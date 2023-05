Marcela Tinayre sobre su nuevo trabajo: "Generar polémica es sabio si uno puede refutar ideas con ideas"

Con la incorporación de Marcelo Tinelli a la dirección artística de América TV, grandes figuras empezaron a confirmar su presencia en la grilla 2023 del canal del barrio porteño de Palermo. Mientras negocia para el retorno de Almorzando y la Noche de Mirtha con la legendaria conductora, el cabezón se dio el gusto de tener a Marcela Tinayre en un clásico de la televisión argentina.

Polémica en el Bar debutó en 1963, creado por Gerardo y Hugo Sofovich. Luego fue el hijo del productor, Gustavo, quien hizo regresar este tradicional formato a la pantalla chica. Una mesa de café donde los temas de actualidad empiezan a surgir con una importante diversidad de personas con opiniones diferentes y dándole el condimento necesario al bar para que haya polémica.

Mirtha Legrand y Marcela Tinayre.

Al igual que en la sociedad, este ciclo fue marcando grandes cambios e incorporando figuras que en la versión original eran impensadas. Pero siempre intentando no perder su esencia y buscar la manera de tocar temas candentes con humor y debate, sin herir susceptibilidades.

La última vez que se emitió Polémica fue con Mariano Iúdica por América. La semana que viene el programa retomará con una mujer por primera vez en la conducción. Acostumbrada al ritmo televisivo y con una larga trayectoria como conductora, Tinayre se enfrenta a un gran desafío.

Marcela Tinayre será la primera mujer en conducir "Polémica en el Bar"

Hablamos en exclusiva con ella y nos cuenta cuáles serían los condimentos que podría agregarle o cambiarle al formato: “La verdad que no sé cuáles serían, pienso que generar la polémica es sabio si uno puede escucharse y refutar ideas con ideas y no con el exitismo de querer ser Primo Uomo, ya no, y además ‘la casa se reserva el derecho de admisión’”.

Marcela acostumbrada siempre a decir lo que piensa y sin miedo de opinar sobre política, quizás encuentre en este nuevo programa un espacio para debatir sobre los temas de agenda mediática y recibir importantes visitas de funcionarios. Al respecto responde: “Esto es lo apasionante, en un año electoral este programa es muy atractivo, además estoy rodeada de profesionales muy dispares. ¿Políticos? Ya me escribieron como cinco, para felicitarme o para que memoricemos sus nombres”.

Marcela Tinayre será la primera mujer en conducir.

Polémica en el Bar: panelistas, días y horarios

Desde el próximo lunes la madre de Juana Viale estará acompañada por Flavio Mendoza, Chiche Gelblung, Eliana Guercio, Gabriel Schultz, Alfa de Gran Hermano y Marcelo Polino. El bar abrirá sus puertas al término de Noche al Dente, a las 23:15hs. Luego con la incorporación del Bailando por un Sueño, al igual que gran parte de la grilla, sufrirá cambios de día y horario.

Recordemos que recientemente Tinayre condujo varias temporadas de Las Rubias por Net TV, reemplazó a su madre en Almorzando y La Noche de Mirtha y participó del programa de Natalia Oreiro ¿Quién es la Máscara?. Pero antes de todo esto, estuvo al frente de ciclos televisivos de Canal 9, ATC, Azul TV, El Trece, KZO y Telefe.

Frente a este nuevo desafío le preguntamos qué opinión le dio Mirtha y reconoce: “Mi madre feliz que alguien siga en la TV de nuestra Familia”.

