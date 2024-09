Quintela visitó Paraná y afianza su camino hacia la presidencia del PJ

En la primera etapa de su visita a Paraná, alrededor de las 10 horas, el mandatario riojano participó de un encuentro con la intendenta paranaense, Rosario Romero. Posteriormente, a las 11.30 horas, encabezó una reunión con autoridades partidarias del Partido Justicialista y un almuerzo al mediodía. Por la tarde, en la Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, a las 17:30, encabezó el acto principal de su agenda, con un formato charla-debate.

Durante el encuentro se refirió a los desafíos institucionales y políticos que se tienen cuando se gobierna una provincia con fuerte historia federal, frente a un Gobierno Nacional centralista. Además, compartió los rasgos distintivos de la nueva Constitución de La Rioja, aprobada recientemente. Salón de la Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. A las 18, se llevó adelante la charla denominada "Federalismo en tiempos neoliberales: la Nueva Constitución de La Rioja", en dónde el gobernador disertó sobre si visión de la realidad del país y la reestructuración del movimiento justicialista.

Durante su discurso, el gobernador Ricardo Quintela, habló de la actualidad del país, expresando que “este Gobierno no estableció un esquema para desarrollar el esquema productivo, hoy todos los derechos de todos los ciudadanos están siendo vulnerados y estamos en una situación extremadamente difícil y creo que se van a agudizar más las dificultades de nuestra sociedad”. “Hay que modificar de fondo la matriz organizacional de la República Argentina”. Uno de los puntos centrales de la charla fue la unidad del PJ. y al respecto, Quintela sostuvo: “Necesitamos dejar de lado los celos, los personalismos, saber que tiene que ser una construcción colectiva, con los liderazgos naturales que surjan de este espacio colectivo. Tenemos que debatir en qué nos equivocamos y pensar en el mensaje y lenguaje a la ciudadanía. Somos un movimiento, no un partido, y tenemos que saber que hay compañeros que piensan de otra manera”. “Creo que –continuó- tenemos que profundizar nuestro debate y procesar la información de lo que piensan los compañeros y sacar una síntesis. Después llega el momento de la decisión y ejecución de las políticas públicas para el bienestar de la gente”. “La gente vota a alguien que mejore su calidad de vida. Claro que la gente vota por interés y quiere escuchar una propuesta que mejore su calidad de vida, distinta de la que tiene en ese momento”, subrayó.

En lo que respecta a la posibilidad de la presidencia del PJ, remarcó que “sería un orgullo para mí presidir el partido justicialista y voy a tener un gran desafío, junto a los compañeros que me acompañan, para tratar de encausar al peronismo en los carriles de donde nunca tendría que haber salido”. “Estoy satisfecho con la responsabilidad que me otorgó el pueblo de la provincia de La Rioja y todas las responsabilidades que asumí fueron a través del voto de la gente y, en cada caso, siempre traté de administrar de la mejor manera posible el instrumento que me dieron, como la intendencia o la gobernación”, añadió.

Quintela también realizó declaraciones sobre la Constitución de la provincia de La Rioja, recientemente reformada, explicando que “en la Constitución hablamos de los derechos básicos que tiene que tener un ciudadano, agua, energía y conectividad, y obliga al gobernante a granizar esos derechos. Esos servicios si no tiene el alcance a toda la sociedad, dejan de ser servicios públicos”. Y comentó que la Renta Básica Universal se basa en una contraprestación, “no queremos que el pueblo ande en estado de mendicidad y tenemos que eliminar los comedores infantiles, para lograr que el padre de familia pueda dar de comer a sus hijos con su sueldo y que no asista a los comedores”.

Para concluir, el presidente del PJ riojano dejó su mensaje a los presentes: “Quiero pedirle a todos que tengamos fe y esperanza, hay otra Argentina posible, con derechos, oportunidades, con planes de viviendas, con obra pública, con políticas que permitan que se genere el trabajo, que genere que la fabricas se abran, para que el campo pueda producir y tener mayor industrialización de nuestra materia prima, que podamos explotar los recursos mineros, carboníferos, hidrocarburos, madereros; tenemos recursos en todos lados y una riqueza enorme, turística, gastronómica y lo mejor que tenemos es nuestra gente, la bondad de nuestra gente”. Finalmente, a las 20.30 horas, el gobernador Quintela fue parte de una cena en el Sindicato de trabajadores de la AFIP - AEFIP.