Javier Milei junto a Susana Giménez: cuánto midió el rating de la entrevista en la Casa Rosada

Susana Giménez volvió a la televisión y este domingo 29 de septiembre tuvo su segundo programa tras cuatro años de ausencia. En esta emisión, la diva presentó una entrevista exclusiva con el presidente de la Nación, Javier Milei, quien la recibió en la Casa Rosada.

La entrevista con el jefe de Estado fue grabada el jueves 26 de septiembre en la Casa de Gobierno y emitida pasadas las 23 del domingo. Formó parte de una edición especial del programa de Susana, que también contó con la presencia del cantante Cristian Castro y la actriz española Úrsula Corberó en el living del programa.

Milei habló de su relación con "Yuyito" González: "Hermosa", "costos" y "profilaxis"

En cuanto a los números, la charla con Milei fue uno de los momentos más destacados de la noche. Según las mediciones de IBOPE, el segmento alcanzó un promedio de 13.3 puntos de rating, habiendo comenzado con 14.8 puntos. Durante la franja horaria de las 22 a las 23, esta entrevista se posicionó como uno de los contenidos más vistos en la televisión.

Sin embargo, el diálogo con el presidente tuvo rating menor a otro momento del mismo programa, la entrevista a Cristian Castro y su pareja Mariela Sánchez, que estuvo al comienzo del show y rondó los 15 puntos.

Javier Milei con Susana Giménez: "Si la crisis hubiera estallado, hoy habría 95% de pobres"

Si la crisis hubiera estallado, hoy habría 95% de pobres", aseguró el libertario, quien advirtió: "Magia no hago". Además de economía, conversaron sobre su vida personal, su hermana, la exposición en la Asamblea General de las Naciones Unidas y sus opiniones sobre Israel y China.

"El escenario alternativo era muchísimo peor. La pobreza ni se genera en un día, ni se elimina en un día", afirmó el mandatario. "Soy bueno como economista y sé de crecimiento, pero no hago magia, no puedo revertir 100 años de decadencia", comentó después de que Susana Giménez elogiara el Salón Blanco de Casa de Gobierno y ambos insistieran en que "no hay plata". "De acá para adelante sólo quedan buenas noticias", prometió el economista.

"Si no tengo plata para financiar la cultura, ¿qué hago? ¿Le dejo de dar de comer a los chicos? Acá los recursos son escasos, no hay plata. La plata es finita, yo no voy ni a tomar deuda ni estar emitiendo dinero ni tampoco voy a subir los impuestos", argumentó el presidente, tras un reclamo por el desfinanciamiento de la cultura.

"¿Qué quieren, cobrarle más IVA y que lo pague un desnutrido en Chaco?", sostuvo Milei y sumó: "Si la cultura es valorada por la gente, puede ser tranquilamente financiada por las personas". Luego, en un tono más relajado, Giménez le preguntó por su vida privada y su recorrido en la escuela secundaria: "Siempre tuve buen desempeño y hacía bastante lío. Me sentaba atrás. Era bastante jocoso".

