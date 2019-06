Alejandro Paker: "Para construir al Rey Julien me inspiré en los dictadores latinoamericanos"

por María Clara Silles

Existen pocos actores cuyos nombres sean sinónimo de talento y Alejandro Paker es uno de ellos. Atrás quedó aquél joven estudiante de medicina que dejó Rosario y vino a probar suerte en un casting para “El Jorobado de Notre-Dame”, hoy Alejandro se convirtió en uno de los grandes referentes del teatro musical y conquista escenarios a cada paso.

Desde el 01 de junio protagoniza "Madagascar, El Musical" en el Teatro Lola Membrives y cada sábado y domingo se pone en la piel del mítico “Rey Julien”. Y, aunque su rutina es un tanto atareada entre ensayos y funciones, se hizo un rato para conversar con PERFIL y contar un poco de lo que se puede ver en esta gran apuesta dirigida por Sergio Lombardo.

- ¿Qué fue lo que te cautivó de Madagascar?

Cuando Sergio Spadone me llamó y me dijo ‘’Madagascar’’ no tuve mucho para pensar. Había visto la película uno, la dos y la tres y me habían fascinado. Sergio me preguntó qué personaje me gustaría hacer y el primero que me imaginé fue Julien porque es con el que más identificado me siento. A mí me gusta mucho la ironía.

Madagascar, El Musical: el detrás de escena de una obra para toda la familia

- ¿En qué se parecen Julien y Alejandro?

En realidad me identifico con el tipo de humor de Julien. Me río con ese tipo de sarcasmo que en definitiva es la mirada del director con respecto a esos personajes. Incluso, cuando veo personas en la vida real que me rodean y que efectivamente son así, me río fervientemente. Cuando uno hace ficciones y tiene que construir personajes de este tipo, es muy común que te digan ‘no hagas esto porque es demasiado’ y después me pasa que me encuentro con este tipo de personalidades en la vida real y digo ‘ven que la realidad siempre supera la ficción’.

- Leí que para construir al Rey Julien te inspiraste en los políticos…¿En alguno en particular?

Más que políticos me inspiré en los dictadores latinoamericanos de la historia, en esos personajes que aplicaron un tipo de política dictatorial, que son farsantes, que hacen papelones. Y también, de algún modo, creo que me sentí identificado como lemur súbdito frente a estos personajes que hemos tenido en nuestra historia y en cómo caemos como lémures tontos al servicio de estos dictadores. Somos todos presa fácil.

- Siguiendo con esta línea...¿Qué mensaje positivo crees que le podría dejar Madagascar a los políticos argentinos?

Madagascar en sí misma tiene una mirada muy política. Es más, la película tiene una gran crítica a los rusos. El actor original que le pone la voz al personaje de Julien es Sacha Baron Cohen y arma la voz de un presidente ruso en inglés mientras que la traducción original al español la hace un centroamericano. Eso ya es una bajada de línea y una mirada de cómo ven a Putín y de cómo ven a los latinos y a los tipos de presidentes que hemos tenido. Pero respondiendo a tu pregunta, creo que el mensaje positivo que tiene Madagascar para los políticos de ahora es que podemos convivir entre carnívoros y herbívoros. El respeto por la diferencia y a partir de eso podemos convivir, discutir y no estar de acuerdo, ser diferentes y vivir pacíficamente juntos.

Alejandro Paker como "EL Rey Julien"

-¿Qué fue lo más difícil a la hora de componer tu personaje?

- Lo más difícil fue encontrarle la corporalidad al personaje y sumarle el vestuario. Lo único que tengo al aire es mi cara, el resto es todo traje de piel. Lograr que convivan el traje y la corporalidad encontrada sin perder la expresividad fue un desafío.

-Además tuviste que aprender a usar los KangooJamps...

-Sí, la verdad que le tenía bastante miedo y creía que me iba a caer en el medio del escenario pero no los uso toda la obra. Fue un obstáculo más para incorporar pero la coreógrafa también me ayudó para que no sean una molestia y estén al servicio del cuento.

- Si pudieses ser otro personajes de Madagascar por un ratito...¿Cuál elegirías?

-Me gusta Marty porque tiene algunas cuestiones con las que me identifico, sobre todo con la ternura, la honestidad y su mirada humorística. Marty es el amigo que todos queremos tener.

Marty, Alex, Melman, Gloria y el Rey Julien

- ¿Qué es lo que más te gusta del contacto con los niños post/función?

- He trabajado en varios infantiles y creo que a veces está buenos seguir generando la fantasía teatral. Me gusta cuando queda el misterio y la ilusión del niño y que luego pase esto de que te encuentran otra vez de adultos, se acercan y te dicen ‘’yo te vi en tal obra y me enamoré de lo que hiciste’’. Quiero decir, que no les pinchas el globo. De todos modos, en esta puesta no sucede porque acá estamos muy cuidados y se propuso este Meet & Greet (N.A: quienes compren las entradas de las filas 1 y 2 pueden acceder al Meet & Greet al término de la función) porque lo más lindo es observar al niño cuando ve corporalizado ese dibujo animado que vió tantas veces y que sigue viendo.

Lo fantástico de este momento es que ves cómo les cambian la caras. Algunos te ven cerca y les agarra timidez y hay otros te ven y te quieren tocar, te quieren hablar y eso es maravilloso, es emocionante.

Siempre que trabajo para chicos lo disfruto. El género está subestimado, incluso entre los actores que dicen ‘’vos que hacés infantiles’’ como si fuera algo malo y la verdad que yo me cago en todo ese tipo de opiniones. El público infantil es el público más honesto y desprejuicidado. Los chicos compran o no compran inmediatamente y te lo demuestran enseguida.

Muchas veces me ha tocado hacer de malo en las historias y me encanta cuando me odian, me fascina, porque significa que compraron esta fantasía que les inventé y eso me fascina. La respuesta está ahí y son muy participativos.

Los protagonistas de "Madagascar, El Musical" junto al director de la obra, Sergio Lombardo.

-¿Qué expectativa tenés con Madagascar?

-Madagascar es un combo explosivo. En primer lugar tiene un cuento que ya está comprobado que funciona porque es el mismo de la película y la misma fue exitosísima. Sumado eso somos 19 artistas en escena que estamos cantando y bailando todo el tiempo. Tiene varios números musicales incluido el clásico ‘’quiero mover el bote’’ y música que incluye jazz, pop, rock, funk y más. Cada tema es una puesta en escena en sí misma con las coreografías que son de atracción total. Y no me quiero olvidar de mencionar el vestuario, el maquillaje y la escenografía.

Madagascar El Musical se presenta todos los sábados y domingos a las 17:00 y, en vacaciones de invierno, de martes a domingos a las 15:00 y a las 17:00, en el Teatro Lola Membrives, Av. Corrientes 1280. Las entradas se pueden comprar en la boletería del teatro y en TuEntrada.com.

MCS EA