Quiénes son los multimillonarios que no le dejarán herencia a sus hijos: "Tienen que trabajar"

Si bien ser hijo de multimillonarios se asocia con tener gran parte de la vida resuelta, son varios los famosos dueños de grandes fortunas que ya anunciaron que no dejarán herencia para sus descendientes, incluyendo a Bill Gates, Marc Zuckerberg y Ashton Kutcher, entre otros que se encuentran entre las personas más ricas del mundo.

Fue la revista Forbes la cual se encargó de recopilar quiénes son aquellos padres y madres que no le dejarán sus fortunas a sus hijos, decisión que provoca opiniones diversas como la de quienes dicen que es lo correcto, para que ganen su dinero por sí mismos, y otros que los apoyan viéndolo como una oportunidad para que los jóvenes se enfoquen en sus pasiones y construyan sus propios caminos.

No solo Marcelo Tinelli: quiénes son los otros famosos que practican grounding y cómo les cambió la vida

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Bill Gates

Bill Gates, el fundador de Microsoft, es conocido como uno de los hombres más ricos del mundo y ya ha dicho durante una sesión de preguntas y respuestas en la plataforma Reddit que no planea heredarle su patrimonio a sus hijos, argumentando que no lo considera beneficioso para ellos.

El magnate, quien cuenta con la Fundación Bill y Melinda Gates, ha manifestado que su prioridad es destinar su dinero a proyectos que contribuyan a combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los más vulnerables y desfavorecidos, con el objetivo de promover un impacto positivo a nivel global.

Marc Zuckerberg

Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Meta, también ha decidido no legar su patrimonio, del cual destina gran parte a causas sociales. En este sentido, actualmente donó el 99% de sus acciones, valuadas en unos 45.000 millones de dólares, a la Chan Zuckerberg Initiative.

La iniciativa mencionada se trata de una organización filantrópica que fundó junto a su esposa, Priscilla Chan, la cual se enfoca en la educación, la salud y el desarrollo científico, buscando promover la igualdad de oportunidades entre los niños.

Figuras de Hollywood fueron víctimas de los incendios que aún azotan a California

Ashton Kutcher y Mila Kunis

La que considerada una de las parejas más reconocidas de Hollywood ya ha anunciado su postura al respecto y anunciaron que no le dejarán herencia a sus hijos, con el objetivo de fomentar su independencia y esfuerzo, evitando que caigan en la comodidad.

"Si mis hijos quieren emprender un negocio y tienen un buen plan, invertiré en ello, pero no recibirán una herencia. Así estarán motivados para alcanzar lo que tenían o alguna versión de ello", explicó el actor estadounidense en declaraciones públicas.

Sting

Sting, reconocido músico británico, anunció que ninguno se sus seis hijos heredará su patrimonio estimado en 400 millones de dólares, alegando que no quiere que estos carguen con el peso de fondos fiduciarios. Además, aseguró que su fortuna se gasta rápidamente.

"No quiero dejarles fondos que se conviertan en albatros alrededor de sus cuellos. Tienen que trabajar", indicó el exlíder de The Police en diálogo con The Sunday Times y agregó: "Lo que ingreso lo gastamos, y no queda mucho".

Gordon Ramsay

El reconocido chef Gordon Ramsay fue sincero al hablar sobre la gestión de su fortuna en relación a sus potenciales herederos y, en diálogo con The Telegraph, argumentó que no planea dejarles su herencia a sus cinco hijos para evitar que se conviertan en personas malcriadas.

"No han trabajado lo suficientemente duro para pagar eso", sentenció sobre el futuro de su riqueza estimada en 78 millones de dólares, manifestando que no quiere que estos dependan de su dinero y que, por el contrario, forjen sus propios caminos.

Daniel Craig

Daniel Craig, el actor británico conocido mundialmente por interpretar a James Bond, cuestionó abiertamente el concepto de la herencia y negó que fuera a destinarla a sus hijos.

"Mi filosofía es deshacerme de ella o regalarla antes de morir", reveló en diálogo con Candis Magazine en 2020 al hablar sobre el futuro de su fortuna estimada en 125 millones de dólares. En este contexto, el actor calificó la herencia como algo "desagradable".

AS / Gi