Auditarán el tramo del Paseo del Bajo que había sido adjudicado a Calcaterra

Nicole Martin

Luego de meses de negociaciones entre el oficialismo y la oposición porteña, la megaobra Paseo del Bajo será finalmente fiscalizada por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) el próximo año. Pero el ente sólo logró conciliar el control del tramo C de la obra más grande de la historia de la Ciudad, en el período de los primeros cinco meses de este año. Se trata, curiosamente, del proceso que había sido entregado mediante licitación pública a la empresa IECSA, entonces a cargo de Ángelo Calcaterra, por un contrato de 3.183 millones de pesos.

El primo del presidente Mauricio Macri vendió luego su empresa a Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, que finalmente realizó la obra. A pesar de que Calcaterra ya no estaba al frente de IECSA, la denuncia penal fue iniciada en mayo de 2019 por la Presidenta de la AGCBA, Cecilia Segura, en sospecha de que el proceso licitatorio que llevó a cabo Autopistas Urbanas S.A (AUSA) benefició al primo del Presidente para ganar el tramo más jugoso de toda la obra. La causa que lleva adelante Claudio Bonadío se basa en el propio informe que todos los auditores de la AGCBA hicieron sobre el proceso de adjudicación.

Por eso es tan importante que este tramo ahora sea investigado. Aunque todavía no firmaron la planificación oficial, el Equipo de Investigación de Perfil Educación confirmó con los siete auditores de la AGCBA que en 2020 se auditará la parte más importante en términos económicos del Paseo del Bajo, con un contrato que equivale casi al 50% del total de los tres tramos de la obra y que representa la inversión porteña más alta de los últimos diez años.

La trinchera semi-cubierta norte es conocida como el tramo C y es el más caro y el más polémico: estuvo envuelto en controversia desde que la Auditoria de la Ciudad publicó en 2017 un informe advirtiendo que se presentaron irregularidades en los procesos licitatorios realizados por AUSA, la empresa constructora de obras viales de la Ciudad. Entre ellos, ya se mencionaba que la documentación en respaldo de la adjudicación resultaba "incompleta y desordenada" y que no se justificaba porque se habían abierto los sobres en desorden a lo que indicaban los pliegos, un error que benefició a IECSA en ganar el tramo más caro.

El Equipo de Investigación tuvo acceso a la denuncia penal presentada por Segura (Ver documento), que profundizó los cuestionamientos al proceso de licitación de la obra que había sido revelado en el informe de la AGCBA de 2017. La causa judicial es contra Larreta, Franco Moccia, ministro de desarrollo urbano y transporte, Carlos María Frugone, Presidente de AUSA y Natalia Bustos, jefa de compras de la empresa de autopistas urbanas. Ni Larreta ni ninguno de los denunciados prestó declaración para esta investigación.

Según la denuncia, el procedimiento de la adjudicación estaba claro en los pliegos. En primer lugar, la presentación de cada empresa se hacía en dos sobres. En uno, se detallaba la capacidad legal, económica y técnica para realizar la obra y, en el otro, la oferta económica. Si bien los oferentes podían presentar oferta por los tres tramos, sólo podían ser adjudicatarios en uno, por lo cual quedaban descartados al conseguir uno de los contratos. Por último, la apertura de los sobres debía ir de mayor a menor precio. Es decir, primero el tramo C, después el tramo B y, por último, el tramo A.

Sin embargo, en vez de empezar por el tramo más caro, AUSA decidió abrir primero sobre del tramo A. Al ser consultada, la compañía de autopistas se defendió con el argumento de que “se decidió abrir primero el tramo A porque era en el que AUSA tenía más experiencia técnica y podía evaluarlo más rápidamente”. En ese acto, se descalificó a la empresa española Isolux-Corsan, casa matriz de Corsan Corviam, con presupuestos más bajos, en el tramo más barato. Esta compañía no pudo cumplir con la construcción de la obra, por lo cual, su contrato fue rescindido en diciembre de 2017 y pasó a estar a cargo del siguiente oferente, la UT, compuesta por las empresas argentinas JCR y COARCO. Según Segura, era un secreto a viva voz que Isolux no tenía la capacidad de llevar adelante la obra. Al ser consultados por la diferencia económica de este cambio, AUSA no especificó montos.

