Distribuidores: "Murió el cine nacional y no se está filmando nada nuevo"

Manuel García sostuvo que el cine argentino está desapareciendo. Comparó la situación actual con años anteriores y afirmó que el Gobierno está desmantelando el INCAA, lo que derivará en la desaparición de la producción nacional de cara al año que viene. Además, evaluó las causas de la disminución de afluencia del público a las salas: “Hubo una caída en la Argentina, y te diría que se debe justamente por un tipo de cine que no logró recuperarse después de la pandemia”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Manuel Garcia es Presidente de la Asociaciòn de Distribuidores de Cine, CINETREN, una agencia de venta y distribucion de peliculas, y sostuvo que: “Aunque en la Ley Bases no se permite eliminar el INCAA, la actual gestión lo está eliminando de facto”.

¿Cuánto de la caída de la concurrencia a los cines tiene que ver con la crisis de la Argentina y cuánto es un fenómeno mundial de sustituir ir al cine por otras plataformas?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lo que estamos viendo es una caída en la comparación interanual. No es tan grande como dijiste, por lo menos la medida que yo tengo está cerca del 30%, aunque igual es una caída muy fuerte.

La hipótesis que tenemos los distribuidores tiene que ver con dos grandes factores: uno, estaba previsto que este año sea más flojo que el año pasado por una cuestión de contenido. El cine es una actividad que depende mucho del tamaño o potencial comercial de las películas, y eso no es parejo, no es todos los años igual. Se preveía que este año, con unas películas menos comerciales o menor cantidad de películas comerciales, fuera más bajo en números de taquilla. No tanto como estamos viendo, todo ese plus si se asigna, en el caso de nuestro país, a la recesión económica.

La "motosierra" llegó al INCAA: baja de contratos y suspensión de aportes al organismo

¿Este 30% que vos marcas, es del periodo de diciembre a abril?

Si, son estos primeros cuatro meses. De enero a marzo.

¿Qué pasa en otras partes del mundo?

No, en otras partes del mundo, y mismo en nuestro país, refiriéndonos al tema de “cambios de hábitos”, claramente desde la pandemia hasta el día de hoy hubo una migración de las audiencias hacia las pantallas de streaming.

Pero si uno ve los datos del año pasado, uno ve que el 2023 en Argentina, por lo menos, hubo una cantidad de espectadores casi idéntica a la que hubo en 2018-2019. O sea, la actividad cinematográfica, a diferencia de lo que se preveía en 2020 con la pandemia y el pico de consumo de las plataformas, sigue muy viva y sigue vendiendo la misma cantidad de entradas que vendía antes del 2020.

Hubo una migración, yo diría que en particular afecto al cine europeo, cine argentio también, el cine para adultos, pero no es tan grave. Creo que lo que más nos impacta aquí, y en eso no diferenciamos con el resto del mundo, es que se estrenan las películas más comerciales, globales, no regionales, por ejemplo Kung fu panda, El gato con botas, Super Mario Bros. Si uno compara esas películas en Argentina, ahí descubre por qué faltan 3 millones de espectadores este cuatrimestre. Pero digo, en particular en Argentina, se da el fenómeno de la recesión económica que causa que la gente se prive de ir al cine.





El gobierno anunció que el INCAA cerrará sus puertas para reubicar al personal y reasignar tareas



Perdone pero, no alcanzo a entender. ¿Usted dice que en Argentina fue la misma cantidad de gente al cine el año pasado que cinco años atrás? ¿Cuántas personas son?

Son casi 45 millones de personas por año.

¿En Estados Unidos entre 2018 y 2023 también se mantuvo la cantidad de espectadores?

Hay caídas, pero son caídas leves comparadas con lo que se preveía. Imagine que en 2020 se hablaba del final del negocio de los cines. En todo el mundo ha habido una migración hacia otros formatos y en todo el mundo ha habido una caída general.

