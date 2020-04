Cuánto se podría recaudar con el impuesto a la riqueza y con el ahorro en Diputados

por Agustín Carelli

La cuarentena por la pandemia del coronavirus motivó a los dirigentes políticos a generar medidas que aumenten los fondos estatales diezmados por la crisis económica, tal como comprobó para este informe el Equipo de Investigación de Perfiil Educación. En este sentido, hay propuestas de elaborar un nuevo impuesto a las “grandes fortunas” que podría recaudar entre 3 y 4 millones de dólares. Además, a modo simbólico, en Diputados se llevará a cabo un ajuste aproximado de 206 millones de pesos. Representa un 1,7% del presupuesto propuesto en la Gestión de Mauricio Macri.

El proyecto que impulsa Máximo Kirchner y fue presentado por el diputado Carlos Heller busca recaudar un impuesto extraordinario a las “grandes fortunas” y alcanzará a quienes sean dueños de patrimonios superiores a los 3 millones de dólares. La definición salió de la reunión en la que participó el presidente Alberto Fernández; el ministro de economía, Martín Guzmán; el diputado Kirchner; y el titular de la Comisión de Presupuesto y autor de este proyecto.

Reunión entre Alberto Fernández, Martín Guzmán, Máximo Kirchner y Carlos Heller.

Heller definió que el tributo alcanzará a 12 mil personas, aproximadamente. Y se espera una recaudación de entre 3 y 4 millones de dólares por el impuesto que alzará al 0,8% de la población económicamente activa y que representa el 1,1% del total de los contribuyentes que tributan por bienes personales.

Además, el titular del Banco Credicoop explicó que el impuesto sería temporal y sólo se aplicará por única vez para dar cuenta de los gastos ocasionados por la pandemia. Todavía no están definidas las alícuotas, aunque se estima que serán de 2 a 3,5 puntos porcentuales. Este último en caso de los patrimonios que ronden los 100 millones de dólares.

El proyecto, que no tiene fecha para ser tratado en el Congreso, detalla en tres puntos los destinos a los que serán direccionados los fondos recaudados. En primer lugar, un impuesto para adquirir productos que tengan que ver con la sanidad. Es decir la compra o elaboración de equipamiento médico, elemento de protección, medicamentos y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria vinculada a la pandemia del Covid-19.

También se utilizará lo tributado para asistir a personas que hayan perdidos sus ingresos en medio de la pandemia, mejorar su situación social e impulsar el consumo. Y, por último, en la medida de lo posible se destinará una parte de lo recaudado a un subsidio a las empresas PyMes más castigadas por el efecto económico de la pandemia. Con el principal objetivo de sostener el empleo y la remuneración de sus trabajadores.

Por su parte, la diputada oficialista y economista, Fernanda Vallejos, acercó al mandatario y a la vicepresidenta, Cristina Fernández, un documento de Proyecto Económico, la consultora en la que participa, con precisiones de la población a la que se le podría cobrar el tributo extra que está en desarrollo. Además, en el escrito hay estimaciones de lo que el Estado podría recaudar con este nuevo gravamen.

La diputada estipula en su documento titulado "¿Quien paga la crisis?" que se podría cargar un gravamen extra a quienes pertenecen a los tres escalafones más adinerados de la argentina. En este sentido, con una alícuota deferencial para los bienes nacionales y los bienes en el exterior se podría recaudar hasta 3.8 millones de dólares.

El proyecto es una alternativa a lo propuesto por Heller, y se evaluará en el Congreso cuando se debata el nuevo impuesto.

La búsqueda de fianciamiento adicional en medio del déficit que enfrenta el Estado por la crisis del coronavirus no se da solo desde la recaudación impositiva. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa se comprometió a hacer un ajuste en la legislatura que alcance los 200 millones de pesos en 5 meses. Esto significaría un ajuste de 40 millones de pesos mensual en la Cámara Baja. Este ahorro será destinado a instituciones de la salud para la lucha contra el coronavirus. Aún no está especificado a que parte del sistema sanitario serán enviados los fondos.

