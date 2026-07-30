Zendaya reveló el secreto para trabajar con Tom Holland en Spider-Man: “Cuando sos mejor amiga, es fácil”

Zendaya y Tom Holland volvieron a ocupar el centro de todas las miradas durante la presentación de Spider-Man: Brand New Day en Londres. La pareja, que comparte su vida dentro y fuera de los estudios de cine, habló sobre la experiencia de trabajar nuevamente en la franquicia que los reunió hace una década.

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La premiere británica se realizó en el Odeon Luxe de Leicester Square y convocó a cientos de seguidores que se acercaron para ver a dos de las figuras jóvenes más importantes de Hollywood. En la alfombra blanca, Zendaya fue consultada acerca de cómo logra mantener el equilibrio profesional cuando comparte el set con su esposo.

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“Creo que cuando sos mejor amiga de alguien, es bastante fácil”, respondió la actriz ante la pregunta de BBC News. Con esa breve declaración, Zendaya resumió la complicidad construida con Holland desde que ambos comenzaron a interpretar a MJ y Peter Parker en el universo cinematográfico de Marvel.

Los actores se conocieron durante la producción de Spider-Man: Homecoming, estrenada en 2017, aunque Holland había sido presentado como el superhéroe un año antes en Capitán América: Civil War. Desde entonces, protagonizaron juntos Spider-Man: Far From Home, Spider-Man: No Way Home y ahora regresan con Brand New Day.

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La nueva película llega en un momento de intensa actividad profesional para la pareja. Además de reencontrarse en la saga de Marvel, ambos forman parte del elenco de The Odyssey, la superproducción épica dirigida por Christopher Nolan que también se convirtió en uno de los grandes acontecimientos cinematográficos de 2026.

Zendaya y Tom Holland regresan como MJ y Peter Parker

Holland, de 30 años, vuelve a ponerse el traje de Spider-Man después del desenlace de No Way Home. En aquella película, Peter Parker decidió que el mundo olvidara su identidad para reparar las consecuencias provocadas por la apertura del multiverso. El sacrificio también borró su existencia de la memoria de MJ y de su mejor amigo, Ned.

Ese punto de partida obliga al personaje a enfrentar una vida marcada por la soledad. Peter conserva todos sus recuerdos, pero las personas más importantes para él ya no saben quién es. La película explora así las consecuencias emocionales de aquella decisión y presenta una nueva etapa en la evolución del héroe.

Zendaya retoma el papel de MJ, mientras que Jacob Batalon vuelve como Ned. El reparto incorpora, además, a Sadie Sink, conocida por interpretar a Max Mayfield en Stranger Things, aunque la identidad de su personaje fue mantenida bajo un estricto secreto durante la campaña promocional.

También participan Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Tramell Tillman y Michael Mando. La dirección quedó en manos de Destin Daniel Cretton, realizador de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, quien reemplazó a Jon Watts al frente de la franquicia. El elenco principal está confirmado tanto por Marvel como por Sony Pictures.

Tom Holland habló sobre su futuro como Spider-Man

Durante la presentación londinense, Holland aseguró que regresar al set había sido “realmente divertido”. El actor destacó que él y Zendaya llevan una década interpretando a los mismos personajes, pero señaló que la nueva historia les permitió encontrar elementos diferentes para trabajar.

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“Hemos interpretado a estos personajes durante diez años y disfrutamos cada minuto”, expresó. Según explicó, la posibilidad de incorporar algo “nuevo y fresco” fue recibida como un estimulante ejercicio de actuación después de tantos años vinculados con Peter Parker y MJ.

Holland evitó confirmar si Brand New Day marcará su despedida definitiva del personaje. Ante la consulta, se limitó a señalar que el público deberá ver la película para encontrar una posible respuesta. Sin embargo, reconoció que existe una lista “interminable” de personajes del Universo Cinematográfico de Marvel con los que le gustaría compartir pantalla en el futuro.

El actor también manifestó sentirse afortunado por pertenecer a la franquicia y por haber trabajado con numerosas estrellas desde su llegada al universo de Marvel. Su continuidad representa una de las grandes incógnitas alrededor del futuro cinematográfico de Spider-Man.