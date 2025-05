Esports y formación profesional: lo que dejó la final de la FiReLEAGUE en Buenos Aires

El pasado 2 de mayo, la final de la FiReLEAGUE -uno de los torneos de esports más relevantes de la región, organizado por FiReSPORTS- tuvo lugar en un escenario tan inusual como simbólico: la Estación Perú de la Línea A del subte porteño. Lejos de ser una simple extravagancia, la iniciativa se convirtió en emblema del cruce entre cultura urbana, gamer y digital. Reunió en un mismo espacio a jugadores, casters, productores, fanáticos y marcas, transformando el transporte público en una arena de competencia. La escena fue la excusa perfecta para visibilizar una industria en crecimiento, que demanda cada vez más profesionales.

Los esports ya no son una simple derivación del gaming competitivo: se han convertido en una industria cultural global con dinámicas propias. Atraen a millones de espectadores, generan ingresos millonarios y construyen comunidades transversales que trascienden el juego. Según el informe 2025 de Newzoo, se estima que el mercado de PC y consolas alcanzará los 92,7 mil millones de dólares en ingresos hacia 2027, con un crecimiento sostenido en el tiempo de juego, especialmente en títulos como Fornite, Call of Duty, League of Legends y Valorant. Pero detrás de cada transmisión, liga o estructura competitiva, hay especialistas que sostienen ese ecosistema.

La escena está íntimamente ligada al gen gamer, a los consumos digitales y a las plataformas interactivas. La figura del jugador convive con publishers como Riot, Valve y EpicGames, que no solo desarrollan videojuegos, sino también circuitos de competencia, sistemas de monetización y derechos audiovisuales. A ese entramado se suman agencias, clubes, marcas, organizadores de eventos, medios especializados, streamers e influencers. La sinergia entre estos actores abre nuevas oportunidades profesionales en áreas como marketing, tecnología, producción y comunicación digital. Esta cultura, amplificada por plataformas como Twitch, Discord o TikTok, se integra al entretenimiento tradicional, el deporte disruptivo y la economía de la atención.

Argentina consolidó su lugar en la escena regional e internacional con equipos como KRÜ, fundado por Sergio Agüero y con Lionel Messi como nuevo socio; Leviatán, que compitió en el VALORANT Masters de Shanghai (2024); y 9Z Team, respaldado por Globant, multinacional argentina especializada en innovación tecnológica y transformación digital. Estas organizaciones elevaron la visibilidad del país en el circuito global y fortalecieron la presencia latinoamericana en el mapa competitivo internacional.

Un mercado laboral en consolidación, en el mundo y en Argentina

En el crecimiento sostenido de los esports, el talento y la destreza en el juego no son suficientes: se necesitan especialistas en planificación de torneos, producción técnica, relato deportivo, conducción de equipos de alto rendimiento, análisis de datos, generación de contenidos y gestión legal del ecosistema, que incluye contratos, derechos de transmisión y propiedad intelectual. La empleabilidad en este sector ya es un hecho.

En ese sentido, la Licenciatura en Deportes Electrónicos de UADE -lanzada en marzo de 2024- estructura su propuesta académica en torno a cuatro ejes: comprensión de los géneros competitivos, diseño y dirección de estructuras de alto rendimiento, organización de eventos presenciales y online, y realización audiovisual y de negocios vinculados al entretenimiento digital. Esta mirada integral responde a las necesidades de un mercado en expansión, que exige perfiles versátiles y preparados para desempeñarse en entornos profesionales complejos.

En esta edición de la FiReLEAGUE, estudiantes de la carrera participaron como practicantes en distintas áreas del evento: desde el armado técnico y la producción hasta la asistencia a los equipos y la gestión del público. Su intervención en una propuesta de estas dimensiones les permitió aplicar en campo los conocimientos adquiridos, desarrollar habilidades concretas y vincularse con los principales actores del sector. Estas experiencias fortalecen su formación y favorecen su inserción laboral en una industria dinámica y en plena evolución.

Las organizaciones invierten cada vez más en entrenadores, analistas y psicólogos deportivos, entre otros perfiles, entendiendo que la competencia no se limita a lo táctico, sino que también es estructural. Según el mismo reporte de Newzoo, más del 60% del tiempo de juego en PC durante 2024 se concentró en títulos con más de seis años de antigüedad, lo que evidencia la importancia de sostener comunidades activas y comprometidas.

La profesionalización no es una moda, sino una condición de sostenibilidad. Y tanto eventos como la FiReLEAGUE como carreras como la Licenciatura en Deportes Electrónicos lo demuestran con claridad: no se jugó solo una final, se proyectó el futuro de una industria entera.