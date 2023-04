Me atrapa la idea del testigo en peligro, del hombre discreto al que se le acaba todo”, dice Guillermo Francella.Por supuesto, habla de La extorsión, el film que acaba de estrena y que es uno de los thrillers con más nervio de género que ha producido el cine industrial argentino reciente. Allí, Francella, junto a Pablo Rago y Andrea Frigerio, entre otros, dirigidos por Martín Zaidelis se zambullen en terrenos más clásicos en terrenos que pocos han pisado con tanta firmeza y con tanta potencia. Desde el cuento de un piloto de avión que de pronto ve comprometido su futuro y sus secretos, Francella despega hacía un rol que prueba su pasión por el cine, por lograr que la pantalla respire su fuerza, su presencia y sus ganas. Pero es algo que el actor ha confirmado, desde hace años, pero con mayor contundencia en el último año: en enero, rompió récords con Casados con hijos llenando funciones del Gran Rex y logrando algo pocas veces visto. La serie de Star +. El encargado, de Mariano Cohn y Gastón Duprat se convirtió en una de las mejores producciones locales,lejos de la fastuosidad muerta de muchas series de plataformas, y lo hacía aprovechando el talento de Francella y la mirada de francotirador para la idiosincrasia de los directores. La polémica siguió pero solo mostraba una cosa: Francella volvía al oro, volvía a lo popular. Y así se podría seguir, y apenas se habla de no más que el último año. Ahora, entonces, La extorsión y Francella habla: “Es una película fascinada con la idea de que a un hombre le puede cambiar la vida en un segundo. Que vuelve a visitar el clásico tópico del hombre común en peligro, y en peligro de la nada, es decir, de un instante a otro, sin que lo sospeche, sin que pueda hablar al respecto. Todo cambia: su relación más cercana, sus vínculos, su familia: el espiral que sigue, el poder ser uno de ellos, de los que tienen aventuras, de los que pueden perder todo. Me fascinan los personajes cotidianos en riesgo, es algo que me entusiasma, que me impresiona”.

Pero como buen tiburón de cine, Francella sabe que no alcanza con una idea, y entiende los mecanismos del género: “Como buen género, trabajamos bien el tono, logramos el tono que tenía que definir a la película. Se trabajó mucho desde los ensayos, desde el intentar entender la economía de recursos, descubrir el nervio, potenciar la adrenalina. Fue muy útil todo el proceso previo. No había dudas a la hora del rodaje: sabíamos cada cosa que íbamos a hacer y quedó todo claro respecto del guión.La vorágine del trabajo, lo que he podido dar, me llena de orgullo en este caso”. Y apenas se habla del film, de cómo el género es una de las celebraciones de la pantalla grande, Francella habla de cuánto ama al cine: “Todo el tiempo. El cine me ha generado todo. Ahora me cuesta ir porque soy conocido. Pero el cine me dio todo. Iba mucho de chico, de grande. Es algo que me fascina. Pero hoy estoy feliz de haber elegido lo que elegí. A veces a mis comienzos, por tener sustento, elegí cosas que después me quería matar. Pero desde hace mucho tiempo todo es mi elección”.

—¿Qué te fascina del thriller? ¿Qué te fascina del cine?

—Es uno de los géneros que como espectador yo amo. Me generó mucho que me hayan convocado a realizar algo con un guión tan sólido, sin una meseta. Sin fisuras. Para mi es algo que en este caso va y va, y que nada la para. Trabajar con Martín Zaidelis, que nos habíamos prometido hacer algo juntos desde El hombre de tu vida y por fin lo llevamos a cabo. Trabajamos mucho con Emmanuel Díez, con él, en el guión, fue todo muy interesante. La verdad que estoy muy feliz.

—El thriller es un género que pide poner el cuerpo. Y acá lo logras ¿cómo trabajaste eso?

—Dejando el alma en cada proyecto. Todos saben cómo trabajo, cómo me involucro, que todo sea un evento, que no pasé como una película más. Intento elegir contenidos que me seduzcan, que me movilicen, me convocan directores talentosos que yo respecto, me llaman los buenos guiones. Bueno,es importante que sea heterogéneos entre sí.

—¿Por qué dejas el alma?

— Amol que hago. Dejar el alma es para mí es poner la piel, nada lo hago de taco, de forma secundaria. Intento que sea muy importante. Creo en lo que hago, creo en los proyectos que transito. Por eso pongo alma y vida, no solo en el rodaje: en la producción, en la postproducción, en la comunicación. Así vivo las cosas yo.

La pasión de lo popular

“En una película comercial, en una obra de teatro, en una serie como El encargado, o cualquier otra: en todo pongo lo más de mi” dice Guillermo Francella. Y su éxito muestra que de algo sirve esa actitud, esa pasión.

—¿Qué crees que define a un actor popular?

—La elección de sus papeles. La identificación que tiene con el público. Lograr borrar al actor y que el público se sienta representado, la forma en que transmite el actor contenidos que la gente le pueden ser propios. Después se da o no se da. A mi lo que me fascina de contar es el texto que tengo. Por ejemplo, Granizo fue una película con pasos enormes de cine catástrofe, donde un tipo no puede caminar más por la calle debido a que es cancelado por fallar en su trabajo. O El encargado, un tipo desangelado y complicado, que manipula el mundo a su alrededor. Todas esas posibilidades me parecen fascinantes.

—¿Tenes alguna ballena blanca?

—No hay una asignatura pendiente hoy. Habrá que ver el día de mañana. Hoy opr hoy lo que quiero es encontrar contenidos interesantes. El streaming ha generado muchas fuentes de trabajo pero conspiró, de alguna forma, contra el cine. Después de la pandemia, lo aplastó, algo que no pasó con el teatro, que no pasó con los conciertos en vivo. El acostumbramiento, la posibilidad por el stop 20 veces durante una película es distinto. Acá las cosas se dieron y tenemos semanas ahora en la sala de cine.