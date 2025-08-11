Damián Mahler conducirá una orquesta sinfónica para recrear las bandas de sonido de Spider Man y El Padrino

El director musical Damián Mahler se prepara para un desafío monumental, al mando de una orquesta sinfónica en dos shows que fusionan el cine y la música en una experiencia inmersiva. Con dos películas icónicas en el horizonte, Spider-Man: Into the Spider-Verse y El Padrino, no sólo se enfrenta a partituras complejas, sino que también honra la memoria de su padre, el legendario Ángel Mahler.

El próximo 30 de agosto en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA), el público argentino vivirá por primera vez el Spider-Man Into the Spider-Verse Sinfónico. Una propuesta innovadora que agotó localidades en su estreno mundial en Brooklyn: se proyectará la película completa en una pantalla gigante mientras la orquesta interpreta en vivo la banda sonora de Daniel Pemberton. La experiencia se completa con la participación de un DJ, percusión y elementos electrónicos, creando una fusión sonora única.

"Creo que, hoy en día, una gran mayoría del público recibe a la música sinfónica a través de la música de películas infantiles y animadas", explica Damián Mahler en una entrevista exclusiva, destacando que este show busca acercar la formación orquestal a un público más joven. La partitura de Spider-Man, con su audaz combinación de hip-hop, música orquestal y electrónica, presenta un reto particular. Para Mahler, la mayor dificultad reside en la sincronización milimétrica con la animación, un trabajo que exige una "precisión suiza" para no desfasar la música de la acción en pantalla. Y al respecto afirma que "estamos acostumbrados a ver las películas en donde la música obviamente está encombinación con los efectos especiales y los diálogos, pero en las reuniones con con quienes hacen estos formatos a nivel inernacional me dejaron en claro que acá lo importante es es la música. Se van a escuchar los diálogos y los efectos, pero la partitura va a estar en primer lugar".

Esta propuesta tiene un profundo significado personal para Damián, ya que originalmente iba a ser dirigida por su padre: "Cuando enfermó, me pidió que tomara su lugar", reveló. Así, el show se convierte en un homenaje al legado de Ángel Mahler, un legado que su hijo continúa con cada movimiento de su batuta.

El Padrino: la herencia italiana en una partitura eterna

Esa conexión emocional se profundiza aún más con el anuncio del show sinfónico de El Padrino, un que proyecto era un sueño de Ángel Mahler, y su realización es ahora un nuevo honor para Damián. La película no sólo evoca la herencia italiana de la familia, sino que su trama sobre la relación entre padre e hijo resuena más con la situación actual. "Hay cosas que parecen mentira que sucedan con esa coincidencia en el tiempo", reflexiona Damián.

La partitura de Nino Rota, tan querida y emblemática, será interpretada en vivo por una orquesta de 61 músicos, que incluirá instrumentos específicos como mandolina y acordeón para lograr la sonoridad auténtica del film. Un detalle íntimo y simbólico es que Damián ha adaptado un traje de su padre para dirigirla y lo va usar en esas noches. Particularmente, El Padrino será musicalizada en vivo en el escenario del Rex el 25 de septiembre: "La gente viene a a escuchar la partitura, más allá del del amor que le tiene a la película. El atractivo y el foco están puestos en lo que significa la música en estas películas, y cuál sigue siendo el efecto y el impacto que tiene, que contribuyó para que esta película sea lo que es".

Ambos espectáculos, tanto el de Spider-Man como el de El Padrino, con el nombre de The Godfather Live, ponen a la música en primer plano. Damián Mahler subraya que, en estos formatos, "la protagonista es la música". Es una oportunidad única para el público de redescubrir películas que han visto incontables veces, pero ahora con la partitura puesta como el verdadero foco de atención. "Es un privilegio total", concluye Mahler, emocionado de poder dar vida a estas obras y continuar con la pasión que le fue transmitida desde la cuna.