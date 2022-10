Jerry Lee Lewis, de aprender canciones evangélicas a casarse con su sobrina de 13 años

Jerry Lee Lewis murió este viernes a los 87 años. El cantante, pianista y compositor, apodado "The Killer", por su fuerte carácter y su arrolladora presencia sobre el escenario, fue uno de los máximos exponentes del rock and roll y junto a Elvis Presley, Little Richard y Chuck Berry marcó la escena musical de los años 50.

Sin embargo, la vida y carrera del músico nacido en 1935 en Ferriday, Luisiana, atravesó distintos altibajos derivados de sus escándalos. El más grande de ellos ocurrió en 1958, cuando la prensa descubrió que se había casado con Myra Gale Brown, su sobrina segunda, que en ese entonces tenía 13 años.

Jerry Lee Lewis se casó en secreto con Myra Gale Brown, cuando él tenía 22 y ella 13 años.

Jerry Lee nació en una familia muy pobre y su madre, Mamie Lewis, lo anotó en un seminario religioso en Waxhatchie, Texas, para que aprendiera canciones evangélicas. Pero durante una misa hizo una versión de My God is real (Mi Dios es real) en un estilo boogie-woogie y más "lascivo", lo que desencadenó su inmediata expulsión al día siguiente.

En 1951, con sólo 16 años, se casó con Dorothy Barton, la hija de un predicador, al mismo tiempo que su primo Jimmy Sweggart iba iniciando su camino como pastor. Sin embargo, un año después Lewis dejó embarazada a Jane Mitchum y, amenazado de muerte por sus hermanos, debió casarse con ella.

En total, el creador de los éxitos como "Whole Lotta Shakin Goin On" y "Great Balls of Fire" se casó siete veces. Pero el más recordado y polémico de sus matrimonios fue con Gale Brown, quien era hija de su primo J.W. Brown, el bajista que lo acompañaba en sus conciertos. La conoció en 1956 y dos años más tarde se casaron en secreto, aunque todavía no se había divorciado de Mitchum.

El escándalo lo destapó un periodista inglés que había ido a recibir al pianista al Aeropuerto de Heathrow por su primera gira en suelo británico. Esta terminó siendo un desastre, ya que cuando el público se enteró de su relación boicoteron sus recitales y finalmente debió cancelarla. Cuando la noticia llegó a Estados Unidos, las radios dejaron de pasar sus canciones.

"Posiblemente habría reordenado mi vida de una manera diferente, pero nunca oculté nada a la gente", comentó el popular pianista a Wall Street Journal en 2014 cuando fue consultado por este hecho. La pareja siguió casada hasta 1970 y tuvieron dos hijos antes de divorciarse.

Winona Ryder y Jerry Lee Lewis en la película "Great Balls of Fire!" (1989).

Su hijo Steve Lewis Allen se ahogó trágicamente a los tres años, y su hija Phoebe, posteriormente se dedicó a gestionar la carrera del cantante, que a lo largo de su vida alcanzó una docena de discos de oro, cuatro premios Grammy e ingresó Rock and Roll Hall of Fame, en el museo del rock en Cleveland, Ohio.

Años después, Myra escribió una biografía de Lewis llamada Great Balls of Fire: The Uncensored Story of Jerry Lee Lewis. Este libro inspiró la película de 1989 Great Balls of fire! (Gran Bola de Fuego), donde Myra fue interpretada por Winona Ryder y Jerry Lee por Dennis Quaid.

FP / MCP