El segundo sobre abierto fue el C, adjudicado a IECSA. Capitalizada por esta obra, Calcaterra vendió la empresa tres meses después de ganar la licitación a Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía y dueño de Edenor. Aunque el monto no trascendió, el mercado asegura que rondó los 40 y los 60 millones de dólares. La venta sucedió en marzo de 2017, meses después de las denuncias del caso Odebrecht en Brasil y en el marco de las sospechas de incompatibilidad entre la familia del Presidente y la empresa. El Equipo de Investigación se contactó con Calcaterra pero no quiso realizar declaraciones.

“Hice la denuncia porque era muy grosera la maniobra, había posible comisión de delito y yo como funcionaria pública tengo el deber de denunciar”, afirmó la Presidenta de la AGCBA. La sospecha de Segura es que si se hubiera abierto primero el sobre C, como lo pautaba el artículo 10.3 de los pliegos de licitación, podría haber sido adjudicado a Isolux-Corsan y no a IECSA, que firmó contrato con un presupuesto de 3.183 millones de pesos, un 29% menos que lo que proponía el presupuesto oficial.

Esta es la denuncia completa contra Horacio Rodriguez Larreta y las autoridades de AUSA por la licitación del Paso del Bajo:

Entre otras irregularidades que figuran en la denuncia penal presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas -causa que terminó en manos del juez Claudio Bonadío, resalta el otorgamiento de anticipos financieros a las empresas, que no estaban previsto en el pliego de bases y condiciones de la licitación. Al ser consultado por este punto, AUSA no especificó los montos de estos anticipos.

La última información de la investigación que lleva adelante el juez en su fiscalía es que, luego de las PASO, emitió una orden de presentación para que AUSA entregue datos sobre el proceso licitatorio. Su foco es cómo se decidió qué empresas serían adjudicatarias de la millonaria licitación. Bonadío fue consultado sobre los detalles, pero prefirió no dar declaraciones.

Además, la denuncia de Segura esboza que, de haberse abiertos los sobres en el orden pautado por los pliegos, la obra hubiera costado 309 millones menos. Asimismo, la procuraduría agregó se podía deducir que la obra se pagó mucho más cara que el valor adjudicado originalmente, aproximadamente, un 68%. Esto será rectificado por la auditoría en 2020.

En control de una obra de 700 millones de dólares de presupuesto oficial, la auditoría del Paseo del Bajo ya había generado tensiones políticas en el ente de control porteño en 2018, dado que los auditores opositores consideraban que había que auditar la obra durante el proceso de construcción, mientras que los oficialistas, que son mayoría, se posicionaron por postergar la auditoría para el próximo año.

En este momento, la AGCBA atraviesa un momento importante dado que se encuentra en discusión la planificación 2020. Tras una serie de reuniones de debate, el "Colegio de auditores", conformado por los siete funcionarios, firmará la planificación oficial. El ente está conformado mayoritariamente por auditores oficialistas, exceptuando a la Presidenta, Cecilia Segura Rattagan, peronista y legisladora porteña electa por el Frente de Todos. En su línea política, también se encuentra Hugo Vasques, que ingresó por el Frente Para la Victoria pero, en 2018, se posicionó en contra de auditar el Paseo del Bajo en año de elecciones con los tres auditores del oficialismo, Raquel Herrero, Vicente Rodríguez y Jorge Garayalde. Por último, están Facundo Del Gaiso, oficialista del sector radical y Mariela Coletta, de Evolución.

La AGCBA es de mayoría macrista pero las pujas políticas y la importancia económica del tramo C son las que presionaron para no dejar afuera la auditoría de esta obra. De auditarse de manera completa, a nivel licitación, adjudicación, desarrollo de obra y puesta en marcha de la misma, sería una de las auditorías más grandes del organismo, junto a la del Arroyo Maldonado.

"Vamos a auditar el tramo C, que es el más caro. Nos pareció que si uno de los auditores tiene una mínima duda, el compromiso es auditar eso", afirmó Garayalde, quien además de auditor fue diputado en la Legislatura por Cambiemos. Con esto se refiere a la denuncia penal que Segura realizó contra Horacio Rodriguez Larreta y autoridades de AUSA. Además, aclaró que en la AGCBA nadie impone ninguna planificación, sino que se acuerda en todos los sectores.

Ante la información de una auditoría sobre el proceso licitatorio del Paseo del Bajo, fuentes del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad de Buenos indicaron que no encuentran inconvenientes en que se lleve adelante dado que "todo el proceso respetó altos estandares de transparencia y se realizó bajo las normas y reglamentaciones del Banco de Desarrollo de América Latina CAF".

