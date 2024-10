Condena a L-Gante: la frase de Spiderman que usó el juez y el show de los billetes al aire

El cantante Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, fue condenado este lunes por amenazas a tres años de prisión en suspenso, por lo cual quedará por el momento libre, mientras que recibió la absolución por el delito de privación ilegítima de la libertad. Durante el juicio y tras conocerse el fallo, se registraron una serie de momentos que rápidamente se hicieron virales.

El caso contra el músico de cumbia captó la atención debido a la notoriedad del cantante y la gravedad de los delitos de los que se le acusaba. Sin embargo, al leer la sentencia el juez Ignacio Racca citó la famosa frase del cómic del "Hombre Araña" (Spiderman), en el cual el tío Ben le aconseja a Peter Parker: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

El magistrado enfatizó que la sentencia contra L-Gante no se basó únicamente en su fama, sino en la evidencia presentada durante el proceso y la relación entre el acusado y las víctimas. También destacó que la naturaleza mediática de la causa exigía un tratamiento cuidadoso y responsable por parte de la Justicia, ya que el referente de la "Cumbia 420" tiene mucha influencia en la juventud.

“Se habló mucho de poder en este juicio, y un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, dijo el juez Racca, y generó todo tipo de comentarios en las redes sociales. En realidad, esa frase corresponde a un antiguo adagio que hace alusión a la espada de Damocles, pero que fue popularizada desde el siglo XX por la historia del superhéroe de Marvel.

En ese sentido, afirmó que la singularidad del caso requería una decisión que fuera fundamentada en principios éticos y que protegiera los derechos de todos los involucrados.

A la salida de los tribunales de Mercedes, el artista aseguró que quiere “probar” su inocencia luego de escuchar su absolución por privación ilegítima de la libertad pero también la condena por "amenazas". “Me tuve que enfocar mucho en Elián Valenzuela y dejar de lado a L-Gante transmitiendo tranquilidad para mis seres queridos que me acompañan”, señaló ante la prensa.

“Esto todavía no terminó y quiero probar mi inocencia. Me he sentido traicionado y extorsionado. Soy un adulto, padre y tengo que ser un ejemplo”, expresó. Además, comentó: “No tenía miedo de volver a la cárcel y me voy a poner a estudiar para terminar el secundario y estudiar derecho”.

Sobre la sentencia que recibió, manifestó que "aprendió que puede confiar en la Justicia" y luego se refirió a la frase utilizada por el juez Racca. “Las palabras que dijo el juez fueron muy motivadoras. Espero que algún día sea un gran ejemplo para la juventud que fui y la que voy a ser. Me gustó eso que dijo el juez de El Hombre Araña. Que un gran poder requiere una gran responsabilidad”, dijo el músico.

Aliviado por la decisión, pero enojado por la intención de sus detractores, el cantante de cumbia se retiró del lugar con bengalas y tirando dinero por los aires para el grupo de fanáticos que se acercó a los tribunales para acompañarlo.

Antes de recibir el veredicto, Valenzuela había subido un fuerte posteo a sus redes sociales. “Vayan a buscar delincuentes”, decía la publicación que subió a Instagram.

L-Gante estuvo acompañado por varios de sus conocidos, pero sobre todo, por su padre y su madre. En la camioneta en la que se retiró, también estaban las influencers Julieta Paez y Samira Prosi, que registraron el momento en que el artista arrojó billetes de 1.000 pesos a sus seguidores a modo de festejo.

Finalmente, el juez dispuso que L-Gante cumpla con una serie de obligaciones, como por ejemplo, fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados; abstenerse de tener cualquier tipo de contacto con Darío Gastón Torres, Braian Aruchari y Daniela Vicente (los denunciantes), del mismo modo con sus familiares; informar al tribunal de manera previa cualquier salida de la Argentina y realizar alguna donación monetaria a organizaciones benéficas.

