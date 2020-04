Hay millones de murciélagos en Buenos Aires y aumenta el temor en la cuarentena

Antonella Pisetta y Fermín Filloy

La pandemia del coronavirus que afecta al mundo no sólo alteró las actividades cotidianas de la sociedad y de los gobiernos, sino que también puso en jaque a la ciencia. Entre las mayores preocupaciones se destaca el estudio de lo que sucedió en Wuhan, la localidad China en donde todo comenzó luego del supuesto contagio a humanos a través de un murciélago.

Este animal está presente en todo el mundo y especialmente en grandes centros urbanos, por lo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), principal foco de la pandemia en Argentina, no es la excepción: hay millones de murciélagos viviendo entre los porteños y los especialistas advierten que en los edificios de más de siete pisos es casi imposible que no existan estos animales.

En este informe, el Equipo de Investigación de Perfil Educación analiza la situación sanitaria de los murciélagos en las zonas habitables y la posibilidad de que transmitan patologías, y se repasa la actividad de los fumigadores y especialistas, que en tiempos de cuarentena vieron multiplicar los llamados de urgencia para eliminar a estos animales en los edificios.

Un estudio del CONICET al que accedió el Equipo de Investigación, titulado “Implicancia sanitaria de la infección por Hantavirus e Histoplasma capsulatum en roedores y murciélagos de la Ciudad de Buenos Aires”, alertó que si bien no encontraron hantavirus en los 25 murciélagos analizados, “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha convertido en un ambiente donde conviven los humanos en forma estrecha con murciélagos y roedores”.

A su vez, el especialista especificó las enfermedades que podrían transmitir los murciélagos presentes en la capital, pero dejó en claro que no podrían darse contagios de coronavirus por esa vía. “Pueden transmitir enfermedades como la rabia, fundamentalmente mordiendo a perros en la calle, y otras patologías complicadas como la histoplasmosis, que es una enfermedad pulmonar que se contagia por hongos que están en el excremento del murciélago. Pero coronavirus no podría provocar porque desde lo socio ambiental no tenemos nada que ver con esa región de China (Wuhan), ni con el tipo de mercado donde se originó la mutación que derivó en la pandemia. No hay vinculación biológica y genética de los murciélagos de acá con la especie de China. Los de la Ciudad de Buenos Aires son especies de ámbitos urbanos”, explicó Kacanas al Equipo de Investigación.

Sin embargo, desde Fumigaciones Buenos Aires reconocieron que se multiplicaron las consultas para exterminar a los murciélagos en la Ciudad durante el aislamiento social y obligatorio: “Hay bastantes consultas sobre el tema. Nos pidieron muchos servicios de desinfección en edificios, que son relativos porque lo más importante lo tiene que hacer cada vecino en su casa y los encargados. Nosotros no los eliminamos, los expulsamos, se desinfecta y se instalan burletes para impedir el regreso”, aseguó Kacanas.

Presencia del murciélago en Argentina. Fuente: Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina

En cuanto a la expulsión del murciélago, el biólogo especialista en inmunología y encargado en CABA del Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina (PCMA), Roberto Álvarez Suárez, dialogó con el Equipo de Investigación sobre los llamados de emergencia de los vecinos en cuarentena en relación a los murciélagos, una tendencia que aumentó un 40% en medio de la pandemia. “En general, nosotros recibimos una llamada por semana, pero ahora recibimos hasta cuatro llamadas urgentes para expulsar murciélagos. Pero es difícil entrar ahora a las casas para fumigar. Por el momento no hay que tocarlos para prevenir la propagaicón de virus. Un humano se contagia cuando le bajan las defensas por una situación de estres. Lo mismo sucede con los murciélagos: si los sacamos y alteramos, se estresan y se pueden contagiar”.

Murciélago vampiro en Argentina. Fuente: PCMA (Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina).

En cuanto a las especies de murciélagos de la Ciudad, Alvarez Suárez aseguró: “Prácticamente todos se alimentan de insectos, pero hay algunos que se alimentan también de especies. La gente no corre ningún riesgo si los respeta. Como a cualquier animal salvaje, si uno trata de agarrarlos, lo pueden morder como defensa, y ahí sí hay riesgo de transmisión de enfermedades, principalmente rabia, aunque la incidencia de rabia por murciélagos en Argentina es muy baja. Pero también está el ébola, que es común encontrarla en animales salvajes y entra al humano cuando hay malas prácticas que sacrifican animales y tienen contacto con la sangre cruda. No hay ningún riesgo si no se los mata ni vende como mascotas".

Finalmente, Álvarez Suárez agregó: “Esta paranoia desató que muchísima gente piense que todos los murciélagos están infectados. En estas latitudes los murciélagos no tienen coronavirus. No hay que manipularlos o entrar en contacto con ellos; porque así como cuidamos a los enfermos, también hay que cuidar a los murciélagos para que no se contagien”.

Mónica Díaz, directora nacional de la PCMA, explicó al Equipo de Investigación que en Argentina hay 67 especies diferentes y, en la provincia de Buenos Aires, aproximadamente hay 19 especies. Al mismo tiempo, aclaró: “En el mundo hay más de 1.400 especies de murciélagos. Hay algunas que se distribuyen desde México hasta Argentina, es imposible que podamos decir cuántos individuos hay, no se pueden estimar, pero son varios millones. Por ejemplo, en Tucumán hay una comunidad que está formada entre 4 y 3 millones de individuos que eso sería una población en un sólo punto y en un solo lugar”.

