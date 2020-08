Comedias con el ADN de Saturday Night Live para ver online

Clara Fernández Escudero, Juan Manuel Domínguez y Juan Carlos Fontana

Quizás hoy no esté en la televisión hoy. Y en América Latina hace años no tenemos ese lujo. Pero la influencia Saturday Night Live ya viene reconfigurando hace 45 años la comedia global. De Adam Sandler a Will Ferrell, pasando por Tina Fey y Molly Shannon, desde celebridades a desconocidos. Desde El mundo según Wayne a Chicas pesadas, no hay comedia popular que, lo sepamos o no, no tenga una gota del ADN de Saturday Night Live.

Los elegidos de Fernández Escudero

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend (Netflix)

Kimmy terminó pero vuelve: Tina Fey lo hizo de nuevo y escribió esta última parte -al estilo de Elige tu propia aventura- que se estrena esta semana en Netflix para elegir cómo se enfrenta la ex chica topo a su captor Don Drap..perdón, Jon Hamm. Bienvenido Tituss, te extrañabamos.

Brooklyn Nine-Nine (Netflix)

Andy Samberg le debe todo a SNL. También le debe siete temporadas de esta sitcom con espíritu del programa que le trajo la fama a su protagonista, y que ahora discute cómo incluir el Black Lives Matter. Los personajes no cansan porque no envejecen, ni maduran.

Parks and Recreation (Amazon Prime)

Greg Daniels aprendió a escribir en SN (y se fue a Los Simpson, y adaptó The Office, y…). Un par de décadas más tarde se llevó a Amy Poehler y juntos hicieron una serie de semi culto que lanzó a Aziz Anzari, a Aubrey Plaza, ¡a Chris Pratt!

Los elegidos de Domínguez

La mejor de mis bodas (HBO GO)

Adam Sandler en la mejor de sus formas. Perdón, Sandler y Drew Barrymore. Usando los 80 cuando el planeta los había dejado en la papelera de reciclaje: com siempre, Sandler llega primero.

Ese es mi hijo (Netflix)

Andy Samberg, hijo prodigio de la torpeza Sandler (que acá comparte cartel) y la inteligencia de Don Lorne Michaels, aquí apenas explora todo lo vital que tiene, siempre, para ofrecer.

Superstar (DireTV GO)

Molly Shannon: que torpe la comedia, la vida y el cine, que te dejaron tan solo tatuarte para siempre en esta maravilla, con Will Ferrell en modo (literal) Cristo. ¡Superstar!

Los elegidos de Fontana

El mundo según Wayne 2 (Flow)

Luego del éxito de la primera, Mike Myers vuelve con sus certeros gags y su humor desorbitado, en este film lleno de equívocos. Esta vez se dio el lujo de contar con Kim Basinger y los Aerosmith.

Austin Powers in Goldmember (I-Sat)

Corrosiva parodia a la mítica Dedos de oro, de James Bond. El inefable Mike Myers se burla de él mismo y se permite bailar coreos, con estilo setentista. Lo acompaña en divertido papel Michael Caine.

Meet the parents (FX HD)

Robert De Niro y Ben Stiller más inspirados que nunca, en esta comedia de situaciones, cuyo éxito dio lugar a dos secuelas. En la misma línea de El padre de la novia, pero con humor más ácido.