Sin embargo, del otro lado de la grieta, Segura y Vasques se preparan para votar en contra de la planificación anual. "La planificación propuesta por el oficialismo sólo revisa el tramo C y no toda la obra”, denunció la Presidenta de la AGCBA y agregó que no se respetaron las elevaciones de las direcciones de la Auditoría, sino que el bloque oficialista impone su propia planificación y desestima las obras más caras. En miras a la auditoría 2020, Del Gaiso opinó: “Si todo lo que corresponde que se pague por costos de construcción es acorde al contrato oficial, estará todo bien. Y si eso no fue así, tendrán que justificar porqué”.

La megaobra está presupuestada en 700 millones de dólares y, al momento, han sido ejecutados 575 millones, según el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, habiendo finalizado los tramos A, B y C en sus fines viales. Sin embargo, resta aún terminar algunas obras en superficie y complementarias y la adecuación de pasos bajo nivel correspondientes al tramo A.

El año de mayor desarrollo fue 2018, con una evolución del 40%. A finales de ese año, fue cuando se generó mayor tensión en la AGCBA y discusión sobre si auditar o no en ese momento, dado que, legalmente, el ente de control porteño audita a año vencido. Entonces, en 2018 se controló la licitación y adjudicación del período 2017, a finales de 2018 se decidió no incluir el Paseo del Bajo en la planificación de 2019 y, en esta tercera oportunidad, se acordó auditar la obra finalizada en 2020.

Quienes acompañaron a Segura en la decisión de controlar la megaobra durante su construcción fueron Facundo Del Gaiso, quien es legislador electo de la Legislatura por Juntos por el Cambio y Mariela Coletta. Aunque fueron los auditores más críticos con el resultado del informe de 2017, Segura no obtuvo su apoyo para presentar la denuncia institucionalmente y lo hizo a título personal.

Antes de la reunión que definiría la planificación 2019, Horacio Rodríguez Larreta desafiaba públicamente en el programa Intratables a que se encuentren irregularidades en las licitaciones y adjudicaciones de las obras de la Ciudad. “Larreta dijo que no tenía ningún problema en que se audite la obra, lo cual es falso, porque al día siguiente sus auditores votaron en contra de que así sea”, sostuvo Segura en diálogo con el Equipo de Investigación de Perfil Educación.

Los auditores oficialistas pertenecen al riñón puro del PRO: Herrero y Garayalde fueron diputados en la Legislatura por este partido, mientras que Rodriguez acompañó a Mauricio Macri desde sus inicios, en diversos cargos públicos, amparado por Pablo Clusellas, Secretario Legal y Técnico de la Nación e íntimo amigo del Presidente. Justamente, estos tres disputarán sus lugares en la nueva gestión, en puja con otras figuras del PRO como Daniel Presti, Alberto Gowland y el mismo Clusellas.

La megaobra se financió en un 43% con fondos de la ciudad y en un 57% con fondos de nación. Los últimos, provienen de un préstamo de hasta 400 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF), un banco multilateral de créditos. Por estas transferencias de nación, la obra también entra en la órbita de la Auditoría General de la Nación (AGN). Oscar Lamberto, Presidente de la AGN, adelantó en diálogo con el Equipo de Investigación de Perfil Educación que es "muy probable" que el Paseo del Bajo también entre en plan de auditorías 2020 de la AGN. El proyecto del plan se envió al Congreso, para que sea aprobado por la Comisión mixta revisora de cuentas.

Si bien el Paseo del Bajo no fue auditada en 2019, sí fueron incluídos en la planificación de este año otras obras urbanas, como señalización luminosa, tratamiento de residuos sólidos, así como también algunos programas educativos y de salud, sumado el control de gastos de campaña en las P.A.S.O y elecciones a jefe de gobierno. Los votos negativos de Coletta y Segura en la planificación de 2018 dejaron entrever que no podían eximirse de auditar toda la red de subterráneos de la Ciudad, así como el Paseo del Bajo. Además, Segura manifestó la importancia de auditar ámbitos como la policía de la ciudad y los comedores escolares, que quedaron afuera del plan de auditorías. Ya había rechazado el plan en 2018, cuando se definió controlar sólo el 13% del presupuesto total del Gobierno de la Ciudad.

En la planificación 2020, según pudo averiguar el Equipo de Investigación de Perfil Educación, además del tramo C del Paseo del Bajo, también hay acuerdo en revisar la línea D del subte, una parte del Arroyo Vega y el Medrano, el Distrito Tecnológico, Paradores de la Ciudad y Parque innovación. Legalmente, hasta que el informe final a publicar en 2020 no sea aprobado por el Colegio de auditores, la información sobre las auditorías no es pública.



El Equipo de Investigación es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigación de Perfil Educación.