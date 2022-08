Quinto Poder y Alma Gaucha se unen para combinar el mejor vino con gastronomía de primera

Una parrilla de altísimo nivel ubicada en el barrio porteño de Villa Pueyrredón fue el lugar elegido para promocionar, una vez más, a uno de los vinos más exclusivos y novedosos del momento: ‘Quinto Poder’, que como parte de la selecta cartera de restaurantes en donde se ofrece el Malbec, realizó un evento lleno de magia, sabores y vino, en el prestigioso ‘Alma Gaucha’. Con una cena show repleta de amantes y catadores de buen vino, Quinto Poder realizó su presentación oficial a la carta de Alma Gaucha, una parrilla ubicada en Villa Pueyrredón, que a pesar de su poco tiempo en el mundo de la gastronomía ya logró posicionarse como uno de los lugares elegidos entre quienes saben del buen comer.

Con empanadas tradicionales argentinas de entrada y un exquisito plato principal en el que dominó el cordero a la parrilla, los comensales no solo disfrutaron de la comida, sino que pudieron disfrutar de Quinto Poder, un vino criado 12 meses en barrica 90% roble Francés y 10% Americano, y elaborado en Valle de Uco, Mendoza, locación con las condiciones ideales que dan como resultado vinos de características excepcionales premium. En la presentación de la exclusiva bebida, Alejandro Vivanco, el sommelier de Quinto Poder, explicó a los presentes que luego de mucho trabajo y acotando que se trata de un sueño y emprendimiento familiar, se logró “un vino con presencia de fruta, flores, mineral y madera”.

Por su parte, Carolina Sartori, una de las creadoras del malbec, le explicó a los comensales de Alma Gaucha que el vino Quinto Poder no solo es una bebida para disfrutar con la comida, en familia, con la pareja, amigos o en soledad, sino que esconde un significado mágico en su envase: su llamativa etiqueta es una representación de la simbología Celta, que aglutina los cuatro poderes principales del universo. “Quinto Poder no es cualquier vino, es un malbec que está hecho con una mágica intención, que de todo lo maravilloso y mágico que tiene el universo para nosotros se concrete”, añadió Sartori.

La aceptación por parte de los comensales de Alma Gaucha fue excepcional, y los asistentes coincidieron en que el vino Quinto Poder, en combinación con la excelente oferta gastronómica del lugar, hicieron en sus paladares una explosión de sabores. Usted también puede ser parte de la experiencia y adquirir su caja de Quinto Poder en la tienda online o a través de Instagram. Por su parte, Alma Gaucha, es un emprendimiento familiar; una idea de dos hermanos que se materializó justo año antes de la llegada de la pandemia del covid-19, pero que gracias a la creatividad, ingenio y amor por la gastronomía, pudieron sortear las adversidades y hoy se consolidan como una de las parrillas más exclusivas y prestigiosas de la Ciudad de Buenos Aires.