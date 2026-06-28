Tenemos que escribir de la Selección Argentina y de la bella burocracia de pasar de grupo en el Mundial 2026. Pero más tenemos que escribir, otra vez de Lionel Messi. Que es el goleador del mundial con 6 goles. Que estiró su cuenta mundialista a 19 goles. Que es el jugador argentino más viejo que convirtió en la selección. Pero hoy le hizo una marca más a su libraco de récords: viene convirtiendo goles en siete partidos consecutivos en mundiales, otro récord mundial. El último partido donde no convirtió fue ante Polonia en la fase de grupos de Qatar 2022. Una más que hizo Leo y que no había hecho nunca nadie antes que él.

La Argentina le ganó 3 a 1 a Jordania, el rival más débil del grupo que se va a su casa con tres derrotas. Pero los muchachos de Scaloni jugaron con seriedad, alternando suplentes y titulares, regularcito nomás, pero con la suficiencia de haber cumplido con la clasificación con holgura.

Argentina sufrió ante Austria pero apareció un Messi intratable: clasificación a 16avos y un nuevo récord histórico

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Si algunos fanáticos decíamos que este Campeón del Mundo argentino es mejor que los dos anteriores, lo está revalidando en este mundial donde como se diría en el boxeo, está defendiendo su corona. Ni la selección de César Luis Menotti en 1982 ni la de Carlos Salvador Bilardo en 1990 tuvieron un compromiso con la idea de juego que tiene esta selección argentina modelo 2026. Es cierto que la competencia más exigente todavía no empezó, en este mundial de 48 equipos donde pasaron de ronda 30. Pero andá a explicarle la alta competencia al Uruguay de Bielsa que hizo las valijas, o a la ex campeona Italia, que hace dos copas del mundo que miran los partidos por televisión.

La Selección Argentina fue sólida para acompañar el show de Lionel Messi y sus nuevos récords

Argentina controla la pelota y el partido, casi siempre, Con Jordania no fue la excepción. La primera jugada profunda fue los 6 minutos del primer tiempo; un mano a mano de Gio Lo Celso, que estaba dos milímetros adelantado, pero metió una hermosa definición de zurda con tres dedos…

La segunda llegada fue un jugadón de Giovanni Simeone que terminó en un córner que conectó Nicolás Otamendi de cabeza, desviado. El gol llegó a los 18 minutos con un tiro libre peligroso al borde del área grande. Le pega Gio Lo Celso al palo del arquero, que dio un paso para el medio del arco y empezó la cuenta argentina. La revancha de los mundiales para Gio, uno de los hombres de confianza de Scaloni, que había debutado en la selección en 2018, en el primer partido del DT y que recién ahora debuta en un mundial después de la frustración de Qatar, donde quedó fuera por una lesión.

Lautaro metió un tiro en el travesaño apenas salieron del cooling break, y en el rebote Senesi se agachó para cabecear y se le pegaron un patadón en la cara, el segundo penal para la selección argentina en este mundial. Lautaro Martínez respiró hondo mirando la pelota, y para honrar a Messi, la cruzó al otro palo que había elegido el extraterrestre. Otro debutante en la red mundialista. El arquero fue para un lado y la pelota para el otro. Gran definición para el 2 a 0 en media hora de juego.

Fue en primer tiempo previsible, con una Argentina dominando el juego, las situaciones y el resultado. Es una primera ronda donde no hubo sorpresas y la Argentina se aseguró el primer puesto en apenas dos partidos. El tercero, contra la selección más débil del grupo, sirvió para rotar jugadores, darle un descanso a Leonel Messi y para que Lo Celso y Lauraro puedan debutar en la red en un mundial, y afinar motores para lo que sigue.

El segundo tiempo arrancó sin cambios. Y arrancó con el tercer off side, pero qué lindo juega esta selección aún en esas jugadas milimétricas que no valen…

El descuento de Jordania fue después con una gran jugada colectiva que sorprendió a la defensa argentina a los 9 del segundo tiempo, cuando poco había pasado en el área del Dibu Martínez. Ese gol cambió un poco el panorama argentino, y además de la entrada de Messi por Lauitaro Martínez, se sumó Mac Allister por Nico Paz y Thiago Almada por Lo Celso,

Lionel Messi marcó un golazo ante Jordania y agranda su mito en el Mundial 2026

Y si el arquerito jordano hizo todo mal en el tiro libre de Lo Celso, poco pudo hacer cuando le tocó enfrentar a Messi, para estirar su récord a 19 en los mundiales. No hizo falta levantarla, ni darle fuerte, ni muuuuuuy esquinada. Alcanzó con una linda comba para que pase por fuera de la barrera y para que el 1 de Jordania diera un paso a su izquierda y la pelota le pase por al lado, resignado a que en el primer tirito de la Pulga la tenga que ir a buscar adentro.

El gol de Messi sepultó lo poco bueno que había insinuado de a ratos Jordania, que descontó y llevó algún susto al arco argentino.

Sigue Cabo Verde, será la nueva parada de esta selección argentina. En 16avos de final, una fase nueva que se estrena en este mundial de 48 equipos, donde la Argentina sigue dando sobradas muestras de su solidaridad, su compromiso y su convicción con una idea de juego que no depende de los intérpretes sino del juego colectivo. Y sigue dándole alegría, belleza y ejemplos nobles al país de las tristezas.