Pero concretamente, ¿hubo una caída del 10% en solo cinco años?

Si, pero Argentina se recuperó mucho más rápido que otros países.

¿Cuánto fue la caída concretamente? ¿Qué porcentaje?

Aproximadamente del 10%.

¿A qué atribuís que en la Argentina no haya caído en el 2023 mientras que el resto del mundo sí?

Hubo una caída en la Argentina, pero muy chica, y te diría que se debe justamente por las películas y por un tipo de cine que no logró recuperarse después de la pandemia.

Mencionaba, justamente, las caídas del cine europeo y el cine argentino, que post pandemia siguen padeciendo caídas que rondan el 50%. Quizás sea porque la mayor cantidad de migración de audiencia a las plataformas fue de público adulto. Esas películas, ese tipo de cine, no se ha recuperado completamente y es la que más lo sufre. Esto es a nivel mundial, el cine para adultos es el que más lo sufre.

¿Cuánto vale una entrada de cine en Estados Unidos y en Europa y cuánto valió aquí en el 2023? Quiero tratar de entender si hay un fenómeno económico detrás de lo que pasó...

Una entrada en el exterior puede valer entre 8 y 10 dólares, y aquí está más o menos al mismo valor, pero acá las entradas se compran, en su mayoría, con promociones, por lo cual terminan valiendo 4 dólares.

¿Y cuánto costaba en 2023?, ¿lo mismo?

En 2023 la entrada estaba, en pesos, alrededor de los 3000 o 4000 pesos.

Diputados: en una maratónica sesión de 30 horas, se aprobó la Ley Bases y el paquete fiscal con la vuelta de Ganancias

Pablo Corso: ¿Hay margen en nuestro país para bajar el precio en las entradas comerciales? ¿o es simplemente imposible por una cuestión de la estructura del negocio en este momento?

Bueno, eso mismo habría que preguntárselo a los exhibidores. Nosotros les damos las películas, y ellos ponen todo el costo de la exhibición.

Yo entiendo que no hay mucho más margen. Una entrada, promediando cines comerciales con cines como el Gaumont, está en 2500 pesos. Si lo comparas con un café te das cuenta que hay una desproporción muy importante, y podría decir que el valor está atrasado. Así y todo, se generan promociones para que la gente tenga más accesos, o pueda ir en grupos a ver cine, que es lo que se ha ido perdiendo.

Uno compara, por lo menos el año pasado, con los números pre-pandemia y son números históricamente normales. Caen algunos tipos de cine como el BAFICI, entonces la pregunta ahí es, si al cine argentino, cine de autor o el cine de arte le serviría trabajar con una entrada diferenciada.

León: una película de duelo y sanación dirigida por Andi Nachón y Pappu Curotto

PC: ¿Qué rol te parece que está jugando en todo esto el posible cierre del INCAA?

Claramente, lo que estamos viendo es que no va a haber cine argentino. Uno puede decir, en un punto, que estamos viendo cine argentino porque se produjo el año pasado pero, en los hechos, no hay más cine argentino.

Pasa un poco como pasa con las estrellas: uno mira desde la tierra una estrella en el cielo, pero esa estrella ya no está, se murió. Nos pasa un poco esto, lo que está sucediendo en el INCAA nos va a llegar recién el año que viene, cuando ya no haya más cine argentino.

Aunque en la Ley Bases no se permite eliminar el INCAA, la actual gestión lo está eliminando de facto. No hay recepción de proyectos, no hay comités que evalúen esos proyectos, no se está sacando plata para que esos proyectos se lleven adelante, por lo cual, hoy estamos viendo lo que quedó de las gestiones y producciones de años anteriores, pero el año que viene no vamos ver cine argentino en estas condiciones salvo las cuatro o cinco películas que produzca alguna plataforma. El resto de las películas no se van a hacer más. Eso impacta en la exhibición, distribución y en la audiencia.

MB FM