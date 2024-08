Ricardo Quintela: “Van a venir ataques a la provincia, pero tenemos la firmeza y valentía para enfrentarlos”

Este jueves en horas de la mañana, Quintela encabezó la jura de la Nueva y Reformada Constitución de La Rioja en el Palacio Juan Ramírez de Velasco de Capital. El mandatario provincial reflexionó dejando en claro sus diferencias con la administración de Javier Milei recalcando que: “Somos la provincia más humilde de Argentina y le dijimos que no al Presidente, y en un acto de defensa de los intereses de las riojanas y los riojanos tomamos la decisión de no incrementar en nuestra provincia la energía eléctrica y el boleto del transporte público de pasajeros”.

Cabe destacar que el gobierno de la provincia de La Rioja decidió afrontar los aumentos de la energía eléctrica y del transporte público a los fines de que no sean trasladados a los usuarios. En clara alusión a los Chachos (Bonos de Cancelación de Deuda) que entrarán en vigencia el próximo martes 26, Quintela expreso que: “Me van a atacar, pero estoy dispuesto a recibir esos ataques. Ya tenemos la inspección y los auditores en el Banco de la Provincia para ver si respaldan los bonos de cancelación de deuda”.

Al mismo tiempo que señalo que: “Van a venir ataques a la provincia, pero tenemos la firmeza y valentía para enfrentarlos, porque serán ataques de propios y de extraños”. “A pesar de que nos dicen brutos e ignorantes, nosotros somos previsibles, y desde aquel día que llegamos a ésta municipalidad, hasta hoy, nunca dejamos de pagar los salarios, ni nos atrasamos con los programas, porque siempre tuvimos un ahorro para el respaldo de nuestra gente”, agregó Quintela.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Molesta porque hay una fortaleza que se está construyendo para demostrar que hay un movimiento que incluye a todos, que no excluye, que es el peronismo”, señaló el mandatario.

BOCADE

“Tomamos decisiones cada segundo y he tomado la decisión de sacar un instrumento financiero, los Bonos de Cancelación de Deuda, denominados Chachos, que son atacados por la oposición, a la quienes les pido, les ruego, que nos acompañen en la defensa de los intereses de nuestra gente, porque no son decisiones irresponsables. Tengo la responsabilidad de que nuestra gente no pierda el poder adquisitivo de sus salarios”, sentenció el gobernador riojano.

“Hemos demostrado que se puede hacer un billete de 1 mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, y 50 mil, y no es una moneda, porque somos respetuosos de las normativas, sino que es un bono, que tiene intereses, y quien lo conserve hasta el final de este año va a percibir un 17 por ciento de aumento, que es un plazo más”, indicó.

Más derechos para todas y todos

Es preciso indicar que la nueva Constitución de La Rioja establece nuevos derechos para todas y todos los riojanos, tales como los derechos de cuarta generación, el derecho al agua, a la energía y a la conectividad, la renta básica universal como los principales puntos de este salto cualitativo y cuantitativo hacia el verdadero federalismo.

El texto constitucional consagra nuevos derechos de cuarta generación para quienes habiten la provincia de La Rioja como es el Artículo 51°, asegurando la equidad en el acceso a la conectividad, a internet y a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.

La nueva Carta Magna Provincial instaura la Renta Básica Universal y establece un límite a la periodicidad de las tres funciones del Estado, con la finalidad de tener una Constitución de vanguardia para los próximos años, que rija la vida de todas y todos los ciudadanos riojanos.

El documento contempla derechos y deberes digitales, ciudadanía digital, macrodatos, acceso a la conectividad e internet, ciencia, tecnología e innovación y protección de datos personales. Además, la nueva Constitución Provincial fortalece derechos en el ámbito de la salud: en el Capítulo 3, sección segunda, hay siete artículos que abordan temas fundamentales como el derecho a la salud y la garantía de un sistema sanitario universal, esencial, equitativo e integral.

Y, como uno de los principales aspectos que rigen la vida de las y los riojanos, se produce aquí la incorporación de la paridad de género como un capítulo en la Constitución, y de esa manera, en todos los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con una clara visión respecto a la participación de las mujeres y las minorías en la vida política de la provincia.

Asimismo, la nueva Constitución garantiza los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema estatal y su articulación con el sistema privado.