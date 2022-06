El Chaqueño Palavecino habló de su enojo en Salta que terminó con la policía cortando su show

Todo comenzó con un espectáculo que estaba dando el Chaqueño Palavecino en el Club Atlético Vaqueros que se encuentra en Salta y que terminó muy mal. El cantante se enojó, habló con su público, anunció que se iba y tiró el micrófono con furia. Vinieron luego las repercusiones, los videos, los memes y ahora un descargo del cantante quien manifestó que se sintió “molesto y dolido”.

En las historias de Instagram y en tercera persona se pudo leer el descargo: “El Chaqueño Palavecino se sintió molesto y dolido por lo sucedido en la “Serenata: Vaqueros le canta a Güemes”, un conocido festival de la zona que se realiza en la localidad también llamada Vaqueros.

Tuvo que ver su enojo con su lugar dentro del espectáculo. Es que la organización le pidió que tocara en el cierre del festival. Así y a las 5 de la mañana Palavecino pudo subir a cantar.

El Chaqueño Palavecino.

“En este caso, la organización del festival le pidió que el cierre lo realice él. Y pese a que se solicitó que la actuación fuera más temprano, la organización insistió con que él realizara el cierre”, se lee en el mensaje que sigue así: “Tal es así que, a las 5 de la mañana, subió al escenario, y pasada solo un poco más de una hora de actuación, le pidieron que cortara su actuación”.

El Chaqueño Palavecino cuenta sus secretos para no envejecer

El Chaqueño explicó que ante esta situación pidió cantar tres temas más que no le fueron concedidos. “Siendo las 6:15, subió personal policial a decirle que dejara de cantar y cortar el show, lo que motivó claramente la molestia y enojo del artista, ya que su actuación no había finalizado y la gran cantidad de público que concurrió y permanecía a pesar de la hora y la baja temperatura pedía que siquiera actuando”, se detalló en el texto del descargo. Para cerrar y en el mismo mensaje publicaron que “lamentan lo ocurrido”.

Un enojo viral

Eran efectivamente las 5 de la mañana cuando el Chaqueño subió al escenario en esta localidad que se encuentra a poco más de 10 kilómetros de la capital de Salta. Su turno llegó luego de presentaciones destacadas como las de Jorge Rojas, el grupo Ahyre y Franco Barrionuevo. Sin embargo era Palavecino la figura de la noche.

Sucedió que en la previa las presentaciones se fueron demorando. Por lo que El Chaqueño pudo cantar menos de una hora. La Policía local subió al escenario para pedirle que terminara su presentación lo que generó la bronca del cantante.

“Perdón a todos, me voy. Ganó el policía. Si quieren verme en algún lado, no vuelvo más a Vaqueros. Vayan a otro lado”, aclaró y remarcó: “A estos los mandan a cortarme a mí. Yo no soy delincuente. Que vayan a pillar a todos los gatos. Yo soy pueblo”.

Acto seguido tiró el micrófono y partió. Las luces del escenario se apagaron y el público tuvo que marcharse. No sin antes compartir los videos de lo sucedido que pronto se viralizaron en las redes.

MCP / ED