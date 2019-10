Las tres pantallas por las que se ve a Suar en una comedia

Analía Melgar

Entre agosto y noviembre del año pasado se vieron los 13 capítulos de El host, donde entre ficción y show de entretenimientos Adrián Suar ofició de conductor y monologuista, además actor y productor. La segunda temporada arrancó el miércoles por El Trece con el primer episodio que tuvo 10.5 puntos de promedio, tras haber ganado el Martín Fierro de Oro 2018 en la sección de televisión por cable.

El formato, producido conjuntamente por Pol-ka y Fox, es un contenido original de Buena Vista Original Productions (productora de Disney). Incluye a famosos del espectáculo, que ofician como huéspedes puntualmente en algunos de los capítulos. Así pasaron, entre otros, Susana Giménez, Marcelo Tinelli, Ricardo Darín, Guillermo Francella, Natalia Oreiro, Mirtha Legrand, e internacionales como Michael Bublé, David Bisbal e Imanol Arias. En todos los casos, el guión es el mismo: el invitado está en el lobby, bar o alguna oficina o habitación del hotel esperando ser atendido, cuando aparece Suar, quien –aunque se llama Adrián, no es él mismo sino el dueño del hotel– le da la bienvenida, le ofrece algo de tomar y conversan, sobre la veta artística del huésped.

En esta segunda temporada –que lleva por subtítulo Amor sin reservas–, Soledad Silveyra será una de las visitas, e interpreta a la mamá del personaje de Suar. Otros nombres que resuenan son Luciana Salazar, Florencia Peña y Graciela Alfano. En 2019, el acento está puesto en los conflictos amorosos que vivirán los protagonistas. Se mantienen y siguen los que llevan adelante Suar, Martín Bossi y Nicolás Vázquez; también Alfredo Casero, en el rol de cocinero. Y se suman Soledad Villamil, Celeste Cid, Julieta Nair Calvo, Soledad Fandiño y Peto Menahem, entre otros. En particular, Villamil especifica esta edición: “Está más volcada hacia una comedia amorosa, lo que antiguamente se llamaba ‘comedia de enredos’”.

Otra particularidad de esta temporada es el modo de acercarla al público. Suar explica: “Los dos primeros capítulos van por El Trece, como una suerte de avant première, [comenzaron el miércoles 2 y siguen el 9 de octubre a las 22.45]. La pantalla de aire, en el arranque, le da visibilidad. Después pasa a FOX Premium Series (desde el jueves 10 de octubre, de lunes a viernes a las 21). Desde el viernes 11 estará disponible en Flow para clientes de FOX Premium. En marzo vuelve al canal para emitir las dos temporadas juntas, en forma diaria. Es una manera de maximizar el producto y tratar de que sea un fair play para todos. La idea de emitir El host en varias pantallas es una prueba que ya se hizo en Brasil y tratamos de implementarla acá (para adaptarnos a los tiempos que corren)”.

“El centro de la acción es un hotel, del cual Adrián es el propietario –explica Villamil–. Se cruzan las historias de los distintos personajes, tanto de los que trabajan como de los que son huéspedes. Además, como el hotel tiene un cabaret donde se hace música, se canta y se baila, allí aparece el condimento de los musicales y algunos monólogos de stand up”. La narración es la estructura sobre la que se tejen las canciones. Villamil, tan actriz como cantante –en octubre se presenta con su banda en el Centro Cultural Torquato Tasso–, adelanta la que aparecerá en El host: “Canto una canción mía, que se llama Temporadas”.

Soledad Fandiño es otra de las intérpretes que se suman este año y que estará a lo largo de la temporada. Ella será Caro, y así presenta a su personaje: “Caro tiene dos historias: una con Nico [Vázquez] y una con Adrián, y las dos son muy lindas. Es el amor visto desde dos perspectivas diferentes, siempre con respeto a la libertad. Son historias que llegan al corazón. Caro es una mujer alegre y luminosa, que va para adelante, que trata de ver lo bueno en cada situación y es muy compañera. Al principio es la novia de Adrián; luego llega al hotel, empieza a conocer a la gente de ahí y en un momento va a conocer a Nico, con quien va a tener otro tipo de relación. Caro vive dos historias que dan dos visiones del amor, desde lugares distintos”.

