Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter y Google se unen contra las fake news

La pandemia que ataca a la población mundial generó en las redes desinformaciones que se propaga al mismo ritmo que el covid-19. Por este motivo las principales plataformas sociales orientaron sus esfuerzo en combatir las fake news que se producen en relación a la pandemia. En este informe, el Equipo de Investigación de Perfil Educación anticipa cuáles son las medidas que se llevan adelante para combatir la desinformación, un virus tan peligroso como el coronavirus.

Facebook e Instagram confirmaron al Equipo de Investigación que reducirá temporalmente la resolución en bits de los videos en América Latina para hacer frente a la alta demanda de uso de datos. Además, las redes se asociaron con entidades internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que las búsquedas relacionadas con el coronavirus disparen resultados de fuentes oficiales.

Además, Facebook está eliminando fakes news y teorías conspirativas que fueron detectadas por los principales organismos internacionales relacionados con la salud. También anunció el lanzamiento del Centro de Información Coronavirus, presentado en la parte superior de News Feed de Facebook (Noticias). Otra medida adoptada por la empresa fundada por Mark Zuckerber es apoyar a los verificadores de datos en su trabajo en torno a covid-19. Por ello, la compañía respaldó financieramente a la Red Internacional de Verificación de Hechos (IFCN) para lanzar un programa que aumente la capacidad de chequeo sobre posibles desinformaciones vinculadas al coronavirus.

Por su parte, WhatsApp confirmó al Equipo de Investigación que lanzó el programa “Alerta de Salud” de la OMS en WhatsApp. Se trata de un bot que responde dudas de manera oficial sobre la pandemia. Para obtener el servicio es necesario agendar el número +41 79 893 1892 y luego enviar un mensaje con la palabra "Hi". El servicio responde a una serie de indicaciones y se actualizará diariamente con la información más reciente.





En tanto, Twitter informó en un comunicado firmado en conjunto por la representante Legal de Políticas y de Confianza y Seguridad , Vijaya Gadde, y el líder de Equipo de Clientes, Matt Derella. En el documento se advierte sobre “la importancia de la información fidedigna que circula en la plataforma”. Por ello, la red social solicitará a suprimir twits que contengan: negación de las recomendaciones de las autoridades sanitarias globales o locales; descripciones de tratamientos ineficaces o dañinos; negación de datos científicos sobre las formas de contagio; informaciones falsas o engañosas sobre los criterios o procedimientos de diagnóstico de coronavirus, entre otras.

Por otro lado, el CEO de Google, Sundar Pichai, describió una batería de medidas que adoptó la empresa norteamericana en medio de la pandemia. En este sentido, Pichai advirtió que desde la compañía mantienen políticas estrictas para regular los tipos de anuncios. Además, informó que la empresa se encuentra eliminando contenido erróneo de plataformas como YouTube o Google Maps.

“En YouTube hemos eliminado miles de vídeos relacionados con información de coronavirus peligrosa o engañosa, y continuamos eliminando videos que promueven métodos médicamente no probados para prevenir el coronavirus. Y en Google Maps, nuestros sistemas de revisión automática y manual continúan eliminando contenido falso y dañino, como reseñas falsas e información engañosa sobre ubicaciones de atención médica”, informó Pichai.

La batalla contra las fake news es ahora mucho más necesaria. En las plataformas digitales circuló en los últimos días, por caso, una desinformación acerca de un decreto de necesidad y urgencia en el que el Gobierno dictaminaba la crisis sanitaria y cuarentena a partir del lunes 23 de marzo a las 15 horas. Además, dicho mensaje que había sido trasmitido por WhatsApp y llevaba adjunto un link al Boletín Oficial.

El encargado de desmentir esta información fue el secretario de Comunicación de Presidencia de la Nación, Juan Pablo Biondi, quién fue enfático en su cuenta personal de Twitter: “El texto de un supuesto decreto de necesidad y urgencia que circula en el medio es ABSOLUTAMENTE FALSO”.





No fue el único caso. Tras la crisis que está viviendo Italia por redes sociales circuló que en los canales de Venecia se empezaba a ver fauna, como consecuencia de la cuarentena y del poco tránsito de personas por el lugar. En el video se podía ver hasta delfines. Aunque, según informó National Geografic se trata de una desinformación, el video en sí fue tomado de Cerdeña. El objetivo de la fake news era exagerar el impacto que genera el humano en la naturaleza.



Venice hasn't seen clear canal water in a very long time. Dolphins showing up too. Nature just hit the reset button on us pic.twitter.com/RzqOq8ftCj