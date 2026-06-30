Furor en redes sociales por la presencia de Messi en una publicidad de Spider Man

Lionel Messi parece divertirse en seguir asombrando al mundo. En pleno Mundial FIFA 2026, apenas unos días después de consagrarse como el máximo goleador de mundiales de todos los tiempos, revolucionó las redes sociales con algo completamente diferente: una participación actoral en un spot publicitario de la próxima película de Spider Man, llamada "Un nuevo día".

El spot lo ubica en la ciudad de Nueva York. Peter Parker, el alter ego de Spider-Man que representa el actor Tom Holland, está sentado a la mesa de un café hablando por teléfono cuando ve entrar al astro del fútbol "Sos Messi", le dice, en inglés, y el rosarino le responde en castellano: "Sí". Ante la pregunta de qué hace ahí, Messi contesta, en español, que está buscando a Spider-Man... y lo encuentra. Unos segundos después, los dos héroes vuelan por los cielos de Manhattan.

La vida de Lionel Messi en 39 fotos

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Queda implícita la idea de que Messi es un personaje al menos tan fantástico o superpoderoso como el Hombre Araña.

Spider-Man, un nuevo día, la cuarta película de la saga

Está previsto que la nueva película de Spider-Man, con el nombre de "Un nuevo día", se estrene mundialmente a fines de julio.

Dirigida por Destin Daniel Cretton (conocido por Shang-Chi), la película es una coproducción entre Sony Pictures y Marvel Studios, y forma parte de la Fase Seis del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Está protagonizada por Tom Holland como Peter Parker / Spider-Man, junto a Zendaya como su novia Mary Jane.

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La trama se sitúa varios años después de Spider-Man: No Way Home, con un Peter Parker que vive en un mundo que ha olvidado su identidad y lucha por equilibrar su vida como héroe a tiempo completo. El título hace referencia a un nuevo comienzo para el personaje.

Lionel Messi, de astro del fútbol a celebridad pop

No es la primera vez que Messi juega con la ficción en una incursión en el mundo de la publicidad. El astro argentino participó en muchos spots publicitarios que combinan elementos narrativos, humor y cameos de ficción. Uno de los más recientes y destacados es el comercial de Adidas "Backyard Legends" (rumbo al Mundial 2026), donde Messi comparte pantalla con Bad Bunny, Timothée Chalamet, Jude Bellingham, Lamine Yamal y otros, en una épica historia ficticia de un partido en un barrio.

La icónica foto de un joven Lionel Messi con Diego Maradona.

Entre sus clásicos se encuentran campañas para marcas como Pepsi, Gatorade, Adidas y Apple, donde interpreta versiones exageradas o humorísticas de sí mismo, interactuando con celebridades, superhéroes imaginarios o situaciones irreales. Este video va en la misma dirección: muestra un Messi humano, que habla en español como siempre, pero que se siente cómodo junto a un superhéroe. Por otra parte, el superhéroe se rinde a sus pies.

Este tipo de colaboraciones le permiten al capitán de la selección argentina conectar con audiencias globales más allá del fútbol, al fusionar su imagen con el entretenimiento pop.

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