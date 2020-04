Poco ortodoxa en la vida real: la increíble historia de Abby Chava Stein

Abby Chava Stein podría ser la próxima Poco ortodoxa. Así es: el éxito de Netflix está basado en la historia escrita por Deborah Feldman pero podría generar tranquilamente una secuela con la historia de Abby Chava Stein. Stein solía ser un rabino jasídico ortodoxo que respondía al nombre de Yisrael y hoy es una militante trans cuya historia esta contada en el libro Become Eve. Es más, Abby hace una breve aparición en la serie Poco ortodoxa.

La sexta hija de una familia de 13 niños, Abby Chava Stein es la primera mujer transgénero que fue criada como un hombre en la comunidad jasídica ultraortodoxa. Abby nació en Brooklyn, hablaba únicamente en yidish y creció la en la conservadora comunidad jasídica, tan en la mira del mundo en estos instantes gracias al éxito de Netflix que hasta Alberto Fernández menciona en Twitter.

Stein es parte de un linaje crucial en la comunidad de Williamsburg: son descendientes del fundador del judaísmo jasídico, Baal Shem Tov. Aun así, Abby declaró mas de una vez que sentía que "el género era algo que me golpeaba en la cara. Todos me decían que actúe como un muchacho. Pero no se sentía correcto". Cuando nació, fue el primer hijo varón de su padre y su infancia esta marcada por momentos traumáticos donde la forzaban a esconder su real identidad..

La conmoción que causó su revelación no fue poca. Pero Abby vivió oprimida por años. Recuerda que de niña coleccionaba recortes sobre transplantes, para así un día poder convertirse en una niña. Es más, en lo hermético de su comunidad, Abby no tenía idea siquiera idea que existía la identidad transgénero. Y, supuesto, la comunidad LGBTIQ+, como bien declaró Abby, "no existía de ninguna forma en aquella otra comunidad".

La revelación tuvo lugar a los 20 años de Stein cuando pudo conectarse a Internet. A esa altura, ya estaba casado y por ser padre de un niño. Lo primero que tipeó en el buscador de Google en hebreo fue "un chico que se convierte en una chica". El resultado fue la página de Wikipedia que hablaba sobre la comunidad transgénero. Y ahí comenzó una nueva vida, a partir de la interacción con otros y ahí fue donde tomó su primer nombre trans: Chava. Chava en hebreo es la traducción de Eva, la famosa primera mujer según algunas religiones.

Abby Chava Stein es hoy conferencista, militante y escritora. Hace una aparición en la serie Poco ortodoxa.

Sus estudios de la cábala, su búsqueda para ser ordenado rabino, nunca se habían frenado: quería conocer a fondo aquello contra lo que se iba a rebelar. Y el hecho de ser padre puso en jaque su eterno dilema. "Tenía que saber quién era antes si no ¿cómo podía criar a alguien?". Así fue que un año después de aquella búsqueda se fue, con la ayuda de la ONG, Footsteps (que podría traducirse como Paso a paso), que ayuda a personas que abandonan a la comunidad ultraortodoxa.

"Fue en Footsteps donde comencé a conocer gente queer" declaró en su momento. En 2015, el 11 de noviembre, le contó a su padre, quién lo sorprendió cuando Abby le dijo que era atea, que había comenzado terapia hormonal. Para ese entonces, había intentando salvar su matrimonio, vivir junto a su hijo y abandonado la comunidad. Su padre insistió que necesitaba que "una persona con espíritiu santo" le dijera si era realmente transgénero. Ante la negativa de Abby, su padre decidió no volver a dirigirle la palabra. No solo eso: a su ex no le permitían dirigirle la palabra. Pero Abby pudo vencer eso y hoy tiene custodia compartida con ex, que sigue dentro de la comunidad.

Abby al día de hoy es escritora, conferencista y militante y se considera, como la autora de Poco ortodoxa, judía practicante. También ayuda a gente que necesita salir de la comunidades igual de marcadas por el hermetismo. Sus memorias y su trabajo han sido cruciales para personas en la misma situación en otro tipo de comunidades cerradas a nuevas ideas.

¿Será ella la historia de una nueva serie sensación? Debería serlo.

CP