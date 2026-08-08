Los famosos despidieron a Jorge Messi: los mensajes de Mirtha, Montaner y Tinelli para la familia

La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, generó una ola de mensajes de apoyo para la familia. Desde figuras del espectáculo hasta periodistas deportivos, distintas personalidades compartieron en las redes sociales recuerdos, fotografías y palabras de afecto para despedirlo y acompañar al capitán de la Selección argentina.

Jorge Messi murió en Rosario durante la noche del viernes y la noticia se conoció durante las primeras horas del sábado. Con el correr del día, los mensajes se multiplicaron y llegaron desde distintos ámbitos, incluso de personas que habían compartido momentos personales con la familia.

Mirtha Legrand y Marcelo Tinelli, entre los primeros en despedirlo

Mirtha Legrand fue una de las figuras que expresó públicamente sus condolencias. La conductora utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a la familia: “Qué triste noticia. Gran dolor. Todo mi cariño y acompañamiento para Celia, Lionel y toda la familia Messi”.

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También se sumó Marcelo Tinelli, quien recordó momentos compartidos con Jorge y publicó una fotografía junto a Lionel y sus padres. El conductor eligió un mensaje dirigido directamente al futbolista y habló desde su propia experiencia como hijo. “Perder a un papá es un dolor difícil de explicar. Se va alguien que nos dio la vida y que sigue estando en cada paso que damos”, escribió.

Tinelli también recordó especialmente una comida que compartió con los Messi antes de la final del Mundial de Qatar 2022. “Nadie me borrará jamás esa comida con tus papás y tus hermanos en la noche previa a que juegues la final en Qatar”, señaló.

Y agregó una frase sobre el vínculo entre Jorge y su hijo: “Tu viejo se fue con el orgullo más grande: verte crecer como persona, como padre y como hijo”.

Candelaria Tinelli destacó el apoyo de Jorge a su hijo

Candelaria Tinelli también utilizó sus redes para despedir al padre del capitán argentino. La hija del conductor puso el foco en el acompañamiento que Jorge tuvo durante toda la carrera de Lionel.

“Qué noticia más fea realmente. Y a su vez qué hermoso ver todo lo que hizo este PADRAZO, el apoyo a su hijo en su sueño, lo más preciado que tiene”, escribió. “Qué triste despedida. Fuerza a toda su familia, especialmente a nuestro amado Leo”, agregó.

Otro mensaje llegó desde la familia Maradona. Claudia Villafañe, quien había contado en distintas oportunidades que mantenía un buen vínculo con los Messi, especialmente con Celia, compartió sus condolencias para toda la familia. “Celia, Leo, Rodri, Mati, Sol y a cada uno de los que componen esa gran familia los acompañamos en este inmenso dolor. Que Jorge descanse en paz”, expresó.

Su hija Gianinna Maradona replicó la publicación y sumó un breve mensaje: “Fuerza Leo, fuerza familia Messi”.

Ricardo Montaner recordó su amistad con Jorge Messi

Uno de los mensajes más personales fue el de Ricardo Montaner, quien compartió una fotografía en la que aparece caminando junto a Jorge por las calles de París.

El músico recordó las conversaciones que mantenían como padres y destacó que, más allá de sus profesiones o de las circunstancias, siempre había un tema que los unía: sus hijos. “Cuando uno es papá, las conversaciones con otros papás tienen que ver con los hijos”, escribió Montaner.

El músico también contó que en los últimos meses habían hablado sobre la fe y la posibilidad de aceptar lo que sucediera. “Hablamos de tener confianza en que Dios hiciera su voluntad y que le entregábamos el mando. Dios ha decidido y no hay discusión”, expresó.

“Abrazo a todos los Messi de todos los Montaner. Paz”, concluyó.

El recuerdo de Pablo Giralt: “Era una persona muy importante para mí”

Desde el periodismo deportivo también llegaron mensajes cargados de afecto. Pablo Giralt publicó una fotografía junto a Jorge y reveló el vínculo que habían construido durante los últimos años.

“Jorge no solo era el papá de Leo, Matías, Rodrigo y María Sol, o el marido de Celia; era una persona muy importante para mí”, escribió el relator.

Giralt destacó la confianza que existía entre ambos y recordó las conversaciones que mantenían en privado. “Yo lo quería mucho. Hablábamos de todo y nunca jamás nuestras conversaciones iban a salir a la luz y él lo sabía. Era muy afectuoso conmigo”, contó. “Jorge querido, jamás te olvidaré. Familia Messi: los abrazo con todo mi corazón”, cerró.

Sebastián Vignolo, por su parte, eligió destacar el legado de Jorge a través de su hijo. “Leo el mejor de todos, buena gente, generoso, educado, familiero, nada más lindo para la memoria de un padre el haber tenido un hijo como él. FUERZA LEO”, escribió.

Sofi Martínez recordó una entrevista de Messi sobre su familia

En medio de los mensajes de despedida, Sofi Martínez compartió un fragmento de una entrevista que le realizó a Lionel Messi durante el último Mundial, en la que el capitán argentino hablaba precisamente de su familia.

“Recién terminé de hablar con mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos. El hecho de que muchos no puedan estar en este Mundial también lo hace especial, lo hace vivirlo de otra manera. Hay mucha felicidad en la familia y estoy muy feliz por darle una alegría más a toda la gente”, decía Messi en aquel momento.

La periodista acompañó el video con una frase que tomó una dimensión especial tras la muerte de Jorge: “Siempre seremos por y para la familia”.

Los mensajes que se sucedieron durante el sábado tuvieron un punto en común: más allá de la figura pública de Lionel Messi y de la trayectoria de su hijo, Jorge fue recordado por sus vínculos personales, por el acompañamiento a su familia y por el lugar que ocupó durante toda la carrera del capitán argentino.

LB