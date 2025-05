Silvina Prette: “Fui la primer mujer gerente de Argentina”

En el sexto episodio de CEOtalks, el ciclo de entrevistas impulsado por Visa en conjunto con Perfil, Silvina Prette, Sr Operation Manager de FedEx en Argentina, compartió su trayectoria profesional y su visión sobre los desafíos y oportunidades en el mundo de la logística. Con más de 20 años de experiencia en una industria históricamente dominada por hombres, Prette reflexionó sobre el valor de la diversidad, el impacto de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la importancia de construir equipos basados en la colaboración y la confianza. A lo largo de la entrevista, también dejó valiosos consejos sobre liderazgo, innovación y crecimiento personal.

Prette recordó sus inicios laborales cuando apenas había cumplido 18 años. Su primer empleo fue en una empresa constructora, tras presentarse a una entrevista con la carpeta de un proyecto escolar, convencida de que ya tenía experiencia en gestión de personal. La anécdota, acompañada de su actitud, le abrió las puertas de su primer trabajo, donde permaneció tres años antes de pasar por una empresa de hotelería.

A los 22 años, su carrera dio un giro cuando ingresó a FedEx, un lugar que la había cautivado desde el primer momento. "Me enamoré del ambiente, de la camaradería, de ese formato de trabajo", contó Silvina, quien hoy, en su rol de liderazgo, sigue transmitiendo esos valores a su equipo.

En paralelo a sus primeros pasos laborales, Silvina estudiaba profesorado de inglés. Sin embargo, su ingreso al mundo del transporte internacional la llevó a cambiar de rumbo: se fascinó con la logística global y decidió estudiar Comercio Exterior. Desde entonces, encontró en la logística una pasión que se renueva día a día, comparándola con "un tablero de ajedrez" donde cada movimiento busca lograr más entregas en menos tiempo, siempre enfrentando nuevos desafíos.

-Perfil: ¿Cómo fue tu trayectoria dentro de FedEx y cuándo llegó la oportunidad de liderar equipos?

-SP: Ingresé en 1991 en atención al cliente, en una época en la que era novedoso poder informar a un cliente que su carta llegaría a Estados Unidos en 48 horas. Luego fui encargada de sucursal, abriendo nuevos mostradores en Buenos Aires. En 1997 me convertí en gerente de operaciones para la distribución de documentación a domicilio, liderando 16 rutas con más de 2.000 paquetes diarios. Fui la primera gerente mujer en Argentina. En 2003 pasé a manejar la flota de camionetas y camiones, reorganizando las rutas bajo un nuevo sistema de cobertura geográfica. Nos entrenamos en Estados Unidos y adaptamos esos proyectos aquí. En 2010 asumí la posición actual: soy Sr. Operation Manager, representante legal y gerente general a cargo de todo el país, incluyendo la operación del vuelo propio de FedEx que conecta Miami, Ezeiza, Santiago de Chile y Quito. Expandimos nuestra presencia en el interior, abriendo operaciones directas en Rosario, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Mar del Plata, y fortalecimos la cobertura nacional con agentes autorizados.

-Perfil: ¿Cuántas personas integran el equipo hoy?

-SP: Somos 230 personas en Argentina, de las cuales 180 están en operaciones. Trabajamos 24/7 para recibir, liberar, entregar y exportar carga constantemente. Cada día es un nuevo desafío que nos obliga a encontrar soluciones y mejorar continuamente.

-Perfil: ¿Qué valorás en un colaborador al momento de armar un equipo de trabajo?

-SP: Me gusta que el colaborador aporte ideas y participe activamente. En el equipo practicamos mucho el "pimponeo", que es plantear un problema, debatirlo entre todos y construir soluciones en conjunto. Valoro a quienes no se quedan callados, que se animan a opinar y a seguir el ritmo dinámico de trabajo. No busco que inventen grandes cosas, sino que propongan mejoras prácticas para hacer el trabajo más eficiente y ameno.

-Perfil: ¿Cómo fue tu experiencia siendo mujer en un sector tan masculinizado como la logística y qué consejo podrías dar?

-SP: La logística históricamente se asocia a la fuerza física y, por eso, a los hombres. Pero en realidad se trata más de técnica que de fuerza. Nunca escapé al trabajo físico cuando fue necesario y en FedEx jamás sentí que ser mujer fuera un impedimento. Siempre me apoyaron jefes, colaboradores y el equipo. Hoy veo que eso está cambiando: cada vez recibimos más currículums de mujeres para puestos operativos, incluso en áreas como rampa de aviones. Mi consejo es ir, estar presente y demostrar que la capacidad no depende del género.

-Perfil: ¿Creés que las nuevas generaciones verán la diversidad en las empresas como algo natural, sin necesidad de discutirlo tanto?

-SP: Sí, creo que antes había que imponerlo, pero hoy ya está incorporado. Las nuevas generaciones no tienen la mentalidad estructurada que teníamos los mayores. En mi caso, trato de actualizarme y aprendo mucho de mis hijas. Hoy importa la persona, su aporte humano y sus resultados. FedEx tiene una filosofía que me enamoró hace años: personas, servicio, ganancias. Si las personas están bien, brindan un mejor servicio y eso genera buenos resultados. En FedEx, la diversidad siempre fue parte natural del buen ambiente de trabajo.

-Perfil: Hoy la inteligencia artificial nos interpela a diario. En un sector como el tuyo, ¿cómo ves su impacto? ¿creés que cambiará mucho tu manera de trabajar?

-SP: FedEx siempre fue pionera en tecnología y ya está trabajando con inteligencia artificial desde Estados Unidos. Al principio me dio miedo, pero hoy me estoy amigando: creo que es una herramienta que bien utilizada viene a ayudar, no a reemplazar al humano. Nos aporta rapidez, eficiencia y precisión, pero el criterio humano sigue siendo esencial. FedEx ya está planificando proyectos piloto para los próximos años fiscales.

Momento VISA

Ya en el cierre de la entrevista, Gabriela Renaudo, Group Country Manager de Visa Argentina y Cono Sur de Visa propuso a Silvina un ejercicio de introspección: pensar en ella misma a los 20 años y darle un consejo, cuando apenas comenzaba su carrera profesional. “Le diría que salga sin mochila, que no le preocupe lo que el otro vaya a decir. Que escuche su corazón y su instinto, porque la van a llevar por buen camino”, respondió. Luego, en una pregunta más personal, le consultaron qué objeto, además del pasaporte y las tarjetas Visa, siempre lleva en sus viajes. Silvina eligió un libro pendiente —una novela “gorda”, de amor, de suspenso, o de todo un poco—, sus lentes para leer, buena compañía y unos infaltables chocolates blancos.

Podés ver la entrevista completa en Youtube haciendo click acá o en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=RnEplZq6rms&list=PL_r7HilOLoNkAwuj8Bs0V7TBMWHFUaRRE