Tres formas de definir la cultura reciente

La Fundación Konex entrega premios anualmente, pero solo cada diez años distingue a artistas del espectáculo. La mirada panorámica de toda una década hace que las personas que reciben este reconocimiento adviertan su enorme dimensión. El presidente de la Fundación Konex, Dr. Luis Ovsejevich, y Ricardo Darín, quien este año preside el jurado 2021, han dado a conocer, entre finales de abril y comienzos de mayo, el listado en áreas de actuación, dirección, producción, iluminación, escenografía, de donde surgen las cien personalidades más destacadas de la última década del espectáculo argentino (2011-2020). Este conjunto está organizado dentro de veinte disciplinas, y en cada una de ellas hay cinco nombres. Hacia final de año (ver recuadro), se dictaminarán los ganadores de esta 42ª edición, en esas disciplinas y en varias otras categorías, cuyo cenit es el Konex de Brillante, que, en décadas anteriores, fue para Luisa Vehil y Alfredo Alcón en 1981, María Rosa Gallo en 1991, Norma Aleandro en 2001 y Ricardo Darín en 2011.

La obra de Pilar Gamboa. La categoría “Actriz de Teatro” aplaude e incluye a Paola Barrientos, Pilar Gamboa, Marilú Marini, Ingrid Pelicori y Lorena Vega. Una de ellas será la ganadora. Mientras tanto, Gamboa ya festeja, porque “este premio no es solo por un trabajo sino por diez años de trabajos. Además, es tremendamente halagador estar junto a las inmensas otras cuatro actrices”. Sin embargo, no todo es alegría para Gamboa, dado que “en este momento, no estoy encarando ningún proyecto. Nuestra actividad está muy paralizada por este contexto demoledor. Solo estoy surfeando esta ola difícil. Tengo proyectos solo a futuro y Covid mediante”.

A partir de su situación laboral, reflexiona: “Nos tocó vivir una situación absolutamente extrema como humanidad. Es un virus muy traicionero; nos quita lo mejor, que es estar con otros, cerca, compartiendo. Y confirma la desigualdad escalofriante entre los países ricos y los pobres, y confirma que finalmente la peste es la propia humanidad, su voracidad, mezquindad, avaricia. A mí me golpea rotundamente, porque mi actividad es presencial por excelencia, con las respiraciones que se escuchan cerca, en las risas que se sienten al lado. De todas maneras, el teatro es más viejo que la peste, es un viejo guerrero que ganará esta batalla como ganó tantas. Buenos Aires siempre ha sido un hervidero cultural en general y teatral, en particular. Pasan los años, las crisis, y siempre habrá en algún rincón de la ciudad algún grupo haciendo teatro. Desde siempre, la política nunca ofrece una ayuda interesante, sino migajas para producir materiales. La precarización juega con la vocación del artista, porque, aunque le ofrezcan monedas, las ganas de hacer siempre van a ser mayores. Esto, la política lo sabe a la perfección. La cultura nunca ha sido prioridad. Pero el teatro sobrevivirá a pestes y políticos”.

El cine de Ana Katz. También actriz, pero con gran desarrollo de su carrera como directora, Ana Katz integra un quinteto, junto a Sebastián Borensztein, Lucrecia Martel, Damián Szifron y Pablo Trapero. Celebra su presente: “Estoy terminando el proceso de montaje de una serie que dirigí, que se estrenará en Star en agosto, y estoy escribiendo el desarrollo de dos películas. Mi último largometraje El perro que no calla se estrenó en el Festival de Sundance en enero y luego, en Rotterdam, donde recibió el premio Big Screen Competition. Se estrenará en la plataforma Curzon del Reino Unido y tengo enormes ganas de poder mostrar la peli en la Argentina”. Con este espíritu, recibe su inclusión en los Premios Konex: “Me resulta conmovedora la idea de pensar un camino, reconocido o no. Ese camino proyecta un tipo de andar, un ánimo, un compromiso y, en el caso del cine, siempre se trata de un equipo. Cuando me avisaron, pensé inmediatamente en personas con quienes trabajo: Andrés Tambornino, Adriana Vior y Daniel Katz”.

