", "Nothing Else Matters", "Wherever I May Roam" y "Sad But True" impulsaron el ascenso de la banda a la cabeza de cartel de estadios y con un crecimiento descomunal inconmensurable a escala mundial.

En el marco del aniversario de su disco más exitoso, la banda presentó The Metallica Blacklist, el disco donde más de 50 artistas sin precedentes que abarcan una gama increíblemente amplia de géneros, generaciones, culturas, continentes y más, reversionan su canción favorita de The Black Album.

La legendaria banda liderada por James Hetfield se encuentra celebrando el 30 aniversario de The Black Album,

Información importante sobre los tickets

Todas las entradas ya adquiridas son válidas para la fecha reprogramada del 30 de abril de 2022 y respetarán la ubicación asignada al momento de la compra.

Quienes deseen solicitar el reembolso de su/s entrada/s (en todos los casos es obligatorio acreditar la titularidad de la compra para acceder al reembolso), podrán hacerlo a partir del lunes 25 de octubre de 2021 hasta el domingo 7 de noviembre de 2021, inclusive.

A partir del 8 de noviembre a las 10 horas se pondrán a la venta las entradas disponibles. Para más información ingresar a https://www.allaccess.com.ar/event/metallica.

Procedimiento para el reembolso de tickets

Compras vía WEB con tarjeta de crédito:

Para acceder al reembolso deberás ingresar al link https://allaccesshelp.zendesk.com a partir del lunes 25 de octubre de 2021 hasta el domingo 7 de noviembre de 2021 inclusive, seleccionar REEMBOLSO, y completar el formulario correspondiente.

Se solicitará la siguiente información:

Foto de frente del DNI del titular de la compra.

Foto de frente de la tarjeta de crédito con la que se hizo la compra (en caso de que la tarjeta de crédito tenga el código de seguridad en el frente por favor tapar el mismo para que no se vea en la foto).

CBU, CUIT y ALIAS de la cuenta (nro y tipo de cuenta, Banco) donde se acreditará el reembolso. El titular de la cuenta bancaria debe ser el mismo que el titular de la compra. (En caso de que la devolución por tarjeta sea rechazada la devolución se hará vía transferencia bancaria)

Las devoluciones con tarjeta se verán reflejadas en tu próximo resumen de cuenta o, en su defecto, en el siguiente, de acuerdo con la fecha de cierre de la tarjeta de crédito y/o los tiempos de procesamiento bancario.

Cuando las tarjetas procesen y autoricen los reembolsos, te llegará un mail con los datos correspondientes.

Kirk Hammett, Lars Ulrich, Robert Trujillo, James Hetfield, los integrantes de la legendaria banda Metallica.

2. Compras en PUNTO DE VENTA:

Si la compra fue en Punto de Venta con tarjeta de crédito/débito hay dos dos opciones:

Opción 1:

A partir del día lunes 25 de octubre de 2021 hasta el domingo 7 de noviembre de 2021 inclusive, el comprador deberá ingresar al link https://allaccesshelp.zendesk.com seleccionar REEMBOLSO, y completar el formulario correspondiente.

Se te solicitará la siguiente información:

Foto de frente del DNI del titular de la compra.

Foto de frente de la tarjeta de crédito con la que se hizo la compra (en caso de que la tarjeta de crédito tenga el código de seguridad en el frente por favor tapar el mismo para que no se vea en la foto).

Número de cupón y de autorización. Estos se pueden encontrar en el ticket de compra o bien en el resumen de tu tarjeta donde figura la operación.

CBU, CUIT y ALIAS de la cuenta (nro y tipo de cuenta, Banco) donde se acreditará el reembolso. El titular de la cuenta bancaria debe ser el mismo que el titular de la compra (en caso de que la devolución por tarjeta sea rechazada, la devolución se hará vía transferencia).

Las devoluciones con tarjeta se verán reflejadas en el próximo resumen de cuenta o, en su defecto, en el siguiente, de acuerdo con la fecha de cierre de la tarjeta de crédito y/o los tiempos de procesamiento bancario.

Cuando las tarjetas procesen y autoricen los reembolsos, le llegará al comprador un mail con los datos correspondientes.

Opción 2:

Concurrir al punto de venta de La Rural - Av. Santa Fe 4201 (Frente a Plaza Italia) -, una vez que las autoridades autoricen la reapertura de sus puertas, se tendrá que presentar:

DNI del titular de la compra.

La devolución se realizará en efectivo en el mismo momento de verificada la titularidad de la compra.