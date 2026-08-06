Spider-Man: Brand New Day superó los 1.000 millones de dólares y bate récords históricos en cines

El impacto comercial de Spider-Man: Brand New Day en las salas de cine de todo el mundo ya se perfila como un hito histórico para la industria del entretenimiento. Tras un primer fin de semana de convocatoria masiva, la cuarta película liderada por Tom Holland en el papel de Peter Parker necesitó tan solo seis días para superar la barrera de los 1.000 millones de dólares en taquilla global, alcanzando rápidamente los 1.050 millones de recaudación.

Este ritmo de facturación posiciona al largometraje como el segundo más rápido de la historia en cruzar esa marca, ubicándose únicamente por detrás de Avengers: Endgame (2019), que logró dicho hito en cinco días.

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El impacto en la taquilla de 2026 y la carrera hacia los 2.000 millones

Con estos registros, la cinta arácnida se suma al selecto grupo de producciones del año que lograron superar los tres ceros. Mientras que títulos como Super Mario Galaxy cerraron su recorrido comercial en 1.011 millones de dólares y la biópica Michael alcanzó los 1.016 millones, la nueva aventura de Marvel supera en velocidad a Toy Story 5, que hasta el momento lideraba el ranking del año con 1.067 millones.

Dado el gran recibimiento por parte de la audiencia y la falta de competencia de peso en la cartelera inmediata, los especialistas proyectan que la película no solo conquistará el puesto número uno del año, sino que cuenta con amplias posibilidades de ingresar al exclusivo club de los filmes que superan los 2.000 millones de dólares de recaudación global.

El escenario de Marvel antes de Avengers: Doomsday

El desempeño de Spider-Man: Brand New Day devuelve un impulso clave al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y a Sony Pictures. La destacada recepción del público consolidó el liderazgo de Holland en la franquicia y encendió las expectativas de la industria de cara al próximo gran lanzamiento de Marvel Studios en el año: Avengers: Doomsday.

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La gran incógnita que siguen de cerca los analistas de taquilla es si la aventura en solitario del superhéroe neoyorquino terminará imponiéndose como la película más taquillera de la compañía en el periodo o si el evento de los Vengadores logrará superar las cifras extraordinarias que está registrando el trepamuros en las salas de cine.

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