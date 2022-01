Pese a su canción militante, Ignacio Copani se vacunó con Pfizer "sin ir a EEUU y gratis"

Pese a la polémica que generó el año pasado con su canción militante, Ignacio Copani confirmó su vacunación contra el Covid-19 con la tercera dosis de Pfizer. En su cuenta de Twitter, el cantautor compartió una foto sentado en un centro de espera junto a otras personas luego de aplicarse la vacuna de este laboratorio y mostrando su carnet de vacunación.

“Y un día... Y sin ir a EEUU y gratis...”, escribió Copani acompañando a la publicación, que sumó comentarios de apoyo por vacunarse como también reproches por su criticas previas a esta vacuna con su tema “Traigan la Pfizer”.

En el posteo, Copani muestra una segunda foto con más detalle de las dosis que recibió: la primera de Sputnik, en mayo de 2021; la segunda de Moderna, en agosto de 2021; y por último Pfizer, el día anterior.

El cantautor, uno de los invitados de honor al cuestionado festejo de fin de año (sin protocolos) de Cristina Kirchner, había generado polémica a mediados del año pasado con su canción "Traigan la Pfizer". El tema aludía a los reclamos por la falta de acuerdo del Gobierno nacional con el laboratorio estadounidsense para priorizar el contrato con el Instituto Gamaleya, creador de la Sputnik-V.

"Los gorilas me piden que escriba todos los días la misma canción, con la música que yo decida y con la letra de su obsesión. Traigan la Pfizer, quiero la Pfizer. Dame la Pfizer, poneme la Pfizer", rezaba la canción.

Su denuncia contra Jorge Lanata

También el año pasado, Copani había iniciado acciones legales contra Jorge Lanata debido a sus insultos durante el programa Periodismo para Todos (PPT), por las burlas hacia su canción sobre, que le había valido el premio del "boludo de la semana" durante el segmento homónimo de PPT (El Trece).

"Lo voy a denunciar y ojalá sirva de ejemplo para todo lo que nos tragamos constantemente", había señalado el cantautor en su momento.

También indicó que nunca contesta los agravios pero es momento de "decir basta". "No está bien, yo he tenido respeto en toda mi carrera y jamás les contesto, no por miedo, pero mi generación se bancó más que un Twitter pero me parece que es tiempo de decir basta", manifestó el cantante y compositor.

NM/ff