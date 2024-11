Guillermo Francella habló sobre la “grieta” en Argentina y dijo que por eso es “austero y silencioso"

El reconocido actor Guillermo Francella compartió una reflexión sobre la polarización ideológica que atraviesa al ambiente artístico argentino y lamentó la creciente "crispación general" que provoca enfrentamientos entre colegas. En ese marco, dijo que se ve limitado al "emitir una opinión o no comulgar con algo sin temer represalias".

En su reciente participación en La Divina Noche de Dante, Francella recordó con nostalgia los primeros años de su carrera, cuando podía compartir una comida con colegas de ideologías diversas sin tensiones: "Yo era jovencito y al salir de estudiar teatro entraba a un restaurante y ahí me sentaba a comer con tipos de cualquier corriente ideológica y la vida seguía".

El actor reconoció que el contexto actual es muy distinto: "Hay una crispación general que cualquier frase parece incorrecta y, con el advenimiento de las redes, cualquiera te puede insultar y ser protagonista de manera inmediata". Ante esta situación, explicó que suele ser "austero y silencioso" en sus opiniones para evitar polémicas innecesarias.

Francella enfatizó que, aunque intenta ser cuidadoso, le preocupa la imposibilidad de "emitir una opinión o no comulgar con algo sin temer represalias". La declaración, que deja en claro su postura ante el clima de confrontación ideológica, también refleja su intención de no exponerse más allá de su ámbito profesional.

La decisión de Francella llega luego de que, en marzo, tras ser consultado en una entrevista con Eduardo Feinmann sobre cómo estaba viendo la situación del país, el protagonista de "Casados con hijos" sostuviera que lo hacía "con incertidumbre", aunque esperando que termine "el goteo" para que la gente "empiece a disfrutar más” de las medidas de Javier Milei.

Cecilia Roth: “En el teatro hay un código de verdad”

“Las medidas eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijo en la campaña y lo cumplió taxativamente”, ahondó Francella en referencia a los planes de "motosierra" y "licuadora" que aplicó el Ejecutivo sobre salarios y empleos públicos. “Me parece que se sabía que esto iba a ocurrir. Así que sigo con la esperanza de que esto, no sé con qué inmediatez, pero que esto se modifique a favor del pueblo", reflexionó.

El protagonista de “El Encargado” fue duramente criticado por sus colegas. “Toda una comunidad luchando para no ser arrasada y hay actores pronunciándose a favor de este Gobierno anticultura, antitodo, negacionista”, escribió en su cuenta de X la actriz Julieta Zylberberg, que también calificó de "papelón" las declaraciones de Francella. “No me sorprende porque yo conozco cómo piensa... Y piensa de ese lado, solamente puedo decir esto”, sostuvo Érica Rivas.

Francella: su relación con el periodismo y sus hijos

Por otra parte, Guillermo Francella reveló lo que considera el mayor logro y la mayor fuente de felicidad de su vida: sus hijos, Nicolás y Johanna (Yoyi). Con mucha emoción, el actor destacó el amor y el orgullo que siente por ellos, describiéndolos como "lo más hermoso" que le pasó.

Francella, quien se encuentra actualmente en Miami tras rodar una película en España, habló con admiración sobre la relación cercana que mantiene con sus hijos, quienes, según él, nunca atravesaron las típicas rebeliones de la adolescencia. "Mis hijos no tuvieron la rebeldía de la adolescencia; ellos son pibes amorosos", afirmó, destacando el buen vínculo familiar que mantienen.

El actor también se mostró orgulloso de los logros profesionales de Nicolás, quien se ha consolidado como actor, y de Yoyi, quien ha alcanzado un notable éxito como conductora de un programa de streaming. "Me llena el alma lo que me dicen de ellos. A veces me cruzo en un set de grabación con alguien y me felicita por el tipo de persona que es Nico", relató Francella, visiblemente emocionado.

"Trabajé muy poco como periodista porque rápidamente me metí en la televisión", recordó Francella

Además, el actor expresó que el mayor regalo de la vida es escuchar a otras personas hablar bien de sus hijos. "Cuando me hablan así de ellos, me siento pleno; es lo más hermoso que me puede pasar", subrayó, dejando en claro que su mayor satisfacción no proviene de su exitosa carrera, sino de la felicidad y el reconocimiento que reciben Nicolás y Yoyi en sus propios caminos profesionales y personales.

Francella, reconocido por su amplia trayectoria en la televisión y el cine, sorprendió al público al revelar detalles de su etapa laboral poco conocida en el mundo del periodismo. El actor compartió anécdotas sobre su formación en este campo y su paso por el mundo de los medios antes de convertirse en uno de los artistas más populares del país.

"Mi papá me decía que buscara algo para comer", precisó comenzó Francella, quien explicó que su vocación por el teatro siempre fue lo primero, pero que, siguiendo el consejo de su padre, decidió estudiar algo relacionado con el periodismo para tener una alternativa laboral. "El periodismo siempre me gustó, pero no el escrito, sino el oral. Me encantaba estar frente a la cámara, hacer algo de interpretación", aseguró el actor.

Los memes por el cruce entre el rapero Dillom y el tuitero mileista Pistarini

Francella se formó en la Escuela Superior de Periodismo, una de las más prestigiosas de Argentina en su época. Tras terminar sus estudios, comenzó a trabajar en la revista Gente, aunque su paso por allí fue breve, ya que fue contratado sólo durante los meses de verano. "Me rajaron después", confesó, y aunque el despido lo afectó, aseguró que no se trató de una crítica a su trabajo, sino a la naturaleza de la industria, que cambia constantemente.

"Trabajé muy poco como periodista porque rápidamente me metí en la televisión", recordó Francella, quien relató cómo la inseguridad laboral y la falta de estabilidad en los primeros años de su carrera como actor lo llevaron a buscar más seguridad económica. A pesar de no haberse dedicado al periodismo a largo plazo, destacó que la formación le dejó una base sólida, y subrayó cómo esa experiencia le enseñó el valor de la comunicación oral en el mundo de los medios.

"Hoy, cuando hablo con mis hijos sobre mi carrera, les cuento que el periodismo me enseñó a expresarme con claridad y a conectar con la gente, algo que también es fundamental en la actuación", concluyó el actor.