Sin embargo, no deja de ver tensiones en el presente: “Es un momento de mucha vulnerabilidad, donde gran parte del universo al que pertenezco (que son siempre personas) está sin trabajo. La pandemia refleja los mecanismos sociales más ásperos e individualistas. El teatro, que siempre es lupa del comportamiento humano, no puede casi expresarse, y encuentro en eso un valor simbólico. En medio de todo eso, leo lo que hacen personas como Mosquito Sancineto (en equipo hacia la comunidad) y me alegra saber que existe la posibilidad de despabilarse. Creo mucho en la transformación. Y creo que es muy importante defender la identidad de los trabajos audiovisuales. Por eso es fundamental defender la autarquía del Instituto de Cine, por ejemplo”.

La producción de Vanessa Ragone. En la categoría de Producción en cine, los Premios Konex 2021 distinguen a: Sebastián Blutrach, Pablo Kompel, Matías Mosteirín, Sebastián Ortega y Vanessa Ragone. Esta última también mira el camino de la última década: “El cine y la televisión argentina tuvieron momentos magníficos en estos últimos diez años y tienen una posibilidad enorme de cara a las nuevas maneras de consumo. Ahora hace falta que todas las áreas públicas y privadas entiendan la relevancia de ser el país de la región que pueda exportar sus contenidos, para hacer crecer la marca país”. Desde esa posición, se destacan sus más recientes proyectos: “Estamos terminando el rodaje de una película documental sobre un caso criminal y político muy relevante de la historia argentina. Por otro lado, acabo de estrenar dos series producidas para Canal Encuentro y la plataforma nacional Cont.Ar: Bitácoras, una serie de ensayos documentales dirigidos por cinco directoras, y el Archivo de la Memoria Trans, una serie documental dirigida por Agustina Comedi y Mariana Bomba”.

Sobre la coyuntura actual, analiza: “La pandemia ha afectado a la actividad audiovisual: nos hemos vuelto grandes consumidores de contenidos desde las pantallas hogareñas y a la vez hemos tenido que detener por más de un año la producción. Hay que producir contenidos con valores sociales y éticos, que entretengan, pero que no sean solo pasatiempo, porque esta industria es parte de la vida cotidiana de las personas y de su generación de conciencia, gustos, opiniones, cultura. La pandemia me convoca a ofrecer lo mejor de mi persona y de mi trabajo desde los contenidos que produzco, desde los puntos de vista que sostengo y desde mi actividad como empresaria, para ir hacia la construcción de un mundo nuevo, más justo, más equilibrado, más cuidadoso con su entorno, para que el progreso de la humanidad sea sustentable: avanzar sin dañar, sin depredar. Ojalá sea posible”.

Todos los nombres

El Gran Jurado de los Premios Konex 2021 dedicados a Espectáculos está encabezado por Ricardo Darín, Graciela Borges, y Norma Aleandro. Junto a otras 18 personalidades consagradas, tienen la responsabilidad sobre el listado de cien Premios Konex-Diplomas al Mérito, que se entregarán en el mes de octubre. Luego, habrá que esperar hasta diciembre para saber quiénes se llevan el premio Konex de Platino en cada una de las viente categorías. Para ese mes, se espera la realización del acto culminatorio, en el que también se entregarán, las Menciones Especiales, los Konex de Honor y el Konex de Brillante (esta última distinción, a la figura de la década).

Asimismo, para esta edición 2021, se incluyen otras tres categorías. En la de Menciones Especiales, cuatro instituciones tendrán su reconocimiento: el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín, el Grupo La Cochera (de la ciudad de Córdoba), el Grupo Piel de Lava (integrado por Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes), y el Teatro Nacional Cervantes. Menciones especiales por trayectoria irán para Héctor Alterio y Pepe Soriano. El Konex de Honor será para Agustín Alezzo y Leonardo Favio, y varias figuras del Espectáculo también fallecidas entre 2011 y 2020 serán nombradas dentro del conjunto de “Los inolvidables”: China Zorrilla y Fernando “Pino” Solanas, entre otras.