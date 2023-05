Jorge Lanata habló sobre su salud en los últimos años: "Estoy vivo de pedo"

El periodista Jorge Lanata atravesó diversas complicaciones en su salud en los últimos años, que lo llevaron a someterse a varios procedimientos quirúrgicos y a permanecer internado en varias oportunidades. “Estoy vivo de pedo”, dijo el conductor al ser consultado al respecto.

Un trasplante de riñón en 2015, una fractura en una vértebra lumbar en 2019 y una operación laparoscópica en la Fundación Favaloro son algunas de las intervenciones a las que se sometió en los últimos años; y si bien cambió muchos de sus hábitos, aclaró que no puede dejar su adicción al cigarrillo.

“Estoy vivo de pedo, pero estoy bien”, dijo en diálogo con el programa Socios del Espectáculo (ElTrece). “Estuve mal. Desde que salí del Fleni, hago kinesiología y gimnasia todos los días durante una hora”.

El cigarrillo, dijo, es “lo único malo” de lo que no se pudo desprender, si bien intentó hacerlo: “Me gusta fumar… no sé si me gusta, uno fuma por automatismo, ¿no? En algún momento espero dejar, pero es complicado largar el pucho. Las veces que traté, volví. No es fácil, tenés que tener mucha convicción de dejarlo y hasta ahora no la tuve nunca”, aseguró.

Para el conductor de Periodismo Para Todos, dejar el cigarrillo es mucho más difícil que dejar las drogas, y habló de su adicción a la cocaína: “De las adicciones, la del cigarrillo yo creo que es la peor. Mirá que yo tomé droga diez años y a la cocaína la dejé”.

Más adelante, consultado sobre la relación con su esposa, Elba Marcovecchio, contó qué lo enamoró de ella: “Elba primero es linda, pero aparte es inteligente y es independiente. Cuando ella vino y yo la vi por primera vez, nos quedamos en el escritorio dos horas hablando sin parar. Ella venía porque estaba laburando en todo el tema de imagen y quería que charláramos del tema y de libertad de prensa”. Lanata bromeó sobre el objetivo de esa reunión, donde empezó el acercamiento entre ambos: “Yo creo que me vino a levantar”, dijo.

El nuevo proyecto de Jorge Lanata para 2024

Lanata habló sobre un nuevo proyecto laboral que se emitirá a partir del año que viene por El Trece. “Voy a hacer otra cosa a la noche, diariamente y en el mismo canal", dijo.

Luego, explicó los planes que ya tiene en su cabeza hace tiempo: "Mirá, en un momento yo pensaba apostar casi todo al streaming, y voy a seguir laburando en streaming... pero me di cuenta que sos como una parte del catálogo. Tenés ese lugar y después se terminó".

"Acá en la radio hablo y se arma quilombo con cualquier cosa, en la tele lo mismo, pero el streaming no me da eso. Entonces quiero seguir haciendo algo en streaming, pero quiero estar más en la televisión abierta", detalló Jorge Lanata sobre su futuro.

