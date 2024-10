El mundo de Ricardo Monti

Antes de morir, Ricardo Monti escribía una ópera sobre un joven compositor que escribía su última obra antes de morir. ¿Ironía?

“El cosmos es justamente eso, una realidad ordenada que implica un diseño”, me dijo una de las tantas tardes que compartimos. Cada día estoy más de acuerdo.

El Festival Mundo Monti llega en el momento justo. Como las piezas de un rompecabezas, encastra en el espacio y el tiempo que le corresponde.

Hoy, más que nunca, toda la obra de Ricardo adquiere una nueva dimensión que espeja, con dolorosa claridad, nuestro presente. “No tiene ningún sentido vivir oprimido –nos dice en su último libro–. Si la gente se diera cuenta de esto… No se da cuenta porque está manipulada. Y porque ha cedido por temor. Ha cedido su independencia, se ha desprendido de sus ideas, ha decidido dejar de pensar por sí misma. Ha perdido su libertad y tiene que recuperarla. En gran medida esa pérdida de libertad está íntimamente ligada al miedo a morir. Un despropósito. No podemos hacer nada frente a ese miedo”.

Monti está más vivo que nunca. Y nos sigue interpelando como lo hizo desde su primera creación en 1970. Los grandes artistas son así. Atraviesan el tiempo. Apabullan y conmueven, una y otra vez, porque sus obras nos enfrentan a la dilemática condición humana.

“Sos el Shakespeare argentino”, le dije un día. Se rió y me contestó: “¿Entonces me van a reconocer dentro de cien años?”

No sé cuánto tiempo pasa hasta que un artista se vuelve parte de la piel de un pueblo. La única certeza que tengo es que este pueblo necesita del mundo de Monti.

Mundo de un hombre sabio, de un curioso, de un animal metafísico, de un caprichoso, de un político, de un domador de verdades. Un hombre arriesgado, que tejió su vida en el telar de sus obras.

Los espero hasta el 17 de octubre, en este festival que hoy cuenta con seis sedes, un libro, una ópera en proceso, un concurso de dramaturgia y una película, pero que en el principio fue, como siempre es el hecho artístico, una página en blanco.

Prepárense para descubrir –a través del libro Una poética de la libertad, que escribimos juntos durante un año– cómo Ricardo creó cada una de sus obras logrando, cuando las vemos en su conjunto, una coherencia estética impactante.

Prepárense también para ser testigos de fragmentos de su última obra teatral, Zanni, una ópera en la que su protagonista, un joven compositor a punto de morir, solo busca la trascendencia de su obra. Y en la que Ricardo nos revela cómo un artista puede fundir, sin miedo, la vida y la creación.

Y como si esto fuera poco, prepárense para verlo y escucharlo en la pantalla del cine.

Los que lo extrañamos, muchos, vamos a sentir que se nos estruja el corazón. Pero calma, porque él querría esto. Querría decir su verdad, en tiempos donde la verdad es una búsqueda más que una certeza. Lo haría a su manera, como lo estamos intentando muchos.

Él solo escribiría y escribiría y escribiría hasta desangrarse.

“Dejo mi huella, lo que soy como artista. Eso es lo que me impulsa a escribir, si no no escribo, me dedico a otra cosa. No me dedico al arte para llenar teatros o libros en las bibliotecas. Lo hago para expresar, verdaderamente, mi mundo más genuino”.

Importantes referentes de la cultura nos van a acompañar en estos días. No los nombro para que les de curiosidad y se acerquen a @mundomonti para enterarse.

Sí les adelanto que la primera semana estaremos en el Teatro Argentino de La Plata y en el Teatro Nacional Cervantes. Y la segunda, en el Centro Cultural Universitario Paco Urondo y en el Cine Gaumont. También les adelanto que la primera edición del “Concurso de dramaturgia Ricardo Monti”, apoyada por Proteatro, Sagai y Argentores, ya tiene cien obras inscriptas. Y que nuestro jurado de honor: Rubén Schumacher, María Marull y Enrique Papatino, muy pronto estarán leyéndolas.

Ricardo escribe en su última obra: “Ya soy ceniza, el fuego se apaga. Y muy pronto, en un tiempo u otro, volverá a arder”.

Este festival reaviva ese fuego, iluminando cada palabra y mensaje que Ricardo nos legó. Vale la pena detenerse y escucharlo.

*Actriz, escritora y guionista.