Graciela Ocaña: "Queremos saber por qué se privilegió a Astrazeneca y no a Pfizer"

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, apuntó este lunes 14 de junio contra el Gobierno nacional por las vacunas contra el coronavirus. Volvió a pedir que se negocie con Pfizer, aseguró que se "privilegió a Astrazeneca" e incluso "se le dio más inmunidad que la marcada por ley".

"Hemos tenido acceso a un resumen del contrato con Astrazeneca por la confidencialidad. En el marco del Fondo COVAX, Argentina optó por comprar las vacunas de Astrazeneca y no las de Pfizer. Nos sorprendió que a la firma de Astrazeneca se le dio más inmunidad que la marcada por ley. Le preguntamos en su momento a la ministra Carla Vizzotti y no contestó", expresó la legisladora opositora en diálogo con TN.

En esa línea, manifestó: "No entendemos por qué tanto prurito con Pfizer y no con Astrazeneca. Queremos saber por qué se privilegió a Astrazeneca y no a Pfizer. Argentina tiene 20 millones de vacunas y el gobierno está celebrando. Esa cantidad debía a estar a fines de febrero".

Con Alberto Fernández en Ezeiza, Argentina completó las 20 millones de dosis

"El presidente de Pfizer dejó en claro que la Argentina renunció a 8 millones de vacunas. Se privilegió a Astrazeneca. De las 22 millones contratadas por la Argentina, llegaron apenas 5 millones. El 21% a pesar de que se pagó el 60%. Alberto Fernández y Carla Vizzotti fueron a recibir casi un millón de dosis como si fueran despachantes de aduana", aseguró Graciela Ocaña.

Asimismo, sostuvo: "En el contrato con Astrazeneca, se permite que se tomen fondos en el exterior sin límite. Se renunció a todo. No se entiende por qué no se negoció lo mismo con Pfizer en el marco del fondo COVAX".

"Hubo una decisión de comprar vacunas que tenían vínculos con empresarios. En vez de priorizar la salud de los argentinos, priorizaron sus negocios con empresarios amigos. Ginés González García y Vizzotti tienen que explicar por qué no compraron Pfizer. Argentina tenía la opción de Pfizer y no la utilizó. Hoy Ginés subió una foto con Hugo Sigman en un hotel de Madrid", afirmó la diputada.

En ese sentido, agregó: "La vicepresidenta Cistina Kirchner pide que no se use la vacunación para la política pero hubo vacunatorio VIP y compra de vacunas ligadas a los amigos del poder".

Patricia Bullrich: "En todos los lugares donde entró la Sputnik, no entró ninguna vacuna norteamericana"

"En la Ciudad de Buenos Aires se vacunó al límite. En muchos distritos bajó el nivel de vacunación. Faltan vacunas. Argentina necesita más vacunas para salir de la segunda ola y evitar el impacto de la tercera. No entiendo por qué el gobierno no apuesta a otras vacunas además de la Sputnik V. El gobierno, si no cumplen los laboratorios, acepta extender el contrato", señaló Ocaña.

A continuación, opinó: "Hay una elección geopolítica de vacunas chinas y rusas. Lo importante es que las vacunas deben servir para inmunizar la población. No puede ocurrir que se extiendan los contratos con proveedores que no cumplieron. Nos perdimos de otros proveedores. En el caso del contrato con Pfizer, hay otros intereses. Pfizer cumplió al 99% sus contratos. En febrero, Argentina rechazó 3 millones de Pfizer".

"Hay que discutir cómo se financia el sistema de salud, que tiene sus deficiencias. La vicepresidenta quiere desfinanciar al sistema de obras sociales, de la medicina prepaga, en detrimento de la salud de muchos argentinos y del servicio que garantiza la salud a millones de argentinos. Me parece bien que hay que centralizar las compras, ser más oportunos y mejor. Pero cuando uno piensa y ve que los funcionarios como Daniel Gollán o Nicolás Kreplak que compran, quedan en escándalos como el plan Qunita, ve que los objetivos son otros", concluyó.

ED / DS