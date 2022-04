Los 8 escalones: el vendedor de sahumerios ganó 2 millones de pesos para ayudar a su hija y se retiró

Matías volvió a llenar de adrenalina y emoción el programa conducido por Guido Kaczka, luego de ganar dos millones de pesos en el certamen que tuvo lugar este jueves 7 de abril a la tarde. Tal como anticipó la jornada del miércoles 6 de abril, con el premio ayudará a su hija y alquilará un departamento. Eso sí: aclaró que no disputará el tercer millón.

"Yo hace tiempo que vendo sahumerios en los colectivos, en la línea 184", confesó Matías la noche del miércoles, cuando el conductor le preguntó a qué se dedicaba.

Su historia emocionó al público, al jurado y al conductor. Luego del triunfo del miércoles, el participante no contuvo las lágrimas y anticipó que se presentaría este jueves para ganar el segundo millón de pesos: "Qué querés que te diga. Sí, voy a volver...", deslizó Matías al término del programa anterior.

Dicho y hecho. El vendedor ambulante y estudiante de historia volvió al ruedo y consiguió nuevamente el triunfo, lo cual equivale a una suculenta suma de dos millones de pesos. "Ahora también voy por un tratamiento odontológico", precisó acerca del destino que le dará al premio.

Ayudar a mi hija y alquilar un departamento

El miércoles, tras ganar el primer millón de pesos, Matías expresó su deseo de apoyar económicamente a su hija y "alquilar algo" para dejar de vivir en un hotel. Sus aspiraciones causaron un pico de emoción en el público televidente y los concursantes.

"Sería para alquilar algo y dejar de vivir en un hotel, y para ayudar a su hija en los estudios”, reveló la noche del miércoles.

La tercera no será la vencida

Guido Kaczka no dudó en consultarle al participante si estaría dispuesto a volver a competir, con las expectativas colocadas en ganar los tres millones de pesos, una apuesta sumamente arriesgada. Pero Matías dejó en claro que no disputará el tercer millón: "La verdad, no me voy a quedar. Hasta acá llegué. No soy ambicioso. Hasta acá llegué. La cabeza no me da más". El vendedor ambulante se retiró feliz ante las expresiones de afecto del conductor, el jurado y la audiencia.

CA / ED