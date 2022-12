Estudiante de economía, secretaria, modelo publicitaria, locutora, conductora, periodista, actriz de cine y teatro, productora y conductora de radio y televisión, diputada… la popular Lidia “Pinky” Satragno tiene un extenso historial en el centro de la mirad pública, pero será recordada como la persona que condujo la transición de la vieja TV en blanco y negro a la moderna TV a color.

Era el 1 de mayo de 1980 y miles de argentinos (se calcula que solo había cerca de 300 mil televisores a color) sintonizaron Canal 13 para ver a Pinky conducir comienzo oficial y formal de la primera transmisión de televisión a color en el país. Apenas hacía un año el viejo Canal 7 se había transformado en Argentina Televisora Color (ATC), mudándose del subsuelo del edificio ALAS a su actual edificio de las avenidas Figueroa Alcorta y Tagle.

Murió Pinky, leyenda del espectáculo argentino

“¿Y cómo hago para dominar la emoción, si estoy aquí para despedir a una vieja amiga? Tengo que decirle adiós a la televisión en blanco y negro”, dijo Lidia Satragno. “Hace muchos años, uno caminaba por las calles de Buenos Aires y veía una cantidad de gente agolpada frente a una vidriera mirando las primeras imágenes en la televisión de blanco y negro”.

“Ahora ha pasado algo similar. Otra vez, la gente se agolpa frente a una vidriera para ver las primeras experiencias de la televisión color”, siguió. “Pero hoy terminan las pruebas. ¿Y qué imagen verá usted ahora en color? Aunque la va a reconocer enseguida, yo quiero decirlo: ¿cuáles son los ćolores más hermosos? Esos que creó mi amado Belgrano...”, dijo.

Pinky le prestó su color a la televisión argentina y hoy la cubrió de luto

A las 00:00, la bandera nacional flameó durante 15 segundos en colores hasta que volvió a aparecer Pinky para celebrar: “Señoras y señores, he aquí la televisión en color”, presentó Pinky. “Me falta o me sobra el aire”, dijo emocionada. “Me tocó a mí… y me siento feliz, y me siento orgullosa y me siento desbordada por todo esto. Parece como si hubiera una película muy rápida y muy loca donde pasaran años y años”.

Para la década de 1970, Pinky era una de las caras más conocidas de la TV argentina después de haber conducido “Nosotros”, con Bernardo Neustadt. En los 80 fue famosa por haber conducido junto a Cacho Fontana el programa “Las 24 horas de las Malvinas”, en el que recaudaron fondos para los soldados de la guerra. Después condujo Teledos informa, Pinky y la noticia, El pueblo quiere saber, Pinky y Fontana en persona, Con sabor a Pinky, La década del ‘60, La década del ‘70, La década del ‘80, Pinky y el arte y Tele Pinky. Sumó 30.000 horas de televisión.