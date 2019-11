La nueva vida de Pontacuarto, el primer arrepentido por corrupción

Antonella Pisetta

Mario Luis Pontaquarto fue el primer funcionario público en la historia argentina en denunciar, autoincriminarse y arrepentirse por el caso de corrupción en la Cámara Alta en el año 2000 durante el gobierno de Fernando De La Rúa. Entonces se desempeñaba como prosecretario en el Senado y confesó en una entrevista a la periodista Fernanda Villosio de la Revista TXT el pago de sobornos a senadores peronistas para lograr la sancionar la ley de Flexibilización Laboral. Pontacuarto luego llevó su denuncia a la Justicia.

Luego de mucho silencio, y a cuatro años de que la Justicia haya resuelto absolver el caso que él mismo denunció, Pontacuarto habló con el Equipo de Investigación de Perfil Educación para dar cuenta de cómo vive ahora y, sobre todo, qué piensa el primer arrepentido de un caso de corrupción sobre el devenir de otro arrepentido: el chofer Oscar Centeno y la causa de Los Cuadernos.

"Yo tengo la convicción de que lo que hice estuvo bien, a mí me cambió la vida, lo hice sabiendo que me estaba sacando de adentro una gran basura que tenía, que había sido participar en pagar sobornos", aseguró Mario Pontaquarto al Equipo de Investigación. Sobre los motivos que lo llevaron a denunciar el delito ante la Justicia, Pontaquarto se refirió a sus tres hijos: "El mayor, Leandro quería ser como el padre y que ese chico asimile que yo había sido un corrupto, para mí era terrible. Entonces, hablé con la madre y con ellos, Leandro tenía 14, hoy tiene 32 y me entendieron, los tres están orgullosos del padre y saben que hice lo que tenía que hacer. Eso valió la pena. Yo no me escondo en ningún lado, todo lo contrario siempre tuve un respaldo muy grande de toda la gente".

Mario Pontaquarto confesó el pago de sobornos ante la Justicia hace dieciséis años y aseguró que en la actualidad no deja de creer en quienes se presentaron como arrepentidos y contaron la verdad. “¿Para qué involucrarse en algo tan fuerte si no existe algo de verdad? Es muy duro después”, reflexionó. En tanto que, sobre Centeno, que escribió los cuadernos que revelaron la corrupción en la obra pública durante el gobierno kirchnerista, afirmó: “Centeno dice haber escrito los cuadernos de la corrupción, yo no puedo dudar de eso, para eso están los jueces que tienen que investigar. La diferencia conmigo es que yo, en aquella oportunidad, me tiré a una pileta sin agua porque no había ley del arrepentido, no sabía lo que iba a pasar”.

También, Pontaquarto opinó sobre la Causa de los Cuadernos y dijo que "va a ser muy difícil que el Tribunal pruebe el delito, después de lo que pasó conmigo, yo dije la verdad y estaban todas las pruebas y los jueces miraron hacia otro lado". Aunque destacó que el juez Bonadio "les dio la razón en cuanto a que los arrepentidos tenían un argumento fuerte a la hora de declarar".

A cuatro años de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 que resolvió absolver de cargo y culpa a todos los implicados en la causa, Mario Pontaquarto vive en Pilar con su pareja Alcira. Ella lo acompaña durante años y tiene una pyme propia, en la que él también trabaja. Es una pequeña empresa de ropa y accesorios para mujeres que principalmente vende a través de internet. Asimismo, Pontaquarto contó que "Alcira está retirada de la Biblioteca del Congreso hace dos años, era subdirectora y hace un tiempito nos mudamos a una casa en Pilar. Alquilamos un departamento que teníamos en Buenos Aires y, ahora estamos disfrutando un poco de mis hijos y de mi nieta Helena".

Además, Pontaquarto colabora con el estudio de abogados de Hugo Wortman Jofre, quien lo representó ante la Justicia y es presidente la de ONG ‘Poder Ciudadano’, una organización que promueve la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública. Consultado por el Equipo de Investigación, Hugo Wortman Jofre afirmó que "dentro de Poder Ciudadano tenemos el centro anticorrupción y cuando vienen personas que han pasado una situación similar a la de Mario o tienen ciertos problemas, yo le pido a él que me ayude con asistencia, también hace dirigencias para nosotros". "Es una persona que ha quedado muy vinculada a mí y a mi gente porque en el estudio hacemos investigaciones de la corrupción y Mario es como un emblema y cada vez que tenemos la oportunidad le damos trabajo y actividades puntuales", agregó Wortman Jofre.

Sin embargo, cuando Mario Pontaquarto hizo la denuncia en 2003 no existía la ley 27.304, conocida como Ley del Arrepentido para los casos de corrupción, y no podía trabajar para el Estado. Por lo tanto, tuvo que buscar trabajo en el ámbito privado. También, le ayudaron las ventas del libro que él mismo escribió El arrepentido: cómo se hace política en la Argentina, que tuvo dos ediciones.

En diciembre de 2015, doce años después de que se inició la investigación en la Justicia, la Cámara Federal de Casación confirmó la sentencia dictada en la causa por las “coimas en el Senado” y absolvió de culpa a Mario Alberto Flamarique, quien fue Ministro de Trabajo; a Ricardo Alberto Branda, exsenador peronista; a Fernando Jorge De Santibañes, ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y mano derecha del presidente; a Augusto José María Alasino, exsenador; Alberto Máximo Tell, exsenador justicialista; a Remo José Constanzo, exsenador justicialista; al expresidente Fernando de La Rúa y al arrepentido Mario Luis Pontaquarto.

Pero la Justicia dictaminó que ningún involucrado en la causa fuera a prisión. Y Pontacuarto, el primer arrepentido por un caso de corrupción ahora rehace su vida muy lejos de la política.