Sobre el Covid-19, Díaz que, además, es doctora en biología e investigadora del CONICET, aseguró: “Científicamente todavía no hay prueba que demuestre que el coronavirus haya salido de un murciélago en China. Si eventualmente ha pasado, algo que no está comprobado, tiene que ser un virus que haya mutado para poder pasar al humano porque hace años que el murciélago vive con ese virus y nunca lo transmitió. Quienes nos van a transmitir coronavirus en Argentina son otros humanos, no los murciélagos”.

Y agregó: “Los coronavirus son virus que están en los murciélagos y ellos conviven con ese virus que no les hace absolutamente nada. Hace más de 30 años que trabajo manipulando murciélagos y nunca me han contagiado. Los murciélagos tienen mucha resistencia a todo tipo de virus por eso es muy importante estudiar el sistema inmunológico para saber cómo hacen para resistir sin padecer enfermedad”.

En relación a la reproducción de los animales, Díaz contó que la mayoría se reproducen una o dos veces al año y tienen una sola cría. Es por ese motivo que los murciélagos no se pueden considerar como una plaga, por el tipo de reproducción. Además, de las 67 especies que hay en el país, solo hay dos que son vampiro, es decir que se alimentan de sangre.

EL PCMA tiene un protocolo nacional para la exclusión de murciélagos. El Equipo de Investigación accedió al documento, que entre otras cosas expresa: “No hay razones para erradicarlos porque no constituyen amenaza alguna. A pesar de no ser animales agresivos ni peligrosos en su comportamiento normal, los murciélagos son animales a los que muchas personas temen y desean excluir de las construcciones. Este temor se debe a mitos, falsas creencias y falta de información”. Y el documento también destaca la importancia de estos animales: “La presencia de murciélagos es necesaria en ciudades y campos ya que desempeñan un rol ecológico clave, consumen un gran número de insectos, y ayudan en el control de especies transmisoras de enfermedades al hombre y al ganado”.

Asimismo, el PCMA agrega una importante aclaración sobre patologías transmisibles: “Aunque pueden enfermar de rabia y contagiarla, es importante destacar que esto puede suceder con muy baja frecuencia pero exclusivamente por contacto directo entre su saliva infectada y una herida abierta, mucosas, o por medio de una mordedura; además es extremadamente raro que ocasionen brotes rábicos”.

El protocolo

Para analizar la situación de lo murciélagos en el ámbito nacional, el Equipo de Investigación se contactó con Andrea Marcos, la coordinadora general de Epidemiología del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La especialista afirmó que el organismo se dedican a investigar a los murciélagos “vampiros” o hematófagos que se alimentan de sangre, los cuales no se encuentran en las grandes ciudades, por el contrario viven en los campos, minas y pozos.

"Pueden transmitir la rabia, principalmente en su forma paresiante que afecta a los bovinos y los caballos porque al morderlos le puede transmitir la enfermedad, que es mortal y no tiene cura. Es una zoonosis que se puede transmitir en las personas, pero es muy bajo el porcentaje", explicó Marcos al Equipo de Investigación. "En todo el continente américano hay relación con los animales silvestres, en cambio el Covid-19 habría surgido en un mercado donde aparentemente venden animales vivos. Eso en la región no es tan común. El riesgo en Argentina es que si entra un murciélago en tu casa, tenga rabia. Por eso, no hay que tocarlo, hay que llamar a las autoridades para que lo analicen y lo estudien", finalizó.

La Comisión de Zoonosis del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios (CPMV) advierte que las principales acciones a realizar en caso de encontrar un murciélago son no tocarlo, taparlo con un recipiente y comunicarse con el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur (Tel: 4958 - 9917). Oscar Lencinas (M.N. 5710), director del Instituto de Zoonosis Pasteur, dialogó con el Equipo de Investigación y aseveró: "Cuando aparecen estas cosas (el coronavirus), la gente se empieza a desesperar, y más acá en Buenos Aires. La cantidad de preguntas que se hacen es infinita. Pero no ha habido casos de animales que se hayan infectado presentando sintomatología hasta el momento. Ahora hay más llamadas, te preguntan si el animal de su casa puede transmitir coronavirus. Nosotros lo que tratamos de evitar es que la gente, ante la duda, tire o abandone al animal. Incentivamos a que no lo hagan y nos llamen ante cualquier inquietud".

"Están los coronavirus alfa y beta que los encontramos en los mamíferos, mientras que los gama y alfa están en aves y peces. Pero que de un animal pueda pasar a un ser humano es difícil", detalló Lencinas. En cuanto a la posibilidad de transmisión de rabia a través de murciélagos, fue cauto: "En el año, menos del 3% de los murciélagos que entran al Pasteur dan positivo a la rabia. Nosotros consideramos la rabia del ciclo aéreo, que puede bajar al terrestre: bajan las defensas del murciélago por algún motivo, y si tiene rabia lo primero que hace es volar de día. Ven muy poco y se orientan por sonar. Aunque no todos los que vuelan de día tienen rabia. Una vez que contrajo rabia, le afecta al sistema nervioso de las alas y puede caer al suelo. Ahí se genera un problema, porque si bien no atacan, al caer pueden hacer que se acerque un perro, un gato o niños también. Lo que hay que hacer es agarrarlo con pinzas, ponerlo en un frasco o taparlo y llamarnos. Luego, hay que ver si el murciélago entró en contacto con alguien porque cuando aparece la rabia en un animal o en un humano es mortal".

Asimismo, el Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina cuenta con una Guía de Murciélagos elaborada por sus miembros. A través de este documento se podrá acceder a más información sobre las distintas especies que existen en el país.

En la galería de fotos que acompaña a esta investigación se puede ver la presencia de otras especies de murciélagos a lo largo del país.

