Fuerzas Armadas en "guerra": el decálogo de acciones para evitar la pandemia

por Cristian Riccomagno

Con la cuarentena obligatoria ampliada hasta el 13 de abril por la propagación del coronavirus en el país, las Fuerzas Armadas (FFAA) se transformaron en un actor clave para poder hacerle frente a la pandemia. No es un caso único: los militares se han convertido en una pieza fundamental para enfrentar esta complicada "guerra" en todo el mundo.

A principios de enero, cuando el virus comenzaba a propagarse en China, el gigante asiático también optó por desplegar a sus tropas y al personal de sanidad militar en la ciudad de Wuhan, donde todo comenzó. Mientras que en España e Italia, los dos países de Europa más afectados, los uniformados forman parte del esquema ideado para detener el avance del coronavirs.

Por orden del presidente español, Pedro Sánchez, personal de la Unidad Militar de Emergencias recorre a diario las calles de Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, León, Las Palmas y Tenerife. En tanto que en Lombardía, la región italiana más afectada, las Fuerzas Armadas también realizan patrullajes para controlar el cumplimiento de al cuarentena que se expandió ahora a todo el territorio de la península.

Por otra parte, en algunos países de la región, como Perú y Chile, los militares están abocados a cumplir tareas de control de frontera e incluso de personas. Hace pocos días, los oficiales peruanos, que vigilan a diario las calles del país latinoamericano para garantizar el cumplimiento de la cuarentena, fueron eximidos de toda responsabilidad penal en caso de que hieran o maten gente mientras patrullan las calles. Mientras que en Chile, donde las tropas cumplen una labor similar, el presidente Sebastián Piñera, ya convocó a los reservistas del Ejército para sumarse a los esfuerzos en el marco del estado de emergencia.

En Argentina, hasta el momento, las FFAA han asumido un fundamental rol de apoyo logístico y realizan tareas humanitarias, de prevención y de provisión de insumos sanitarios. En este informe, Equipo de Investigación de Perfil Educación reconstruye el decálogo de acciones que llevan adelante los militares argentinos en la lucha contra el coronavirus en el país.

1- Producción de insumos

Desde hace varias semanas, la sastrería militar del Ejército Argentino elabora y distribuye barbijos, cofias, sábanas, camisolines y demás productos necesarios para el tratamiento de enfermedades infectocontagiosas. Con el objetivo de abastecer a los 15 hospitales militares distribuidos por todo el país, el Laboratorio Farmacéutico Conjunto de las Fuerzas Armadas, que usualmente elabora repelente, analgésicos y antibióticos para abastecer a las tropas durante los ejercicios de entrenamiento y misiones humanitarias, ahora se abocó a la producción de insumos médicos requeridos para el tratamiento del Covid-19.

El Labortorio de las Fuerzas Armadas también aumentó sus partidas presupuestarias y por orden del Ministerio de Defensa está produciendo mil litros de alcohol en gel por día. Esa producción, según confirmaron desde el organismo al Equipo de Investigación aumentará en los próximos días a dos mil litros diarios.

2- Repatriación de argentinos en el exterior

La Fuerza Aérea puso a disposición dos aviones Hércules C-130 con capacidad para 70 personas cada uno, paraque se utilizaron para repatriar a 140 argentinos que se encontraban varados en Lima. Hizo lo mismo con argentinos que estaban en Arequipa, una ciudad ubicada al sur de la capital peruana, más cercana a la frontera con Bolivia.

Según pudo saber el Equipo de Investigación, a pesar del cierre de fronteras decretado en la Argentina y en gran parte del mundo, es posible que en los próximos días se realicen más vuelos con el mismo objetivo. Los aviones de la Fuérza Area ya están listos para salir a bucar más argentinos que continúen varados en el exterior, especialmente, los que se encuentran en Europa, Estados Unidos y Asia, los destinos de mayor conflcitivdad a causa de la pandemia.

3- Patrullaje del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

Desde que el presidente Alberto Fernández emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que se establecía la cuarentena obligatoria, el Ejército y la Fuerza Aérea vienen realizado tareas de control de forma conjunta. Dos helicópteros del Ejército sobrevuelan a diario junto a la Fuerza Aérea el AMBA para verificar el cumplimiento de las nuevas normativas.

