Ignacio Copani va a denunciar a Jorge Lanata: "Tiene que haber un límite"

El cantautor Ignacio Copani confirmó que iniciará acciones legales contra el periodista Jorge Lanata, tras los insultos que recibió en el programa Periodismo para Todos (PPT). "Las amenazas son intolerables porque son un disparador para generar violencia entre sus seguidores enceguecidos. Además los trolls inundan los espacios de trabajo", señaló esta mañana en FM La Patriada.

Luego de ser calificado por el periodista como "El boludo de la semana" en su programa PPT debido a la canción donde cuestionaba a "los gorilas" por exigir que la vacuna de Pfizer llegue al país, Copani aseveró que llevaría el tema a la justicia.

"Lo voy a denunciar y ojalá sirva de ejemplo para todo lo que nos tragamos constantemente", señaló en una entrevista en el programa Nobleza Hormiga. Sobre la agresión que recibió dijo que "estaba acostumbrado" pero aseguró que no es impermeable a los agravios. "No quiero que pase como algo natural, porque ya venían en el canal de La Nación insultándome", dijo Copani.

"No hace falta decir casi nada. Sólo con lo que van a ver el argumento está dado. El boludo de la semana es Ignacio Copani", empezó Lanata sobre uno de los segmentos de su programa.

Asimismo, indicó que nunca contesta los agravios pero es momento de "decir basta". "No está bien, yo he tenido respeto en toda mi carrera y jamás les contesto, no por miedo, pero mi generación se bancó más que un Twitter pero me parece que es tiempo de decir basta", manifestó el cantante y compositor.

La denuncia: "Yo tengo un abogado pero quiere ir a fajarlo, y ese no es el camino"

Además, remarcó que "hay que parar esto", y aseguró que "Si tenes voz, tiene que haber un límite". Para eso adelantó en FM La Patriada que convocará al abogado Gregorio Dalbón. "Una cosa es un comentario aislado y otra alentar a sus seguidores a que muestran su irracionalidad", cerró.

En ese orden, Copani manifestó que las redes sociales, lugar donde publicita su trabajo en épocas de pandemia se vio inundado de insultos. Incluso, recibió duras amenazas por mail contra su familia.

"Publiqué un mail de tantos que me han mandado. Algunos de ellos tenían la dirección del colegio de mis nietos", indicó.

Luego, explicó que decidió contratar a Dalbón porque "Yo tengo un abogado pero quiere ir a fajarlo, y ese no es el camino". Además, aclaró que llevar el hecho a la justicia se trata de demostrar "que uno no piensa dejarse basurear de la manera que lo vienen haciendo".

Finalmente, calificó como "intolerable" los dichos de Lanata y los medios que denostaron su figura. "La amenaza final después de denunciarme ante el colectivo feminista, es que le pide a Pfizer que le da los glaciares y su escenografía si se llevan a Copani, y eso es intolerable porque es un disparador para generar violencia", concluyó.