Graciela Borges cerró sus redes sociales por las críticas a su discurso en los Martín Fierro de Cine

La actriz Graciela Borges se retiró de las redes sociales a partir de las críticas que recibió por su discurso en los Premios Martín Fierro de Cine y Series, donde pidió que no les digan "cómo hacer cine" ni "cuántos espectadores tenemos que meter para ser buenos". En ese sentido, incluso la Asociación Argentina de Actores y Actrices se solidarizó debido al volumen de ataques hacia Borges.

"Lamento mucho que no se haya entendido mi mensaje, no hablo de política ni de ningún gobierno", comenzó el descargo de la artista a través de su cuenta de X (antes Twitter). Al respecto, recordó que comenzó a trabajar "desde muy chica, muchas veces juntando entre todos dinero para financiarlo".

"Desearía explicarlo pero [no] creo que pueda sin verlos, no fue una tarea fácil, bendiciones", subrayó. "La verdad los abrazo, piensen como piensen, y gracias por este tiempo juntos, cierro mi Twitter, con tristeza pero con amor", se despidió Borges.

La polémica surgió luego de los Martín Fierro de Cine y Series, que tuvo su primera edición este año. El evento, que se llevó a cabo el pasado lunes en la Usina del Arte, distinguió a la actriz por su trayectoria de más de 60 años. "Sos parte de la memoria y del presente de nuestro cine. Iluminás la pantalla. Y nosotros, simples mortales, quedamos enamorados contemplando tanta belleza y talento, pero sería injusto reconocer solo ese talento que se percibe en tus actuaciones", describió Natalia Oreiro, antes de entregar el reconocimiento.

En ese contexto, la artista brindó un discurso en el que se refirió a la actualidad de la industria, especialmente respecto al financiamiento. “Mi pedido especial es que no nos digan cómo tenemos que hacer cine. Sabemos hacer cine. Que no nos digan más cuántos espectadores tenemos que meter para ser buenos. No es algo en lo que pensemos siempre”, expresó Borges.

Al respecto, remarcó: "luchamos mucho por el cine". "Garra, corazón y nervio, como dicen en el fútbol. Y no bajemos los brazos. Si no, no vamos a poder seguir haciendo esto, porque el mundo está lleno de imágenes de cine argentino. Y a veces parece que olvidaran eso", subrayó.

"Que nos hicieran dar todo el tiempo pruebas, pruebas, pruebas de qué grande somos. En el mundo, el cine argentino está colocado de una manera impresionante. Lo sabemos. Ganamos premios en festivales, pero en realidad lo que más amamos es hacerlo, que nos dejen hacerlo, que nos dejen contar lo que queremos. Todos somos iguales, desde siempre trabajando todos los días lo mejor posible sin esperar resultado. Ese es el cine", finalizó.

El video de la premiación y el discurso no tardó en viralizarse en redes sociales. Si bien recibió el apoyo de la mayoría de sus pares, distintos usuarios contestaron con críticas hacia la actriz por su pronunciamiento a favor del financiamiento del cine, lo que llevó a la decisión de cerrar su cuenta en X.

Por su parte, la Asociación Argentina de Actores y Actrices manifestó "su total apoyo" a la artista por ser "blanco de numerosas agresiones en redes sociales", después de "expresar su compromiso con el cine argentino y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)". "Estos ataques la han llevado a cerrar su cuenta en X (ex Twitter), limitando su participación en un espacio que hoy es fundamental para la expresión y el intercambio de ideas", lamentó la organización.

"Repudiamos enfáticamente cualquier forma de censura o agresión hacia quienes ejercen su derecho a expresarse libremente, en los escenarios o en el ámbito digital", continuó. En ese sentido, indicó que las plataformas virtuales "no deben usarse como herramientas de hostigamiento, sino como espacios de diálogo y respeto que nutran la reflexión y el crecimiento de nuestra cultura".

"Nuestra solidaridad con Graciela Borges, ícono de nuestra identidad cultural, y con cada compañera y compañero que visibiliza la profunda crisis del sector, que está impactando en la subsistencia de miles de familias. Desde la Asociación, reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de expresión, valor esencial para una sociedad democrática y pilar del desarrollo de nuestra cultura", finalizó.