En caso de registrarse situaciones de incumplimiento, reportan directamente a las Fuerzas de Seguridad para que actúen en consecuencia, ya que las Fuerzas Armadas no pueden actuar en cuestiones de seguridad interna.

A las tareas de prevención también se sumaron otras fuerzas. En los últimos días, por ejemplo, los efectivos de Gendarmería que forman parte de las unidades de prevención barriales que se encargan de controlar la paz social en las villas de emergencia, se asombraron durante su patrullaje en el Barrio Esperanza cuando la población empezó a aplaudirlos en reconocimiento por su labor.

4- Despliegue recursos sanitarios

Ya se encuentra operativo el Hospital Militar Reubicable en Campo de Mayo. La Fuerza Aérea instaló uno igual en Nueva Pompeya, donde está el Hospital Aeronáutico Central. Estas unidades cuentan con capacidad para realizar atención de primeros auxilios y analizar si el enfermo debe ser internado. Además, cuenta con un quirófano con todos los equipados necesarios para realizar todo tipo de cirugías, un sistema de rayos x, ultrasonido y laboratorio bioquímico, entre otras facilidades.

En el Hospital Militar Central, que está emplazado en Belgrano, además se diagramó también un circuito de atención y circulación especial para pacientes que presenten síntomas de este virus, para aislar por completo al resto de las personas.

5- Perfeccionamiento en coronavirus

El Equipo de Investigación también pudo comprobar que en las últimas semanas, el personal de sanidad, que está operando al ciento por ciento, recibió cursos de actualización para la contención y tratamiento de pacientes con coronavirus. Desde el Ministerio de Salud, a cargo de Ginés González García, se elaboró un instructivo en el que se detallan los síntomas de esta enfermedad: problemas respiratorios agudos, Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAGS) e Infecciones Respiratorias Agudas Graves Inusitadas (IRAGI).

6- Asistencia Humanitaria y Protección Civil

Catorce Comandos Conjuntos de Zonas de Emergencia y diez Fuerzas de Tarea desarrollan actividades en todo el país. En coordinación con las autoridades políticas locales, como La Plata y Quilmes, por ejemplo, el Ejército realizó distribución de alimentos. En estos días, la Armada Argentina ya preparó sus medios y personal para sumarse a las misiones de ayuda humanitaria y asistencia a las comunidades.

En La Plata, además, el Ejército instaló un centro de atención intermedia de la salud en el Polideportivo Los Hornos, que cuenta con capacidad para albergar a 90 pacientes que necesiten cumplir con el aislamiento por contagio del COVID-19. Esta instalación permite un refuerzo de camas donde serán trasladadas aquellas personas que estén infectadas por el virus y no se encuentren en estado crítico.



7- Convocatoria a retirados y reservistas

Así como las Fuerzas de Seguridad Federales están convocando a personal retirado que ha sido dado de baja en los últimos años, especialmente médicos y enfermeros para fortalecer sus recursos humanos, no se descarta el despliegue del cuerpo de reservistas de las FFAA.

Los reservistas son ciudadanos voluntarios que dependen del Sistema de Reservas del Ejército Argentino (Sirea), enmarcado bajo la órbita de la Dirección General de Organización y Doctrina del Ejército. Si bien durante la semana se dedican a realizar sus actividades profesionales normalmente, los sábados se presentan en los regimientos correspondientes a realizar prácticas de adiestramiento en el marco de los Cursos de Formación de Oficiales de Reserva (Cufor).

A diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, este cuerpo no está entendido como un elemento constitutivo dentro de las FFAA, es decir, no están activos permanentemente. Mientras que Estados Unidos supera ampliamente el millón y medio de reservistas y la Guardia Nacional por sí sola tiene 200 mil hombres, en la región Brasil pasa el millón 600 mil, Colombia llega a 500 mil y en Chile rosa los 100 mil, Argentina no llega a los 20 mil hombres distribuidos en quince compañías en todo el país.

Por ahora, el Gobierno sigue cumpliendo con el plexo normativo, es decir, que la capacidad militar se destine al apoyo logístico y no a la seguridad interior.

