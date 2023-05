Cambio de planes: Lanata, de despedirse de la TV a un programa diario

El conductor de Periodismo Para Todos pasó de considerar que la televisión atraviesa su propio velorio a apostar diariamente el año que viene a la pantalla chica. A pocos días de debutar con su última temporada de PPT, al menos es lo que dijo Jorge Lanata, el reconocido periodista ya piensa en el 2024.

En una entrevista de Caja Negra, Jorge habló de los cambios que sufre la televisión abierta y expresa: “De algún modo estamos un poco en el velorio de la tele abierta, ¿Cuántos años más quedan de tele abierta?, 10 años, 15?…los chicos ven tele en el celular, mi hija chiquita ve películas en el celular”.

En el 2022 estrenó en la plataforma Star+ “Hache. Lo que no se nombra”. En esta docuserie, Lanata cuenta en ocho capítulos de 40 minutos cada uno, distintas historias sobre individuos que tienen obsesión por los likes, la eutanasia, la salud mental, el cambio de género, entre otros temas que atraviesan a la sociedad en la actualidad. Este trabajo le abrió las puertas al mundo del streaming aunque ahora considera no alejarse de los medios tradicionales.

Jorge Lanata habló sobre su salud en los últimos años: "Estoy vivo de pedo"

En estos dos últimos años la televisión logró demostrar su vigencia en formatos de entretenimiento que marcaron altos niveles de audiencia. Gran Hermano, Masterchef, La Voz Argentina son algunos de los ejemplos que Telefe pudo posicionar en su prime time. Pero también hay otros momentos, relacionados a la política en este caso, como la entrevista que brindó Cristina Kirchner en C5N hace pocos días que le permitió al canal de cable ser lo más visto de la franja horaria que tiene Duro de Domar.

Vale mencionar que Jorge en otro medio tradicional como es la radio, conduce el programa más escuchado desde hace varios años en radio Mitre, Lanata sin Filtro. Siendo un “bicho” de los medios de comunicación, el periodista sabe muy bien cuáles son los cambios que sufren las distintas plataformas comunicacionales, pero también sus beneficios. Y esto se ve reflejado en sus propios cambios de planes.

Jorge Lanata.

En una entrevista en Socios del Espectáculo, confesó que al término de esta temporada de Periodismo Para Todos, no se alejará finalmente de la TV sino que estará mucho más tiempo al aire. “En un momento yo pensaba apostar casi todo al streaming, y voy a seguir laburando en streaming... pero me di cuenta que sos como una parte del catálogo. Tenés ese lugar y después se terminó", dijo el periodista y agregó: "Acá en la radio hablo y se arma quilombo con cualquier cosa, en la tele lo mismo, pero el streaming no me da eso. Entonces quiero seguir haciendo algo en streaming, pero quiero estar más en la televisión abierta”.

De esta manera empieza a tomar forma la grilla 2024 de El Trece, canal que necesita reforzar su prime time luego de un complicado 2022 y primeros meses del 2023. Cuando Adrián Pallares y Rodrigo Lussich le preguntaron cuando deje de hacer PPT qué haría en televisión, él respondió: "Esperar al año que viene porque voy a hacer otra cosa a la noche, diariamente y en el mismo canal".

Luego a través de Twitter, el periodista Pablo Montagna dio a conocer el nombre del nuevo programa de Lanata que se llamará “El Último de la Fila”. Mientras tanto, Jorge se prepara para debutar el próximo domingo a las 22hs en la temporada número 12 de PPT.

JFJ / ED