Además, todavía las áreas de donde se restringirá el presupuesto no están definidas. No obstante hay aproximaciones. El secretario general de la Cámara de Diputados, Juan Manuel Cheppi en dialogo con el Equipo de Investigación explicó que “Una cuota muy grande del ahorro vendrá de la suspensión de los asesores contratados con locaciones de servicio para las comisiones. Porque dado las circunstancias al hacerse reuniones en modalidad virtual no es necesaria la presencia de asesores”.

“También va a haber un ahorro en los viáticos, el gasto en combustible para automotores o los pasajes aéreos no utilizados; así como por la reducción de actividad dentro del parlamento producto de la pandemia, que permite generar un ahorro en servicios de catering o artículos de librería como las resmas de papel”, detalló Cheppi.

En términos del presupuesto, la cámara baja según el proyecto que se elaboró bajo la administración de Mauricio Macri tenía presupuestado para el ejercicio de este año un gasto de casi 12 mil millones de pesos. Con estos números, el ajuste que pretende llevar a cabo Massa implicaría un reducción temporal del 1.6% de las arcas que dispone la Cámara de Diputados para su funcionamiento.

Sergio Massa prepara un ajuste de 200 millones de pesos en la Cámara de Diputados

Por otro lado, el interbloque de Juntos por el Cambio también a modo simbólico arregló una reducción voluntaria del 30% de las dietas de todos sus diputados. La iniciativa que fue presentada por Mario Negri y Cristian Ritondo implica que de los 170 mil pesos que recibe cada legislador en mano, se recauden 50 mil pesos aproximadamente, explicaron desde el interbloque opositor al Equipo de Investigación.

En principio quienes participarán de este acuerdo son los 116 integrantes del interbloque que está compuesto por el Radicalismo, el PRO y la Coalición Cívica. Aunque, los del partido fundado por Lilita Carrió aún no confirmaron cómo será su adhesión a esta propuesta. Además, por la medida voluntaria se estipula una recaudación de 5,8 millones de pesos como resultado de las donaciones de tres meses. Aunque aún no está definido si se extenderá más tiempo del estipulado en un principio.

Cabe resaltar que como esta medida no es obligatoria, no todos los diputados que se adhieren donarán el mismo porcentaje de su dieta. Por el caso, los mendocinos encabezados por el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, anunciaron que destinarían el 50% de sus sueldos al sistema de salud de su provincia.

No obstante, también hay una disputa hacia adentro del interbloque opositor que tiene ver con el destino específico de los fondos recaudados. Puesto que cada legislador quiere enviar el dinero donado al sistema de salud de la provincia a la que pertenece.

En un principio, el proyecto del frente Juntos por el Cambio estipulaba que todos los funcionarios de mayor jerarquía de los tres poderes del Estado destinen el 30% de su sueldo a la lucha contra la pandemia. Aunque la medida fue rechazada por el propio el presidente, Alberto Fernández, quien advirtió que se trataba de una medida “demagógica”.

En síntesis, la Cámara de Diputados realizará un aporte simbólico como respuesta a la demanda social de ajustar las cuentas públicas. En este sentido, si se suman las dos medidas, el ajuste en total representa un 1,7% del presupuesto asignado por la gestión anterior. Dicho ahorro que es de forma temporal, será destinado al sistema de sanidad para la lucha contra el covid-19.

Según pudo averiguar el Equipo de Investigación, la iniciativa de ajustar las dietas de los legisladores propuesta por el presidente de la cámara baja, Sergio Massa fue una reacción impulsada ante la iniciativa de la alianza Cambiemos que no contó con el apoyo del bloque del Frente de Todos.

En este sentido, los liderados por Máximo Kirchner en la legislatura estuvieron más de acuerdo con la idea de grabar un nuevo impuesto para que tributen quieres tienen patrimonios multimillonarios, antes que adherirse a una medida simbólica que implique la reducción de los sueldos de los legisladores.

Por este motivo se hizo hincapié en los proyectos que vayan en dirección hacia un nuevo impuesto. Así es como tomó fuerza el proyecto ideado por Carlos Heller para recaudar a partir de un tributo a las “grandes fortunas”.