8- Control de fronteras

Los instrumentos militares trabajan durante todo el año en conjunto con las FFSS brindando apoyo logístico en el marco del programa Fronteras Seguras, y realizan acciones en apoyo a la comunidad, ya sea ante inundaciones, catástrofes e incendios, como así también campañas de vacunación y asistencia médica y odontológica por la Mesopotamia. Sin embargo, no están entrenados ni habilitados para suplantar a las fuerzas de seguridad, en caso de que haga falta con un estado de sitio, tratando de lograr paz en las calles ante eventuales descalabros.



9- Más presupuesto

Entre los especialistas del mundo de la Defensa Nacional, al momento de referirse al financiamiento y desarrollo de las Fuerzas Armadas siempre se escucha la misma frase: mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. La crisis producto del coronavirus le dio aún más sustento a esta proposición. Aún es imposible determinar cuánto dinero hará falta para contener la pandemia. Lo único cierto es que, como corroboró el Equipo de Investigación el Estado asignará las partidas presupuestarias que sean necesarias.

“En un mundo donde la disuasión recupera protagonismo y el gasto militar aumentó incluso en armas convencionales, Argentina es uno de los países que menos presupuesto destina a la Defensa (solo el 0,90% del Producto Bruto Interno)”, explicó Marcelo Seghini, presidente del Centro de Estudios en Defensa y Seguridad (CEDySEG). “En los últimos diez años, incluso, Argentina destinó más de nueve mil millones de dólares al financiamiento de las Fuerzas de Seguridad (FFSS) y las Policías Provinciales, superando así el gasto en Defensa que para 2008 era mayor que el de Seguridad”, agregó al Equipo de Investigación.

Por su parte, la analista Lourdes Puente Olivera, directora de la Escuela de Política y Gobierno en la Universidad Católica Argentina, insistió en que “esta crisis no se puede superar individualmente y eso implica directamente a las FFAA”. “El problema es que el Estado estaba en crisis y es una institución que pertenece al Estado. No vimos el peligro, no creíamos que sean necesario, y ahora nos encantaría tener una Fuerza Aérea que le diga al país yo los traigo (por los argentinos varados en el mundo)”, agregó.

En relación a lo que expresa Seghini, fuentes vinculadas a las tres fuerzas confiaron al Equipo de Investigación que uno de los escollos que deben sortear, justamente, es la escases de recursos. De las tres, la Armada es la fuerza que menos recursos tiene y el Ejército y la Fuerza Aérea ya desplegaron casi toda su logística.

“El deterioro que se produjo en las últimas décadas en el ámbito militar se ve sobre todo en el material bélico, no así en la sanidad”, afirmó el ex ministro de defensa, Oscar Aguad en dialogo con el Equipo de Investigación. “Las FFAA están muy capacitadas y entrenadas y tienen buen equipamiento, como los hospitales móviles que son de origen chino a los que hay que sumarle ambulancias, camiones, infraestructura sanitaria en todas las provincias y capacidad para potabilizar el agua”, detalló el ex funcionario.

10- Intervención en casos de excepción

Aunque Fernández negó la posibilidad, en un sector del Gobierno toma fuerza la idea de decretar el estado de sitio ante el avance del virus y los numerosos casos de incumplimiento de la cuarentena. Esta postura es alimentada por el temor de algunos funcionarios e intendentes, de no poder mantener la tranquilidad en zonas calientes como el conurbano bonaerense. Consultados por el Equipo de Investigación, desde el Ministerio de Defensa diversos funcionarios optaron por mantener la calma, pero no descartaron la posibilidad de que esto ocurra.

Según pudo saber el Equipo de Investigación, esta idea generó cierta inquietud dentro de las Fuerzas Armadas ya que, a priori, para este sector no basta la aplicación del estado de sitio con un eventual Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Ocurre que aún hoy, existen casos de militares presos por su desempeño durante el 2001, cuando se instaló el estado de sitio con cierta falta de claridad legal, por no haber sido tratado el tema en esa oportunidad por el Congreso de la Nación.

“De aquí en adelante habrá más participación de la FFAA en apoyo a la comunidad y en apoyo logístico a las FFSS. La constitución dice que pueden intervenir en el control de la paz social ante una situación de conmoción interna, por eso, sin estado de sitio declarado formalmente, las FFAA no estarán en la calle realizando algún tipo de control, menos si esta idea no pasa por el pleno del Congreso", explicó Seghini.



El Equipo de Investigación es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigación y la Escuela de Comunicación de Perfil Educación.

Mail: equipo@perfil.com / Twitter: @EquipoPerfil