Los tres protagonistas (Suar, Vázquez y Bossi) mantienen en la ficción su nombre real y, en cierto modo, hacen de su carisma personal su propio personaje. Los roles femeninos y los masculinos secundarios cambian su nombre. Soledad Fandiño es Caro; Soledad Villamil es Mercedes: “Mi personaje es una organizadora de eventos que entra a trabajar al hotel. Es una profesional muy exigente y obsesiva; como contrapartida, su vida personal y su vida amorosa son un quilombo. Los conflictos de la serie están centrados en lo amoroso y en el deseo de encontrar a la persona que sentís que te va a hacer feliz. Además de los personajes fijos, en cada capítulo, hay una historia que tiene que ver con algún huésped”.

No es huésped, pero su historia se concentrará en un capítulo; es la de Soledad Silveyra, que cuenta: “Mi personaje es la mamá de Adrián. Ella no tiene buena relación con él pero sí con su hermano [Menahem]. Ella no puede entender cómo es que este hijo dueño del hotel tiene a su hermano trabajando de botones. El personaje de Adrián es histrionismo puro, es la gracia hecha persona y le contesta a la madre, con sutileza, desde su lugar de ser maravilloso, triunfador, simpático. [Por una cuestión de edad] yo podría haber sido la madre de Adrián a mis 16, 17 años. [En la vida real] tengo dos hijos que ya son dos hombres; uno de ellos tiene 48 años. Como mamá no sé cómo he sido, soy un poco despistada... mis hijos viven retándome. Pero hoy la familia (mis hijos y mis nietos) es el gran respaldo de mi vida, son mi universo”.

Suar encabeza el elenco de El host y es, también, el productor. Y Silveyra lo pone en valor: “Adrián [Suar] y Sebastián [Ortega] son los genios de la televisión de este momento. Han sido fuente de trabajo, de inspiración. Han producido miles de espectáculos, de telenovelas. Adrián es un grande. Además, lo veo y me hace reír. Me toma el pelo a mí que soy una perseguida con la plata, me hace chistes. Creo que, si estoy un día triste, tengo que verlo a Adrián, porque lo veo y me cambia todo”.

Fox la ventana a America Latina

El host se filmó entre febrero y abril de este año. Soledad Villamil brinda detalles: “Se filmó casi todo en estudios, salvo algunos exteriores. Todos los decorados del hotel son un laburo espectacular de la gente de arte de Pol-ka que produjo para Fox. Filmar en estudio da buenas posibilidades técnicas. El director, Rodolfo [Antúnez], se pudo dar bastantes gustos”.

Placer y satisfacción es el registro también de Silveyra: “Filmar El host fue maravilloso, por todo el elenco: el Chueco, Nico, Martín, Peto [Menahem]. En el piso todo funcionaba. El director me reconoció que me amoldé enseguida al código de trabajo establecido. Filmé durante tres días lo que aparece en un capítulo”.

El profesionalismo constante matiza la presión de ser parte de un gigante como lo es FOX: “En mi caso, siempre trabajo igual, sea una producción pequeña o más grande –dice Villamil–. Los actores y las actrices siempre ponemos lo mejor en cada uno de los proyectos. Obviamente, en un trabajo como este, al ser un proyecto de estas características va a tener una visibilidad importante, no solo en el país sino afuera. Eso da otras posibilidades para producir y tiene características especiales. FOX como productora intervino en todo el proceso (la preproducción, el rodaje, la posproducción), porque es un producto de ellos”. Pero también es una nueva ficción argentina: “Eso creo que es una buena noticia –completa Villamil–. Tenemos mucho para hacer, mucho talento; guionistas, directores, actores”.Con esta expectativa, ¿habrá tercera temporada? “Disfruté tanto grabando El host –relata Fandiño– que me encantaría poder hacer la tercera temporada”.