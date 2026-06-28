Hasta Messi se sorprende con lo que genera en los hinchas

La idea: seguir a Lionel Andrés Messi y sus reacciones y las reacciones de los hinchas en un partido diferente. No muchas veces el 10 es suplente. Y por más que muchas cosas se dieron como siempre, repasar lo que produce y cómo lo produce valió la pena.

Hace tiempo que la FIFA filma casi todo alrededor del los equipos y el estadio de Dallas tiene la pantalla más grande del mundo y con una definición de locos para mostrarlo. Les juro que por momentos es más nítido ver la pantalla que el partido en vivo.

El micro de la Selección Argentina llegó y fueron bajando uno a uno. Muchos aplausos y griterío hasta que apareció Messi pegado a Rodrigo De Paul y el estadio estalló. “Messi is in the house”, Messi ya estaba en la casa…

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Hubo un rato de “abstinencia”. Entraron al vestuario y ahí en vivo no se transmite. Por ahora la FIFA guarda ese lugar que los futbolistas y entrenadores consideran sagrado y que solo se sabe algo de ahí cuando ellos quieren. Veremos cuánto dura.

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A mi me vuelve loco esa caminata que tiene la Selección del vestuario a los movimientos precompetitivos en los que va Messi como punta de lanza y todo el resto flanqueándolo. Tiene mística. Antes había fotos nomás. Ayer la pantalla tomó esos pasos y la locura se desató.

Creo que Messi aún se sorprende por lo que genera. Ayer lo demostró un par de veces. Entraron todos y el “Argentina, Argentina”, dominó el griterío mezclado de los que no son argentinos y solo ven al 10. Y de repente todos, argentinos incluidos, empezaron a gritar descontroladamente y sin canción. Claro, la pantalla lo tenía gigante entrando en calor. El barullo fue tal que Messi levantó la vista para ver qué pasaba. Pasaba él en la pantalla… Ahí atinó a saludar tímidamente con su mano derecha.

Salieron los equipos y se cantaron los himnos. Hubo un minuto de silencio de enorme respeto por las víctimas del sismo en Venezuela. Y él se fue al banco. En la previa a que arranque el partido las cámaras enfocaron más el lado de los suplentes que a los titulares. Él estaba distraído y de repente lo enfocaron. Estalló el estadio otra vez, sorprendido asomó la cabeza para ver qué pasaba. Era él en la pantalla otra vez, sonrió tímidamente.

Pasó el primer tiempo y todos nos hacíamos la misma pregunta: ¿cuándo sale a calentar para entrar? Y salió. El juego seguía y no pasaba demasiado pero se gritó casi como un gol. Hay un meme en el que hace eso mismo en el Barcelona y la explosión es tremenda. Igual ayer. La entrada ya estaba paga.

Entró. Otamendi le dio la cinta de capitán. Se acomodaron todos. Nos acomodamos todos. Fue a tirar un corner y hubo casi que una avalancha por una foto más cercana.

Un tiro libre se fue cerca. Llevaba 6 partidos seguidos haciendo goles en mundiales: “no me falles Messi”, era el pensamiento de varios. Y no falló.

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Otro tiro libre. Este era más cercano. Metieron barrea los argentinos también. Doble barrera. El arquero jordano no quería perderse la acción y armó su barrera como la hubiera armado yo. Y adentro. Récord absoluto para un futbolista con goles en 7 partidos seguidos en Mundiales. Un fuera de serie absoluto.

Terminó el partido. Viene Miami. Seremos locales otra vez. Porque viven muchos argentinos y porque los que no son argentinos son hinchas de Messi. Y juntos somos más. Siempre. La pantalla gigante del Dallas Stadium eligió una imagen como la última que dio ayer: la de Messi, adivinaste.