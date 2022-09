La Voz Argentina: quién es Iván Papetti, "el joven Frank Sinatra" que es uno de los favoritos para ganar

La Voz Argentina, el certamen que busca al mejor intérprete del país, está en sus instancias finales y el público parece tener a uno de sus favoritos: se trata de Iván Papetti, un joven de 18 años que cosecha el mayor porcentaje de votos de la audiencia para seguir en el programa de Telefe.

A su corta edad y aún alumno de la secundaria, “Papetti”– como lo llaman Lali, Soledad, Mau y Ricky y Montaner– sorprende por su voz grave y por sus interpretaciones de cantantes como Frank Sinatra y otros referentes del jazz, por lo que varios en las redes lo bautizaron como un "joven Frank Sinatra".

Todo esto, sumado a su carisma, lo ubica como uno de los posibles ganadores y uno de los preferidos en las redes sociales. “Siempre es hermoso ver a Papetti en este programa”, dijo Lali después de su última performance.

Iván Papetti tiene 18 años.

Iván Papetti, participante de La Voz Argentina, junto a Marley.

Oriundo de San Antonio de Padua, en Buenos Aires, el joven se reconoce como un apasionado del jazz, pero en su última gala el lunes 5 de septiembre por la noche, donde sumó más del 30% de los votos para seguir en el certamen, interpretó el hit “Mambo No. 5″ y también traspasó la pantalla.

El paso de Iván Papetti en La Voz Argentina

En un primer momento, Iván formó parte de los equipos de Lali Espósito y Soledad Pastorutti, pero quedó eliminado en distintas batallas. En la siguiente etapa, fue salvado y pasó a integrar el grupo de Mau y Ricky.

Los hijos de Ricardo Montaner hicieron énfasis en que Iván Papetti mejore su presencia en el escenario, y por eso en la última presentación se lo vio bailando al ritmo del reconocido tema Mambo No. 5.

En ocasiones anteriores, ya había cantado temas como “Love Me Tender”, “The Way You Look Tonight” y“ Never Gonna Give You Up”, de Rick Astley, que le valió una felicitación de Michael Bublé.

El cantante canadiense, también admirador de Sinatra, le envió un video a Papetti: “Hola, Iván, soy Michael Bublé. Me gustó tu voz. Es increíble. ¡Felicitaciones! Y mucha suerte con todo, mi amigo, y continúa así”, le dijo el marido de la actriz Luisana Lopilato.

AG / ED