Jorge Lanata abrió su programa Periodismo Para Todos (PPT) de este domingo 20 de junio con el clásico monólogo sobre la actualidad política del país y criticó a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, al expresar que volvió "en modo buena" por el año electoral.

En esa línea, el periodista y conductor sostuvo que el presidente, Alberto Fernández, hizo "papelones", habló sobre la vuelta a clases en la Provincia de Buenos Aires y reveló que el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, realiza viajes en un jet privado que "le cuesta 10 mil dólares a los formoseños".

"Cristina aseguró que el Gobierno no es responsable de la falta de vacunas, y que la gente que no fue a vacunarse por “la campaña del miedo”. No dijo nada del vacunatorio VIP, ni de las vacunas que no le compramos a Pfizer, volvió para ponerse la campaña al hombro y a Axel a upa", comenzó Jorge Lanata.

En esa línea, aseveró que la vicepresidenta volvió "en modo buena" porque el 2021 es un año de campaña. "Y volvió en modo buena, que justo, mirá qué casualidad, coincide con los años electorales", dijo Lanata.

En ese marco, el conductor de PPT recordó las últimas intervenciones públicas del Presidente de la Nación y volvió a cuestionar a CFK. "Después de los papelones de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner arrancó la semana hablando. Aunque parezca increíble, no había hecho referencia nunca a los más de 88.000 muertos por el virus que tenemos hasta hoy en el país", criticó el periodista.

"Cristina dijo que no hay que mezclar la vacunación con la política. Y sí, porque Putin te puede mandar vacunas o bases nucleares, pero votos todavía no", explicó Lanata respecto al discurso de la presidenta del Senado el pasado lunes en La Plata.

Reforma del sistema de salud: "Es una caja de unos $125 mil millones"

En la primera parte de su monólogo, Jorge Lanata siguió la línea crítica contra el oficialismo y sumó uno de los temas que se instalaron la semana pasada: la reforma del sistema de salud, algo que expresó CFK durante un acto con Axel Kicillof en La Plata.

"Eso sí, Cristina aprovechó para tirar la idea de reformar el sistema de salud. Que traducido del idioma kirchnerista al castellano quiere decir algo así como: nos queremos quedar con esa caja también", analizó el cofundador de Página/12 y Crítica de la Argentina.

Luego, expresó que se trata de una caja de mucho dinero y dejó flotando la idea que podría usarse para las elecciones de este año. "Estamos hablando de nada menos que de una caja de unos 125 mil millones que manejan las empresas de medicina prepagas y las obras sociales sindicales, que - sabés qué? - podrían usarse también con otros fines en épocas electorales", analizó Lanata

Salta: "Alberto volvió a hablar en público. Pero esta vez llevó un machete"

La semana pasada que luego de errores comunicativos que tuvieron repercusión, Alberto Fernández empezaría a sustentar su discurso público con material escrito. "Alberto se puso contento porque lo reconocieron y saludó a “Salta la linda” y también a “Salta, la fea”, porque no está bien discriminar. Alberto volvió a hablar en público. Pero esta vez llevó un machete", ironizó Jorge Lanata sobre el Presidente.

Luego, siguió mezclando humor político con crítica respecto a la visita del jefe de estado a Salta por el aniversario de Martín Miguel de Güemes. "En ese acto, y con su peculiar estilo de congraciarse con vivos y muertos, Alberto anunció que Güemes tendrá su billete de circulación legal. Igual, están imprimiendo tanto que podrían poner la cara no sólo de Güemes, sino también de todos sus gauchos", dijo el conductor.

Denuncia a Gildo Insfrán

En otro orden, Lanata realizó una acusación contra el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y afirmó que realiza viajes en un jet privado que "le cuesta unos 10 mil dólares a los formoseños".

El periodista sostuvo que el gobernador ordenó el 1 de mayo volver a Fase 1, pero que "pudo volar a Buenos Aires y otras provincias a actos políticos y encuentros con funcionarios nacionales".

"¿Cómo? contratando un jet privado. Cada vuelo le cuesta unos 10 mil dólares a los formoseños. Insfrán sale a la mañana y regresa a la noche, o a lo sumo al día siguiente. o sea, 20 mil dólares en 24 horas", afirmó Lanata.

Luego dio datos mas precisos sobre costos y empresas contratadas. "Los aviones privados son de baires fly, que contrata a través de la firma “Unicos Air”. En lo que va del año hizo 18 viajes. La mayoría a Buenos Aires, donde viene hasta 4 veces por mes. También viajó en jet privado a La Rioja y Catamarca. Gastó en total unos 180 mil dólares. El año pasado contrató otros 24 vuelos", dijo Lanata.

Luego, explicó que la provincia tiene un avión de gobierno pero Insfrán decide utilizar otro transporte.

